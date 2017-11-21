Кто программирует науку? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)
22:27. 21 ноября 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Михаил Величко: Кто программирует науку? Наука не развивается сама по себе, ей незаметно управляют. И направляют туда, куда нужно глобальной власти. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI
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Источник: www.youtube.com