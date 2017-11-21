Немцы за его голову объявили вознаграждение , но они и подумать не могли ,что против них воюет школьник.

Владимир Казначеев родился в крестьянской семье 26 июля 1928. Достаточно рано лишился отца, жил с матерью, старшей сестрой Анной и младшим братом Анатолием. Рос обычным сельским мальчиком, учился в школе, вступил в пионеры, любил ходить в лес и на речку ловить рыбу. В 1941 году окончил 4-й класс средней школы.

О том, что немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза мальчик узнал, вернувшись с рыбалки. «Мы их разгромим!» – с уверенностью воскликнул парнишка. Уже в первые месяцы войны на Брянщине, к которой стремительно приближались немецкие войска, по приказу коммунистической партии развернулась деятельность по организации специальных подпольных групп, которым надлежало действовать на оставляемых Красной Армией территориях. В состав одной из таких групп попала и мать Владимира, которая после оккупации немецкой армией района стала связной между сформировавшемся в этом районе Клетнянским партизанским отрядом и подпольем. Пекла она и хлеб для партизанского отряда в подпольной пекарне, расположенной в лесном урочище «Красный дворец».

Немецкая разведка сумела обнаружить это предприятие, и оно было уничтожено посланным туда карательным отрядом. Мать Володи была арестована и 6 октября 1941 года расстреляна оккупантами.

«Я был полон мести за мать, когда пришел к партизанам», — вспоминал Владимир Казначеев в одном из интервью.

После смерти матери Владимир с сестрой и братом решили перебираться в местный партизанский отряд. Командир отряда встретил их словами: «Ну и пополнение!..» — однако, учитывая заслуги перед партизанами их погибшей матери, согласился принять сирот. Детей направили в партизанскую школу, в которой учили будущих минеров и подрывников. После обучения мальчика начали отправлять на сложные задания.

С 7 июля 1943-го по апрель 1944-го партизанское соединение под командованием Алексея Федорова, действующее в ковельских лесах, уничтожило 549 вражеских эшелонов. Десять из них на счету 15-летнего Володи Казначеева.