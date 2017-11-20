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Влияние еды на духовность (ответы на вопросы № 8)

21:44. 20 ноября 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Влияние еды на духовность.
(ответы на вопросы выпуск 8)

20 ноября 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве транслировалась запись передачи – «Ответы на вопросы. Выпуск N8. Влияние Еды на Духовность Среды».

Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

В этой беседе мы отвечали на вопросы слушателей Народного Славянского Радио. Были разобраны следующие темы:

- Влияние еды, которую человек потребляет, на его духовно-душевное развитие?
- Может ли Род быть эгрегором? Почему Светлые не управляют эгрегорами?
- Может ли Человек который живёт в канве промысла Творца(Бога) делать кому то плохо?
- Касты и Варны, если ли между этими понятиями различия с Ведической точки зрения?
- Человек это только Душа или нечто Большее?
- Что означает фраза: “Скатертью дорога”?
- Является ли Огонь природной стихией?
- Как жить дальше, ведь кругом кредиты и всё плохое?)
- чуть-чуть похвалы в адрес себя любимых…

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть Добру!

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Источник: www.youtube.com

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