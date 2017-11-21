Факты манипулирования словами

Мошенники прикрылись терминологией пенсионных фондов и страховых компаний

В сети появился новый вид мошенничества, рассчитанный на низкую финансовую грамотность населения. Имитируя сайты госучреждений и ссылаясь на несуществующие нормативные документы, представители «частных страховых фондов» предлагают по СНИЛС и паспорту узнать наличие средств на их счете, а за дополнительные деньги — обналичить «страховые накопления».

Пенсионный фонд России (ПФР) и участники финансового рынка указывают, что это чревато не только потерей денег за услугу, которую в принципе невозможно оказать, но и незаконным использованием персональных данных, например, для оформления займа в МФО.

О новой мошеннической схеме, появившейся в сети, в понедельник предупредила пресс-служба ПФР.

«В интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи СНИЛС или паспортных данных проверить “наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов”»,— отметили в ПФР.

За дополнительную плату мошенники обещают перевести эти средства на счет клиента.

«Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг»,— подчеркнули в ПФР.

Письмо с предложением получить информацию о «величине накоплений в частных страховых фондах» получил и корреспондент “Ъ”. Ссылка привела на сайт «межрегионального фонда развития» — на нем предлагалось ввести данные паспорта или СНИЛС. Дальше сайт предлагал «получить деньги» (в нашем случае — более 120 тыс. руб., что не соответствует реальной сумме пенсионных накоплений), для этого предлагалось совершить еще несколько действий.

Так, 235 руб. надо было внести за «регистрацию в единой базе страховщиков», еще 500 руб. предлагалось потратить «на проверку личных данных», 1,2 тыс. руб.— за «шифрованный ключ безопасности» и 1,5 тыс. руб.— «в счет вознаграждения оператору».

Как отмечают пользователи соцсетей, ни одно из этих действий никакого эффекта не возымело, при этом средства с банковских карт граждан исправно списывались.

Мошенники используют несколько зеркальных сайтов с названиями вроде «социальный фонд общественной поддержки», «внебюджетный финансовый фонд развития», «расчетный центр выплат населению». Каждый из них оформлен в стилистике сайтов органов власти.

При этом мошенники щедро используют ссылки на несуществующие постановления правительства, приводят названия «частных страховых фондов». Особо подчеркивается, что «бюджетом РФ выделяются субсидии на выплаты гражданам, но частные фонды стараются не афишировать этих сумм».

Игра мошенников ведется на созвучности популярных терминов, знакомых широкой аудитории,— негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховые компании, обязательное пенсионное страхование (ОПС).

И представители финансового рынка (прежде всего пенсионных фондов, в которых формируют пенсионные накопления более 34 млн человек) предупреждают об опасности использования таких сайтов.

Как отмечает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, «списки страховщиков, упомянутые на интернет-сайтах, говорят сами за себя — названия лишь похожи на настоящие, но приводятся с ошибками». По его мнению, даже минимальная финансовая грамотность и внимательность позволит гражданину не стать жертвой мошенников.

«Любые пенсионные выплаты НПФ могут быть осуществлены только при условии наступления пенсионных оснований»,— подчеркивает гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров.

И таким основанием может стать либо назначение пенсии, либо смерть застрахованного лица.

«Паспортные данные и СНИЛС, переданные третьим лицам, могут быть использованы ими в различных противоправных действиях, в том числе для незаконного перевода пенсионных средств из одного фонда в другой»,— указывает гендиректор «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская.

«Личные данные граждан могут облегчить мошенникам задачу взлома личного кабинета на портале государственных услуг»,— отмечает президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков.

Чужие паспортные данные и СНИЛС могут быть использованы мошенниками и для получения кредита.

Как поясняет гендиректор бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» Олег Лагуткин, наличие СНИЛС недостаточно для получения кредита в банке. Вместе с тем, по словам господина Лагуткина, в случае с МФО «риск мошенничества с использованием поддельных документов существенно выше».

Особенно это касается МФО, предоставляющих займы в режиме онлайн, когда от клиента требуется предоставить данные лишь в электронном виде.

По данным БКИ ОКБ, на случаи оформления кредитов или займов на добросовестных граждан, не подозревающих об этом, приходится около 40% от всех заявок, отмеченных кредиторами как подозрительные (их около 1,5% от всего потока входящих заявлений).

Как рассчитывают в ПФР, обнародование информации «о деятельности с признаками мошеннических действий» привлечет внимание правоохранительных органов.

«Мы будем обращаться в ПФР с предложением открыть на его сайте раздел с официальным списком порталов страховщиков по ОПС, чтобы люди могли в любой момент получить достоверную информацию и избежать мошенничества»,— говорит исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

В настоящее время ЦБ маркирует порталы ряда поднадзорных компаний, и, по мнению Игоря Юргенса, возможно, стоит распространить эту практику и на более широкий спектр веб-ресурсов в рамках борьбы с мошенничеством.

Источник: nnm.me