Огненные жертвоприношения
02 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему «Огненные жертвоприношения».
Автор–сказитель Юрий Гомонов
“Христос в своё время сказал: “Я пришёл остановить огненное жертвоприношение!” Об этом сказал Будда. Об этом сказал Лао-цзы. Все эти пророки не связывали счастье человечества с земной жизнью. Один говорил о царствии небесном, другой о нирване, третий о пустоте. Почему им так мешало огненное жертвоприношение. Об этом мы и поговорим в моей лекции”. (Ю. Гомонов)
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 02 ноября 2017 в 20 часов по Москве
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Источник: www.youtube.com
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Кто-то послушал? Опишите вкратце, чем помешали пророками огненные обряды?