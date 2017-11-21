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Американцы и союзники поставили рекорд по убийствам мирных жителей

04:00. 21 ноября 2017 Просмотров - 239 Нет комментариев Опубликовал:
Американцы и союзники поставили рекорд по убийствам мирных жителей | Русская весна

В то время как американская делегация в ООН выражает недовольство российским вето на предложенную резолюцию Совета Безопасности, осуждающую президента Сирии Башара Асада, крупнейшие издания Штатов начали открыто говорить о тысячах мирных жертв операции против ИГИЛ.

Строго говоря, началось все еще летом, когда Newsweek выпустил статью под заголовком «Трамп в борьбе с ИГИЛ* уже убил больше мирных граждан, чем Обама». Журнал со ссылкой на британские источники сообщил, между прочим, что с октября 2014-го по лето 2017 года погибло более пяти тысяч мирных граждан в ходе борьбы американской коалиции с террористами.

Эта публикация явно была направлена против нынешнего президента США Трампа: автор статьи все время подчеркивал факт, что «после ухода Обамы действия коалиции стали носить еще более жесткий характер» вплоть до бесконтрольного разгула насилия.

Однако если публикация в Newsweek дала толчок лишь к обсуждениям действий американской армии в академическом медлительном стиле, то появившаяся в минувшую пятницу развернутая статья в журнальном приложении к The New York Times под названием «Неподсчитанные» — по-настоящему прогремела.

Статья, как и положено современным лонгридам, построена вокруг истории о том, как житель Мосула Басим Разза потерял всю свою семью в результате налета на город американских ВВС. Сам Басим прожил до того несколько лет в США, а его родственник преподает в Йельском университете.

Так что его трагическая история стала антивоенной затравкой в духе журналистской кампании против войны во Вьетнаме.

Басим Рузза и его близкие, строго говоря, явно готовятся к большому судебному процессу с США — с получением от них больших денег. Они опираются на прецеденты предыдущей войны в Ираке. Правозащитница Марла Рузика сумела добиться тогда через суд компенсаций жертвам американских бомбардировок (сама она, впрочем, вскоре погибла при взрыве в Багдаде в 2005 году). Установленные ею судебные прецеденты дают основания для надежды Басиму и другим.

Мы узнаем из расследования NYT, что в ходе военных действий против ИГИЛ и других террористов в Ираке и в Сирии американцы и их союзники нанесли 27500 ударов с воздуха. Ответственный за контакты с прессой в командовании США в Ираке Шейн Хайфф утверждал в беседе с The New York Times, что коалиция делает все необходимое для максимальной точности в ударах по террористам.

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Так, согласно официальным данным американской коалиции, лишь 89 из 14 тысяч воздушных ударов в Ираке затронули мирное население. Однако «проверка на местности» американских же журналистов-профессионалов (посетивших на севере Ирака 150 мест бомбежек) указывает на то, что «удары с воздуха гораздо менее точны, чем пытаются представить».

«Мы обнаружили, что один из пяти ударов коалиции уносил жизни гражданских, — пишут журналисты. — Это в 31 раз чаще, чем сообщают представители ВВС».

Справедливости ради отметим: террористы активно используют мирных граждан в качестве «живого щита». С этим постоянно сталкиваются и регулярные сирийские войска (как мы помним, западные СМИ устраивали затяжные истерики вокруг выдавливания боевиков из Алеппо). С этим имели дело и израильтяне в ходе операций в секторе Газа. Эта дилемма появляется каждый раз, когда террористы начинают стрелять из окон больниц и мечетей, обстреливать позиции войск с территории детских садов. При нанесении ответного удара гибнут невинные люди — потому что при ненанесении удара они гибнут тоже, только на другой стороне и неограниченно долго.

Однако даже российским бомбардировкам западными СМИ никогда не приписывалось столько жертв, сколько вменяется теперь «собственным» американским бомбардировкам. И это свидетельствует о том, что о какой-либо аккуратности, избирательности и заботе о гражданах в ходе американской операции речь действительно не идет — возможно, понадеялись, что «пиар все спишет».

Мы видим, как американцы со своими союзниками тщательно выискивают любую соринку в действии российских ВКС в Сирии. Однако, может, пришло время поучиться на собственных ошибках?

Авигдор Эскин

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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