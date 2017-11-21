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Биограф Солженицына: «Архипелаг ГУЛаг» написан без обращения в архивы

14:44. 21 ноября 2017 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:

Произведение «Архипелаг ГУЛаг» Александр Солженицын писал тайно, об обращении к архивам не могло быть и речи

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Заявила филолог, литературовед, биограф и друг писателя Людмила Сараскина 18 ноября в ходе своей лекции «Гений или посредственность? Герой или предатель? Предъюбилейные споры о Солженицыне» в Доме культуры «Ясная Поляна» в Тульской области, передает корреспондент ИА Красная Весна.

По словам биографа и друга Солженицына, книгу «Архипелаг ГУЛаг 1918–1956: опыт художественного исследования» он писал втайне. О существовании рукописи во время написания книги знало всего несколько доверенных писателю людей, помогавших с перепечаткой будущей книги. Промежуточные рукописи уничтожались автором, об обращении к архивам и тем более работе в них не могло быть и речи, подчеркнула исследовательница во время своей лекции в яснополянском Доме культуры в рамках «Несистематического курса литературы для всех желающих».

На вопрос о соответствии реальности более 100 миллионов заявленных писателем жертв «внутренней войны советского режима против своего народа» филолог Людмила Сараскина ответила, что Солженицын опирался на гипотетические цифры профессора И. А. Курганова (Кошкина).

На вопрос о нужности в школьной программе этого солженицынского произведения филолог в области творчества Солженицына и Достоевского заявила, что включение в школьную программу «Архипелага ГУЛага» необходимо настолько же, насколько необходимо изучение школьниками «Записок из мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

Напомним, что по данным работавшего в архивах МВД и КГБ доктора исторических наук В. Н. Земскова, общее количество репрессированных по политическим мотивам с 1921 по 1954 год составило порядка 3,8 миллионов человек, из них приговоренных к высшей мере менее 800 тысяч человек.

Доктор экономических наук И. А. Курганов (Кошкин) — советский экономист, автор множества пособий по бухгалтерскому учету, профессор ленинградских и московских вузов в 1930–1940-х годах. Во время Великой Отечественной войны, попав в зону оккупации, перешел на сторону немцев, сотрудничал с власовцами, был функционером Комитета освобождения народов России. После эмиграции в США написал ряд работ по советологии, в которых утверждал, что гипотетические жертвы СССР с 1917 по 1957 год составляют 110 миллионов человек.

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Красная Весна

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 1215 961
    Vov 21 ноября 2017 в 15:00 Ссылка Пометить
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    Кто бы сомневался, што у неполжывого была опора.. гипотетическая. О посещении архивов он и не думал, у него (откуда-то) были труды другого предателя сбежавшего в штаты, когда с немцами перестало получаца. Маладец биограф!

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