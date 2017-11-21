ЭВОЛЮЦИЯ ГРЕХА. КАКОЙ ГРЕХ СЛОЖНЕЕ ВСЕГО РАСПОЗНАТЬ?

Прямиком в ад

Опыт жизни в Церкви показывает, что с течением времени грех изощряется, становится более тонким и обманчивым. Раньше было, вероятно, гораздо проще определить зло как зло, а добро как добро. Сегодня, как никогда, цивилизация научилась обманывать человека, подавать ему грех под красивой оберткой.

Святитель Василий Великий говорил, что диавол не может сделать привлекательным для человека ад, поскольку люди по природе своей боятся страданий и стараются избежать мучений. Ад для них ассоциируется с чем-то ужасным, мрачным и отвратительным. По слову святителя, диавол делает настолько привлекательной дорогу в ад, что человек даже не может разобраться и понять, что он прямиком движется к гибели.

Христианский писатель Клайв Льюис точно подметил в «Письмах Баламута», что самая верная дорога в ад та, по которой спускаются постепенно. Она пологая, мягкая, без внезапных поворотов, без указательных столбов…

Жизнь многих из нас соткана из таких дорог, и только некоторые на каком-то из плавных спусков вдруг осознают, что падают в бездну, что за красивой оберткой скрывается яд, а кажущаяся сладость греха может привести к вечной смерти.

Для того чтобы спасти человека от подобных ловушек и западни, пришел в мир Спаситель, Сын Божий. Вторая Ипостась Пресвятой Троицы восприняла в Себя человеческую природу, чтобы мы с вами могли избежать ложных дорог, вымощенных диаволом, ведущих в тупик или подводящих к раскрывающейся бездне, а смогли найти свой единственный и неповторимый путь к Богу.

Всяк человек ложь

Каждый из нас, хочет он этого или нет, несет в себя неправду и грех: «Всякий человек ложь» (Пс. 115:2).

На протяжении своей жизни мы настолько срастаемся со своим личным грехом, что он практически становится частью нас самих и нашего бытия. Чаще всего каждый из нас опирается на грех при достижении личных жизненных интересов и целей. Нередко мы этого греха даже не замечаем: подставляем подножку ближнему, чтобы самому возвыситься, убиваем из зависти инициативу у других, вставляем палки в колеса в слаженную работу, вносим деструктив туда, где царит гармония.

Именно этот «незаметный» грех, как бы «между прочим», и подобное отношение к жизни являются главными препятствиями для достижения Царства Божия. Однако Господь, не желая нашей погибели, дарует нам спасительное средство для самоочищения – покаяние.

Покаяние – это в первую очередь осознание человеком своей собственной неправды. Это критическая оценка самого себя, желание очиститься от греха, открыть пред Господом и пред собой всю правду о себе и собственной жизни.

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что покаяние – это главное врачевание той раны, которую мы нанесли себе грехом. Только искреннее раскаяние в грехах принесет долгожданную встречу с Богом. Другими словами, покаяние – это наш личный ответ Господу на Его вопрос: готовы ли мы вместе с Ним участвовать в нашем спасении? Бог приходит в этот мир и воплощается только ради нашего спасения. И теперь лишь от нас зависит, принять Его или отвергнуть, прельститься «сладостью греха» или отказаться, ответить Всевышнему на Его призыв или промолчать.

Бескрайний рай

Соработничество с Богом уже здесь, на земле, возвращает нам утраченный рай. Благодаря единению со своим Творцом мы соприкасаемся с вечностью, обретаем полноту бытия, вдыхаем Божественные энергии Царства Божия.

Слова «Да приидет Царствие Твое» мы произносим каждодневно в молитве «Отче наш». А о каком Царствии идет речь?

Царство Божие – это абсолютное счастье, больше и главнее которого нет ничего на свете. Христианство говорит, что для вхождения в это Царство не нужно ничего из того, что является столь вожделенным, необходимым, важным для современных людей. Нам кажется, что следует занимать высокий пост, чтобы быть счастливым. Но не богатство и слава дают истинную радость и удовлетворение, не обладание желанными предметами наполняет жизнь смыслом. Чтобы войти в Царство, а значит обрести счастье, надо только покаяться. И больше ничего. Главное – Царство открыто для всех: для богатых и бедных, могущественных и слабых, уважаемых и презираемых.

Земная жизнь дается нам всего один раз. И от того, как мы проживем свою жизнь, зависит наша участь в вечности. Поэтому все человеческие усилия должны быть направлены на то, чтобы приобрести именно те качества, которые поспособствуют нам унаследовать бессмертие во Христе.

Наша жизнь должна быть соткана из добродетелей, а не из грехов. Только в таком случае Господь пошлет нам все необходимое для жизни вечной.

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http://pravlife.org/content/evolyuciya-greha-kakoy-greh-slozhnee-vsego-raspoznat