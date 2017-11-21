А Берлин-то кто взял?

Россияне преподали урок истории немцу, назвавшему "мифом" успех СССР в битве на Курской дуге

Заявление Теппеля о Курской битве приводит немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Автор издания Рольф-Дитер Мюллер утверждает, что историк в своем исследовании сделал ставку на "скрупулезную работу" с документами и "объективно опроверг" советскую и российскую версию о "грандиозном успехе" под Курском. Главным аргументом Теппеля стало численное превосходство советских войск, которое, как считает немецкий историк, нивелирует утверждения о тактической победе генералов Красной Армии над военными управленцами вермахта.Утверждения Теппеля о "мифическом успехе" русских в Курской битве вызвали возмущение российских пользователей Сети. В комментариях историку напомнили, что главным аргументом в пользу героизма советских войск стал красный флаг над Рейхстагом 9 мая 1945 года. Впрочем, некоторые выражают опасения, что подобные "исследователи" вскоре могут попытаться опровергнуть и этот факт.Переписывание истории характерно не только для Запада, но и для ряда бывших советских стран, в частности Украины, где после Майдана взят курс на "декоммунизацию". 7 ноября Киев отмечает день освобождения от нацистов, однако местные радикалы активно препятствуют празднованию этого памятного события.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com