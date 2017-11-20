Влияние еды на духовность (ответы на вопросы № 8)

Влияние еды на духовность.

(ответы на вопросы выпуск 8)



20 ноября 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве транслировалась запись передачи – «Ответы на вопросы. Выпуск N8. Влияние Еды на Духовность Среды».



Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



В этой беседе мы отвечали на вопросы слушателей Народного Славянского Радио. Были разобраны следующие темы:



- Влияние еды, которую человек потребляет, на его духовно-душевное развитие?

- Может ли Род быть эгрегором? Почему Светлые не управляют эгрегорами?

- Может ли Человек который живёт в канве промысла Творца(Бога) делать кому то плохо?

- Касты и Варны, если ли между этими понятиями различия с Ведической точки зрения?

- Человек это только Душа или нечто Большее?

- Что означает фраза: “Скатертью дорога”?

- Является ли Огонь природной стихией?

- Как жить дальше, ведь кругом кредиты и всё плохое?)

- чуть-чуть похвалы в адрес себя любимых…



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Быть Добру!



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Источник: www.youtube.com