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Год без магазинного хлеба. Подведение итогов

12:48. 21 ноября 2017 Просмотров - 635 5 коммент. Опубликовал:

М-да..летит времечко..вот уже прошёл год с той поры, как наша семья отказалась от покупки магазинного хлеба.

Сначала я полностью перешёл на выпекание хлеба в хлебопечке: ржано-пшеничного с семенами льна и пшеничного с кунжутом на свежих дрожжах из муки высшего сорта. 

Несмотря на то, что и этот хлеб был хорошо оценён знакомыми и родственниками, я не забывал  про хлеб на закваске..

Несколько опытов по приготовлению закваски закончились печально, пока не попался на глаза вот этот ролик. Просто, доходчиво и результативно - ржаная закваска получилась.

Ещё несколько месяцев экспериментов над составом хлеба закончились благополучно: два вида хлеба получились очень даже хорошо, рецептами которых делюсь с вами.

 

Хлеб пшеничный из цельнозерновой муки на меду и закваске "Исток Нёмана - исток здоровья"

Состав:

Закваска ржаная - 5-6 столовых ложек
Соль (каменная, без антислеживателя) - 2 чайные ложки
Мёд - 2 столовые ложки
Мука пшеничная 2-го сорта (цельнозерновая) - 500 гр (4 полных стакана по 125 гр.)
Масло подсолнечное (с доб. оливкового) - 1,5-2 ст.ложки 
Вода фильтрованная - 350 мл
Изюм - 75 гр.
Курага - 25 гр.
Чернослив - 25 гр.

Время приготовления хлеба - 8-9 часов, на выходе в среднем 1150 гр.

 

Хлеб ржано-пшеничный на закваске "Исток Нёмана - исток здоровья"

Состав:

Вода фильтрованная  - 250 мл
Закваска ржаная - 5-6 столовых ложек
Соль (каменная) - 2 чайные ложки
Мёд - 1 столовая ложка
Масло подсолнечное (с доб. оливкового) - 2 столовый ложки
Мука пшеничная 2-го сорта (цельнозерновая) - 180 гр
Мука ржаная обдирная - 200 гр.
Отруби пшеничные - 1 столовая ложка
Мука льняная (или полбяная, или гречишная, или солодовая, или черемуховая) - 1 столовая ложка (добавляю на выбор)
Семя льна - 30 гр.
Семена амаранта - 30 гр.
Семена кунжута - 30 гр.
Тмин целый - 1 чайная ложка
Кориандр целый - одна чайная ложка

Время приготовления хлеба - 8-9 часов, на выходе в среднем один кг.

 

Данный хлеб я назвал "Исток Нёмана - исток здоровья" по нескольким причинам.

1. Я живу недалеко от истока белорусской реки Нёман
2. Для хлеба используются некоторые ингредиенты (мёд, вода, мука, амарант) наднёманской земли.
3. Отсутствие дрожжейЕ-добавок, белой муки (высшего сорта), сахара способствуют общему оздоровлению организма, например, от этого хлеба не будет тяжести в желудке, изжоги..

 

Так как хлеб выпекается в духовке газовой плиты, то его легко и просто приготовить в любом доме, любой квартире...

 

Мне также по нраву покушать такой  хлеб с Иван-чаем из кипрея, собранного в 10 км от официально установленного истока  реки Нёман, и приготовленным дома в обычной духовке.

 

Вообще, хлеб ПШЕНИЧНЫЙ нравится всем, кто его пробовал, и пожилым и молодым..едят его просто так, без ничего даже, ломоть в руку и вперёд.

Мне же больше по вкусу ржано-пшеничный почему-то..

Всем, кто пожелает испечь хлеб по этим рецептам желаю ПРИЯТНОГО АППЕТИТА.

 

С уважением - В.Л.

 

Ранее мной публиковались 

Как ПРОСТО... Приготовить дома лечебный хлеб

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Майкл Поллан: Чем темнее хлеб, тем дольше живешь

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Метки: Год без магазинного хлеба. Подведение итогов
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5 коммент.»

  • 171 98
    Ъ 21 ноября 2017 в 13:28 Ссылка Пометить
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    Мда…Не знаю…Может хлебопечь у меня фигня полная(“элджи”…),но факт остается фактом…получается разновидность сдобы.Настоящий хлеб получается у нас только в кирпичной печи(к моему глубокому сожалению не “русской печи”).И хранится 3 суток максимум(по-факту двое,а в реальности обычно такой хлеб живет обед и ужин:) потом плесневеет безвозвратно.И опять-таки такой ингредиент,как мед…-это уже сдоба.А вот этот вкусненький,серенький,на заквасочке…Там мед будет однозначно лишним.Все-равно покупаем хлеб…Приготовление хлеба самому отнимает время…а его нет.А на болтовню на ЯП-есть.Парадокс.Я отказываюсь от такой вкуснятины…чтобы написать коммент.Это-наркомания какая-то.

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  • 4201 2703
    serjoza 21 ноября 2017 в 14:36 Ссылка Пометить
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    пеку хлеб сам..мне хватает одной буханки на недели три а то и четыре..да немного сохнет,но к употреблению хорош.Магазинный-два дня и нет.

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    • 176 103
      Ъ serjoza 21 ноября 2017 в 14:57 Ссылка Пометить
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      Скажите…что за ингредиенты…Я не верю…2 недели…Так не бывает.Просто дрожжи,просто замес теста…какие-то добавки и все…2 недели.Без эмульгаторов и консервантов…Я не верю…Значит уже в дрожжах,и прочем “косяк”…Так не бывает…Природу не обманешь…

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      • 538 454
        МариКа Ъ 21 ноября 2017 в 15:24 Ссылка Пометить
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        Твёрдый, попробую дать Вам рецептик.
        Мука Алтайская 0,5 кг
        молоко с водой 1Х1 180 мл
        яйцо 1 шт и 1 желток
        сахар 1 ст. л, соль 1 ч. л
        масло сливочное 50 гр
        дрожжи живые, чуть меньше четверти пачки (маленькой по 50 гр)
        Это рецепт для хлебопечки, у меня такой хлебушек лежит неделю , не цветёт и не сильно сохнет, а на вкус – объедение)))

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  • 3153 2723
    Руса 21 ноября 2017 в 15:26 Ссылка Пометить
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    Сейчас и мука туфтовая, даже высшего сорта.
    Например, “Предпортовая” из СПб 5 лет назад хорошо разводилась в молоке или
    воде, а теперь навести блины- сплошные мелкие комочки.
    Очевидно из-за того, что зерно в России в основном 4 и 5 категории, а
    1 и 2 категории практически нет.

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