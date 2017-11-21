А Берлин-то кто взял?
15:12. 21 ноября 2017 Просмотров - 119 Один комментарий Опубликовал: brahman
Россияне преподали урок истории немцу, назвавшему "мифом" успех СССР в битве на Курской дуге
Немецкий историк Роман Теппель назвал "мифом" успех Красной Армии в битве на Курской дуге, ставшей переломным моментом Второй мировой войны. Россияне в ответ напомнили, что советский флаг в Берлине 9 мая 1945 года "мифом" не является.
Заявление Теппеля о Курской битве приводит немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Автор издания Рольф-Дитер Мюллер утверждает, что историк в своем исследовании сделал ставку на "скрупулезную работу" с документами и "объективно опроверг" советскую и российскую версию о "грандиозном успехе" под Курском. Главным аргументом Теппеля стало численное превосходство советских войск, которое, как считает немецкий историк, нивелирует утверждения о тактической победе генералов Красной Армии над военными управленцами вермахта.
Утверждения Теппеля о "мифическом успехе" русских в Курской битве вызвали возмущение российских пользователей Сети. В комментариях историку напомнили, что главным аргументом в пользу героизма советских войск стал красный флаг над Рейхстагом 9 мая 1945 года. Впрочем, некоторые выражают опасения, что подобные "исследователи" вскоре могут попытаться опровергнуть и этот факт.
Переписывание истории характерно не только для Запада, но и для ряда бывших советских стран, в частности Украины, где после Майдана взят курс на "декоммунизацию". 7 ноября Киев отмечает день освобождения от нацистов, однако местные радикалы активно препятствуют празднованию этого памятного события.
Автор: Григорий Егоров
Немецкий историк Роман Теппель назвал "мифом" успех Красной Армии в битве на Курской дуге, ставшей переломным моментом Второй мировой войны. Россияне в ответ напомнили, что советский флаг в Берлине 9 мая 1945 года "мифом" не является.
Заявление Теппеля о Курской битве приводит немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Автор издания Рольф-Дитер Мюллер утверждает, что историк в своем исследовании сделал ставку на "скрупулезную работу" с документами и "объективно опроверг" советскую и российскую версию о "грандиозном успехе" под Курском. Главным аргументом Теппеля стало численное превосходство советских войск, которое, как считает немецкий историк, нивелирует утверждения о тактической победе генералов Красной Армии над военными управленцами вермахта.
Утверждения Теппеля о "мифическом успехе" русских в Курской битве вызвали возмущение российских пользователей Сети. В комментариях историку напомнили, что главным аргументом в пользу героизма советских войск стал красный флаг над Рейхстагом 9 мая 1945 года. Впрочем, некоторые выражают опасения, что подобные "исследователи" вскоре могут попытаться опровергнуть и этот факт.
Переписывание истории характерно не только для Запада, но и для ряда бывших советских стран, в частности Украины, где после Майдана взят курс на "декоммунизацию". 7 ноября Киев отмечает день освобождения от нацистов, однако местные радикалы активно препятствуют празднованию этого памятного события.
Автор: Григорий Егоров
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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На Западе целенаправленно веками искажается вся история России. Россия не была страной городов и путь из варяг в греки проходил по дикой местности, в развязывании Второй мировой виноват СССР. Скоро выяснится, что в космос первым летал не Гагарин, а Гага. Самым действенным средством борьбы с этим является высокий уровень жизни, который бы наглядно показывал превосходство нашей страны каждому обывателю. Правящей нашей “элите” выгодно представление о России как об отсталой стране-меньше спрос.