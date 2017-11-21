Путин и Трамп: разговор по душам о Сирии

Российский лидер намерен переговорить по телефону с американским президентом Дональдом Трампом после встречи с Башаром Асадом. В этом Владимир Путин заверил сирийского лидера, уточнив, что на сегодня еще запланированы переговоры с эмиром Катара. Вопрос по Сирии необходимо решать, не откладывая в долгий ящик: оперативно и эффективно.

Цепочка переговоров в Кремле уже выстроена: президент Сирии – президент США - ближневосточные лидеры. Борьба с международным терроризмом ведется параллельно процессу внутрисирийского примирения. Конгресс народов Сирии должен стать залогом урегулирования спорных вопросов и привести к национальному диалогу.

Президенту САР приходится в эти дни нелегко, как и его народу, желающему поставить точку в деле уничтожения боевиков. Впрочем, ВКС России оказали существенную помощь правительственной армии, в результате чего Сирия как государство не утратило своего суверенитета. Ее территории остались при ней, несмотря на желание «соседей» и Запада урвать свою долю чужой земли. Сирийцы уже начинают возвращаться в родные места…

Но, пожалуй, самое главное заявление этого дня: надежда российского президента на то, что скоро террористов в Сирии раздавят окончательно. Чего, собственно, все мы и добивались… Кроме того, 22 и 23 ноября пройдут переговоры по Сирии в столице Саудовской Аравии.

Телефонный разговор Путина с Трампом, скорее всего, станет продолжением несостоявшихся переговоров на саммите АТЭС. На тот момент лидеры наших стран успели только одобрить совместное заявление по Сирии, подтвердив свою решимость нанести поражение террористической организации ИГИЛ*. На этот раз переговоры могут стать более успешными в том плане, что будут расставлены акценты по сотрудничеству в Сирии.

Цели заявлены одни: разгром террористов ИГИЛ. И какими бы геополитическими интересами не руководствовались в Белом доме, но Трамп уже выразил приверженность США сохранению сирийского суверенитета, независимости, территориальной целостности и светскому характеру государства согласно резолюции СБ ООН № 2254. Без ООН не добиться возвращения Сирии в мирное русло.

Помимо этого, Путин может обсудить с Трампом и вопросы предотвращения опасных инцидентов между военными США и России в САР. Нельзя отходить и от использования военных каналов связи. Возможно, лидеры обсудят и другие вопросы, не связанные с ситуацией в арабской республике.