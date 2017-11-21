Немцы за его голову объявили вознаграждение , но они и подумать не могли ,что против них воюет школьник.
Владимир Казначеев родился в крестьянской семье 26 июля 1928. Достаточно рано лишился отца, жил с матерью, старшей сестрой Анной и младшим братом Анатолием. Рос обычным сельским мальчиком, учился в школе, вступил в пионеры, любил ходить в лес и на речку ловить рыбу. В 1941 году окончил 4-й класс средней школы.
О том, что немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза мальчик узнал, вернувшись с рыбалки. «Мы их разгромим!» – с уверенностью воскликнул парнишка. Уже в первые месяцы войны на Брянщине, к которой стремительно приближались немецкие войска, по приказу коммунистической партии развернулась деятельность по организации специальных подпольных групп, которым надлежало действовать на оставляемых Красной Армией территориях. В состав одной из таких групп попала и мать Владимира, которая после оккупации немецкой армией района стала связной между сформировавшемся в этом районе Клетнянским партизанским отрядом и подпольем. Пекла она и хлеб для партизанского отряда в подпольной пекарне, расположенной в лесном урочище «Красный дворец».
Немецкая разведка сумела обнаружить это предприятие, и оно было уничтожено посланным туда карательным отрядом. Мать Володи была арестована и 6 октября 1941 года расстреляна оккупантами.
«Я был полон мести за мать, когда пришел к партизанам», — вспоминал Владимир Казначеев в одном из интервью.
После смерти матери Владимир с сестрой и братом решили перебираться в местный партизанский отряд. Командир отряда встретил их словами: «Ну и пополнение!..» — однако, учитывая заслуги перед партизанами их погибшей матери, согласился принять сирот. Детей направили в партизанскую школу, в которой учили будущих минеров и подрывников. После обучения мальчика начали отправлять на сложные задания.
С 7 июля 1943-го по апрель 1944-го партизанское соединение под командованием Алексея Федорова, действующее в ковельских лесах, уничтожило 549 вражеских эшелонов. Десять из них на счету 15-летнего Володи Казначеева.
Немецкий офицер писал в дневнике: «Мы не можем ни выехать, ни подъехать к железной дороге. Узловые станции Ковель и Ровно парализованы с августа… Страшно смотреть на местность: везде остатки разрушенных поездов…».
К апрелю 1944 года на счету Володи Казначеева было десять подорванных эшелонов.
" Я их каждый помню, — вспоминал он после войны. — Первый результат был — 175 убитых и раненых. То есть 175 человек уже не попало на фронт. "
Во время одной из диверсий на глазах Володи погиб сослуживец: партизан подорвался, не успев до конца установить мину. На место взрыва вскоре прибыл нацистский ремонтный поезд, а ошарашенный Володя со всех ног помчался докладывать о случившемся. Нужно было уходить подальше от железной дороги, ведь немцы начнут прочесывать лес в поисках виновных. Но как уйти, когда задание не выполнено? По восстановленной дороге вот-вот отправится вражеский состав — допустить этого Володя не мог. Он сумел уговорить командира вернуться на «железку» и закончить операцию.
Через несколько часов, когда ремонтный поезд ушел, с ближайшей станции отправился немецкий эшелон с военными грузами. Времени было мало, и Володя со всех ног помчался из укрытия ставить мину на только восстановленный участок дороги. Когда он закончил, из-за поворота показался гитлеровский поезд. Мальчик сломя голову летел к своим, когда многотонный состав взлетел на воздух.
Вражеские солдаты объявили награду за голову смышленого советского партизана. При этом фашисты и подумать не могли, что Володя Казначеев всего лишь мальчишка-школьник.
О том, каким опасными была каждая из этих вылазок, говорит тот факт, что за весь период «рельсовой войны» из пятнадцати подрывников в отряде Казначеева в живых осталось только пятеро, всего отрядом в течение этого времени был уничтожен сорок один эшелон. Однажды Володя был на волоске от смерти: выпущенная заметившим его охранником пуля попала в руку.
После войны Владимир Казначеев учился на радиста в Киевской офицерской школе. Затем по ходатайству А. Ф. Фёдорова был зачислен курсантом в Херсонское мореходное училище, которое закончил с отличием. Ходил в плавания, затем работал в Херсоне главным диспетчером флота. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, был назначен начальником отдела по агентированию иностранного флота. В 1964 году от Министерства морского флота был на 5 лет командирован в Алжир, затем работал во Франции и Бельгии. По выходе на пенсию поселился в Херсоне, где проживает по настоящее время.
Награды
Орден Отечественной войны I степени
Орден Трудового Красного Знамени
Орден «Знак Почёта»
Орден «За заслуги» III степени
Орден «За мужество» III степени
Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Другие медали ...
---
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казначеев,_Владимир_Петрович
https://defendingrussia.ru/a/relsovaja_vojna-3913/
https://letidor.ru/psihologiya/a6-pionery-geroi-deti-priblizivshie-den-pobedy-6404-page3.shtml