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«Цирконы» и «Скифы» уже в арсенале: оговорка или предупреждение?

22:48. 21 ноября 2017 Просмотров - 300 Один комментарий Опубликовал:

«Цирконы» и «Скифы» уже в арсенале: оговорка или предупреждение?

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» и ракеты донного базирования «Скиф» уже стоят на вооружении российской армии. Заявление Бондарева вызвало смятение среди российских военных специалистов и журналистов.

«Цирконы» и «Скифы» уже в арсенале: оговорка или предупреждение?

Дело в том, что испытания «Циркона» должны были завершить только в этом году, а в следующем наладить серийный выпуск гиперзвуковых ракет. И тут бац, Бондарев заявляет: они уже стоят на вооружении.

«Цирконы» и «Скифы» уже в арсенале: оговорка или предупреждение?

СМИ стали предполагать, что Бондарев так хотел сообщить об успешном завершении испытаний «Циркона». И, тем не менее, если говорить о контексте, то сенатор перечислял именно имеющиеся в арсенале комплексы.

«Цирконы» и «Скифы» уже в арсенале: оговорка или предупреждение?

Любопытно, это всё-таки случайная или намеренная оговорка, а может послание вероятному противнику?! Своеобразное предупреждение о том, что необходимо отложить на полку агрессивные планы в отношении России.

«Цирконы» и «Скифы» уже в арсенале: оговорка или предупреждение?

Известно, что «Цирконы» на испытаниях в 8 раз превышали скорость звука. В настоящий момент ни одна западная система ПРО или ПВО не способна справиться с такой ракетой. Фактически, флот НАТО становится мишенями.

«Цирконы» и «Скифы» уже в арсенале: оговорка или предупреждение?

Аналогичное можно сказать и о военных объектах на территории США. Ракеты «Скиф» находятся в режиме ожидания на морском или океаническом дне до их активации. После запуска они становятся смертельным сюрпризом для вероятного противника. ПРО бессильно против «Скифов».

Илья Новицкий

Источник: nnm.me

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