Кто программирует науку? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Кто программирует науку? Наука не развивается сама по себе, ей незаметно управляют. И направляют туда, куда нужно глобальной власти. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI

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Источник: www.youtube.com