Год без магазинного хлеба. Подведение итогов

М-да..летит времечко..вот уже прошёл год с той поры, как наша семья отказалась от покупки магазинного хлеба.

Сначала я полностью перешёл на выпекание хлеба в хлебопечке: ржано-пшеничного с семенами льна и пшеничного с кунжутом на свежих дрожжах из муки высшего сорта.

Несмотря на то, что и этот хлеб был хорошо оценён знакомыми и родственниками, я не забывал про хлеб на закваске..

Несколько опытов по приготовлению закваски закончились печально, пока не попался на глаза вот этот ролик. Просто, доходчиво и результативно - ржаная закваска получилась.

Ещё несколько месяцев экспериментов над составом хлеба закончились благополучно: два вида хлеба получились очень даже хорошо, рецептами которых делюсь с вами.

Хлеб пшеничный из цельнозерновой муки на меду и закваске "Исток Нёмана - исток здоровья"

Состав:

Закваска ржаная - 5-6 столовых ложек

Соль (каменная, без антислеживателя) - 2 чайные ложки

Мёд - 2 столовые ложки

Мука пшеничная 2-го сорта (цельнозерновая) - 500 гр (4 полных стакана по 125 гр.)

Масло подсолнечное (с доб. оливкового) - 1,5-2 ст.ложки

Вода фильтрованная - 350 мл

Изюм - 75 гр.

Курага - 25 гр.

Чернослив - 25 гр. - 5-6 столовых ложек(каменная, без антислеживателя) - 2 чайные ложки- 2 столовые ложки- 500 гр (4 полных стакана по 125 гр.)(с доб. оливкового) - 1,5-2 ст.ложки- 350 мл- 75 гр.- 25 гр.- 25 гр.

Время приготовления хлеба - 8-9 часов, на выходе в среднем 1150 гр.

Хлеб ржано-пшеничный на закваске "Исток Нёмана - исток здоровья"

Состав:

Вода фильтрованная - 250 мл

Закваска ржаная - 5-6 столовых ложек

Соль (каменная) - 2 чайные ложки

Мёд - 1 столовая ложка

Масло подсолнечное (с доб. оливкового) - 2 столовый ложки

Мука пшеничная 2-го сорта (цельнозерновая) - 180 гр

Мука ржаная обдирная - 200 гр.

Отруби пшеничные - 1 столовая ложка

Мука льняная (или полбяная, или гречишная, или солодовая, или черемуховая) - 1 столовая ложка (добавляю на выбор)

Семя льна - 30 гр.

Семена амаранта - 30 гр.

Семена кунжута - 30 гр.

Тмин целый - 1 чайная ложка

Кориандр целый - одна чайная ложка - 250 мл- 5-6 столовых ложек- 2 чайные ложки- 1 столовая ложка(с доб. оливкового) - 2 столовый ложки- 180 гр- 200 гр.- 1 столовая ложкаМука(или, или, или, или) - 1 столовая ложка (добавляю на выбор)- 30 гр.- 30 гр.- 30 гр.- 1 чайная ложка- одна чайная ложка

Время приготовления хлеба - 8-9 часов, на выходе в среднем один кг.

Данный хлеб я назвал "Исток Нёмана - исток здоровья" по нескольким причинам.

1. Я живу недалеко от истока белорусской реки Нёман

2. Для хлеба используются некоторые ингредиенты (мёд, вода, мука, амарант) наднёманской земли.

3. Отсутствие дрожжей, Е-добавок, белой муки (высшего сорта), сахара способствуют общему оздоровлению организма, например, от этого хлеба не будет тяжести в желудке, изжоги..

Так как хлеб выпекается в духовке газовой плиты, то его легко и просто приготовить в любом доме, любой квартире...

Мне также по нраву покушать такой хлеб с Иван-чаем из кипрея, собранного в 10 км от официально установленного истока реки Нёман, и приготовленным дома в обычной духовке.

Вообще, хлеб ПШЕНИЧНЫЙ нравится всем, кто его пробовал, и пожилым и молодым..едят его просто так, без ничего даже, ломоть в руку и вперёд.

Мне же больше по вкусу ржано-пшеничный почему-то..

Всем, кто пожелает испечь хлеб по этим рецептам желаю ПРИЯТНОГО АППЕТИТА.

С уважением - В.Л.

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