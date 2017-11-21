Быдлокультура бодро шагает по предновогодней стране

«Грибы», «Баста» и Стас Михайлов: культурное гетто оформилось окончательно Когда дух уже заснул летаргическим сном, но душа по старинке всё еще «просит праздника», этот праздник с радостью к нам приходит, как и было обещано в пресловутой рекламе Coca-Cola. Прийти-то он придет, но вот состояться он должен по всем канонам общества потребления, которых нисколько не меньше, чем уставных предписаний в голове у какого-нибудь солдафона. А чтобы всё выглядело и воспринималось «как в кино», нужно наполнить последние месяцы уходящего года предвкушением праздника — нет, не тем таинственным чувством, что грело нас в далеком детстве, а невыносимым зудом новогодней «большой жратвы». Той самой жратвы, которую с каждым годом у нас готовят всё более тщательно и равнение на которую держат все месяцы в году. Неважно каком — пусть это хоть год столетия Великой Октябрьской революции, не просто «встревожившей» блоковских «Сытых», но и на 70 с лишним лет прервавшей их время и власть.



И этому карнавальному торжеству не сможет воспрепятствовать не то что товарищ Огурцов из «Карнавальной ночи» — сам Владимир Ильич Ленин, будь он в силах встать на броневик сегодня, не смог бы сходу подобрать слова, понятные теперешним чревовещателям и чревомыслителям.

О том, кого они хотели бы видеть в эфире Первого канала в новогоднюю ночь, поведали зрители Первого канала российского телевидения, 2 ноября сообщает пресс-служба канала.

Абсолютным лидером голосования стал Григорий Лепс. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта отмечает, что этому могло поспособствовать двухлетнее наставничество певца в популярном телепроекте «Голос». Среди других фаворитов можно упомянуть скандально известную группу «Ленинград» и группу «Руки вверх!». К завсегдатаям подобных списков присоединилась соведущая Лепса по «Голосу» Полина Гагарина, а также хип-хоп группы «Баста» и «Грибы», популярные в молодежной среде благодаря агрессивной раскрутке.

Одиозный состав участников и низкое качество российских телевизионных шоу год от года возмущает не только поборников классической культуры, но и представителей более «близких к народу» жанров.



Так, своей борьбой против бескультурья на телевидении широко известен бард Александр Новиков. Он неоднократно резко осуждал «звезд» отечественного шоу-бизнеса за бездарность, а продюсеров — за беспринципность в погоне за рейтингами. 7 января 2004 года бард обратился в своем письме к Владимиру Путину, где посетовал на «дешевку, пошлятину, бытовуху», воцарившиеся на российском ТВ в лице эстрадных кумиров.



Несмотря на то, что подобные «крики души» раздаются регулярно и с разных сторон, официальные лица не спешат менять культурный климат на телевидении, ограничиваясь запуском отдельных проектов вне сложившегося формата.

Всеядность и неразборчивость аудитории Первого канала — не столько вина самих зрителей, сколько закономерный итог 25-летней государственной политики в сфере культуры. В самом деле, могли ли ожидать чего-то иного те, кто годами и десятилетиями безальтернативно гнул линию на «дешевку, пошлятину, бытовуху», игнорируя все протесты общественности?

Результаты голосования наглядно показывают, что массированную пропаганду китча нельзя уравновесить паллиативными мерами, за которые запоздало и несвоевременно схватились чиновники от культуры и телепродюсеры. Это видно и на примере проекта «Голос», который изначально был призван популяризовать нечто более сложное и ценное по сравнению с повседневными «двумя притопами, тремя прихлопами» — например, джазовую музыку и классический рок.



В самом деле, высокие рейтинги «Голоса» ничуть не помешали зрителям проголосовать не только за ведущих проекта, чей певческий талант тоже сомнителен, но и за всё тех же маргиналов от поп-музыки, эстрады, а теперь еще и хип-хопа.

По результатам опроса становится ясно и то, что система культурных гетто в России выстроена окончательно. Причем, если в первые постсоветские годы кризис массовой культуры развивался в координатах «отцы — дети», то теперь он обрел трансвозрастной характер. В самом деле, раньше представители старшего поколения могли сослаться в своих спорах с поддавшимися дурному влиянию детьми и внуками хотя бы на тех эстрадных деятелей, которые всё еще «держат марку». Теперь же ложные кумиры наготове для любой возрастной категории: Стас Михайлов — для дедушек и бабушек; «Ленинград» — для сыновей; «Грибы» и «Баста» — для внуков.

Это значит, что родительский пример утрачивает силу, а конфликт поколений сбивается с естественного ритма, теряя при этом способность к разрешению, а значит, и устремленность в будущее.



Всё, что при таком раскладе остается «отцам и детям» — пережевывать разные сорта одной и той же жвачки и переругиваться по поводу оттенков вкуса, пока первых не возьмут тепленькими бандеровские или иные оккупанты, а вторых — ювенальщики всех мастей. Всё или почти всё, если, конечно, не брать во внимание единственный путь к спасению — старательно опоясаться своим культурным багажом и пойти в народ с тем же энтузиазмом, с каким шли на врага наши предки, опоясанные связкой гранат.





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К слову о культуре. Попробуйте набрать в поисковике Гугла слово „Ленинград”. У меня такой результат: первое упоминание о нашем городе-герое появилось во второй половине второй страницы. Все остальные ссылки – о некой группе с одноимённым названием.



Понятно, что и подсказки Гугла в низу страницы сам город не включают. Так формируется отношение молодёжи к собственной истории. А потом мы удивляемся, почему наши школьники в Бундестаге оплакивают погибших фашистов.



Оплакивают гибель пленённых агрессоров, а о героическом народе, выдержавшем 900-дневную блокаду в городе Ленинграде – ни слова.



Гугль – один из агентов формирования в России настоящей, крепкой быдлокультуры.

