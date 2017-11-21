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Онижедети

09:35. 21 ноября 2017 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко о вчерашнем.

1. Умилили попытки части официоза представить дело так, как будто это норма и ничего не произошло. Все хорошо прекрасная маркиза…
2. Не менее умилили попытки свести все дело к тому, что во всем виноват только "Коля из Уренгоя". Вот если бы не Коля, то все было бы замечательно, да-да-да.
3. Несмотря на попытки местных властей представить дело так, что все нормально, по запросу депутатов и сенаторов началась проверка по линии министерства образования. Общественное внимание вынудило систему реагировать. Это хорошо.
4. Позднее начали всплывать факты о связи учителей данной школы с боевиками АТО и о том, что отец Коли якобы работает в местной "Роснефти" начальником службы безопасности.
5. Потом выяснилось, что правки текста выступления в Бундестаге делались под давлением немцев, которые в числе обязательных условий указывали тему "про немецких солдат".

В целом, вызванное данным заявлением информационное цунами, вполне наглядно отражает, что общество у нас здоровее, чем кажется, так как было бы много хуже, если бы реакции не последовало бы или она была бы апатичной, в духе Украины, где местное общество в большинстве своем безучастно наблюдало за переформатированием сознания целого народа, сожрав "примирение" с бандеровщиной. У нас так просто не получается и данная реакция служит отличным подтверждением тезиса Кара-Мурзы, что Великая Отечественная Война стоит одиноким обелиском в пустыне беспамятства, являясь по сути главной скрепой нашего народа. И жесткие общественные реакции на попытки подкопаться под Победу ("вечный огонь – бесовский символ", "победобесие", "Николай II – 1-й небесный полк", Маннергейм – друг России и т.д,) встречают жесткое противодействие, причем противодействие общественное. Люди инстинктивно защищают то, что объединяет их в народ и так или иначе догадываются, что деконструкция Победы в том или ином виде, направлена на деконструкцию России как таковой.

И именно поэтому на нее постоянно шли, идут сейчас и будут продолжаться различные информационные атаки (как извне, так и изнутри), где главная цель остается неизменной – ликвидировать эту память. Для этого подойдут как акции с заведомым злым умыслом, так и использование различных дурачков, вроде этого Коли, который не сам конечно придумал этот текст, а прочитал то, что было согласовано более взрослыми дядями, которые по злому умыслу или же по причине вопиющего кретинизма, "достойно представили" потомков Победы в Бундестаге. Поэтому, не стоит все сводить только к Коле с Уренгоя, так же как не стоит делать вид, что Коля ни в чем не виноват, потому что он еще ребенок и испытывает невероятные моральные страдания от обрушившегося нежданно общественного остракизма. Тезис "онижедети" приказал долго жить еще в 2014 году на Украине и возраст ни разу не служит оправданием, когда молодой человек творит какую-нибудь хрень. Но как и на Украине, российских "онижедетей", и не только в данном случае, направляют совсем другие люди, в руках которых такие "Коли с Уренгоя" являются инструментами. Примерно как с теми молодыми девочками, которые разливали коктейли Молотова, которыми потом сжигали людей.

Поэтому я вполне согласен с теми, кто говорит о том, что уместнее обращать внимание на тех, кто задействовал Колю для данной очевидной провокации. Начать конечно надо с данной гимназии и ее преподавательского состава, но это только половина проблемы, так как у нас система образования, несмотря на все вопли про патриотическое воспитание, вполне себе позволяет воспроизводить не желаемых "патриотичных граждан страны", а "онижедетей". А потом люди удивляются – чего это у нас дети перед немцами в Бундестаге стелятся или бегают толпами на митингах у Навального. Как и на Украине, эти дети не берутся из воздуха, они плод системы образования, в котором виноваты не большевики заложившие под образование атомную бомбу, а вполне конкретные правительства и вполне конкретные министры, которые длительное время выстраивали такую систему. И если стоит вопрос, чтобы не повторять в дальнейшем произошедшего позорища, то помимо разбирательств с Уренгоем, необходимо что-то менять в системе образования, иначе "ставка на детей", как она сыграла на Украине, сыграет и в России.

Сделано в России! Просто, без затей
Пишут русофобы речи для детей,
Платят русофобы детям – и не зря:
Их везут в Европу, проще говоря,
Обвинять Россию в смерти гитлерья!

Сделано в России! Просто, без затей -
Ненависть к России втюхивать в детей,
Чтоб они звездели, духом воспаря,
Им вины намордник выдали не зря -
Обвинять Россию в смерти гитлерья!

Сделано в России! Просто, без затей -
Русофобы рвутся потреблять детей,
Детские колонны эта потребля
Выведет на митинг – ненависти для:
Ненависть к России – рожа гитлерья!

Сделано в России! Просто, без затей -
Сдали русофобам, сдали в плен детей,
В этом нет ни капли свежих новостей!
Этим пленным детям влезть велят не зря
В той вины намордник, что у гитлерья!

Сделано в России! Просто, без затей
Ставка русофобов – только на детей,
Чтоб вины намордник, проще говоря,
Надевали дети, духом воспаря,
И по всей планете ездили не зря
Обвинять Россию в смерти гитлерья!

(с) Юнна Мориц

PS. После вчерашнего материала https://colonelcassad.livejournal.com/3819287.html про демонстрацию в России фильма про "героев АТО" с рекламой "Правого Сектора", издание "Регнум" стремительно сбежало из списка информационных партнеров фестиваля. Ждем реакцию правоохранительных органов на публичную пропаганду "Правого Сектора" в России.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: великая отечественная война, Германия, дети, история, общество, память, Россия, третий рейх, Украина
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