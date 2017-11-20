В чём Кудрин не прав
Птенцы гнезда Алексеева - ЦСР имени Кудрина А.Л. - создали доклад о том, что ждёт Россию до 2024 года.
Там они много чего предложили, но самое интересное - как они видят выход из ситуации конфликта России и Запада.
1. Конфликт с Западом маргинализирует Россию в международных институтах.
Очень печально. Очевидно, Кудрин опасается, что Россию не любят в ПАСЕ, МВФ, НАТО, ВТО, ВАДА, МОК и прочих институтах, созданных Западом для подавления конкурентов и продвижения своего господства. Или Кудрин этого не понимает? Ему хочется, чтобы Россию там целовали? Так, дерьмо вопрос! Отменить ядерное оружие - и зацелуют до смерти!
Кстати, о ядерном оружии.
2. России надо принять участие в сокращении ядерных вооружений - при том, что в обычных она проигрывает Западу. Но Кудрин - финансист, он так далеко не думает и на армию смотрит исключительно как на непрофильные расходы. России следует принять участие в разработке нового договора по сокращению стратегических ядерных вооружений, который пришел бы на смену Пражскому, срок действия которого истекает в 2021 году. Следует также прилагать усилия по сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Чем России обороняться от Запада в этом случае, Кудрин не говорит.
Потому что и незачем обороняться.
3. Конфронтация, санкции, порождающие многомиллиардные финансовые убытки, а также гонка вооружений, отвлекают Россию от более важных задач, считает команда Кудрина. Конфликт чреват серьезной упущенной экономической выгодой. Россия вынуждена распылять силы на избыточную военно-политическую конкуренцию, отвлекаясь от задач модернизации и развития страны, — сказано в докладе Центра стратегических разработок. Видимо, лучше сразу было сдаться. Кучу денег бы сэкономили.
То, что если не будет армии, то и модернизировать будет нечего, Кудрин не видит.
4. Углубляя противоречия, Россия и Запад теряют историческое время в противодействии общим вызовам. Для России это плохо.
То, что никаких ОБЩИХ ВЫЗОВОВ Россия и Запад не имеют в принципе, у каждого вызовы СВОИ, потому что у них совершенно разные глобальные цели и задачи, Кудрин понимать не в силах. Какие такие общие вызовы? ИГИЛ - общий вызов? Аль Каида - общий вызов? Кризис доллара - общий вызов? Кудрин верит в то, что терроризм - это не порождение Запада для борьбы с Россией, а общий вызов? Что глобальное потепление - это не следствие нежелания США ограничивать своё развитие, основанное на грязных технологиях, а общий вызов? Что кризис доллара - это не американская проблема, а общий вызов? Если плохо их доллару, то это наша боль и тревога? То, что при этом долларовая система является инструментами США в деле порабощения прочего мира, Кудрин даже не понимает. Это как предложить СССР в 1941-м бороться с общим вызовом - падением качества броневой стали для немецкого танкостроения. Кудрин скоро договорится до того, что здоровье американского президента - это общечеловеческая задача. А что? Дворкович же уже сказал, что главная цель российской экономики - поддержание экономики американской - и ничего. И Греф с ним согласен. А Кудрин чем хуже?
5. Авторы доклада отмечают, что, вернув Крым, Россия решила проблему базирования Черноморского флота и надолго заблокировала членство Украины в НАТО. В результате "вражда укоренилась на уровне политической идеологии и общественного сознания". "Украина потеряна для России в качестве делового партнера на долгое время", – считают в ЦСР.
Вопрос так сформулирован, что подспудно чувствуешь: лучше бы Крым оставить под базу НАТО в составе Украины, а Украину - в составе НАТО, но только сохранить её как "делового партнёра" России. Без комментариев.
6. В связи с продлением Евросоюзом санкций против России команда Кудрина говорит о перспективах выполнения условий для снятия ограничений. Минские соглашения вряд ли будут выполнены в полном объеме, считают в ЦСР, поэтому дипломатам следует сосредоточиться на выполнении приемлемых для всех сторон пунктов договоренностей.
А приемлемые для всех сторон - это что? Очертить можно? Можно назвать хоть один пункт? И кому надо выполнять условия? России? И чьи условия ей надо выполнять? Европы? США? Их обоих? Минские соглашения вряд ли будут выполнены (насочиняли тут всякой фигни, вместо того, чтобы не лезть в Крым и Донбасс, так теперь найдите хоть пару общих слов, чтобы сделать вид, что хоть что-то делается), поэтому давайте станем НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЖ УСТУПИТЬ НЕ ХОТИТЕ, А ПОБЕДИТЬ НЕ МОЖЕТЕ. Вот что Кудрин говорит Путину. Опять без комментариев.
7. Конкуренция России и Запада, в том числе гонка вооружений, в итоге может привести к полномасштабному военному конфликту.
Во-первых, для таких выводов нет надобности в содержании ЦСР за счёт денег госбюджета. Как говорил Гамлет: "Нет надобности в духах из могилы для истин, вроде этой".
Во-вторых, Кудрин откровенно запугивает руководство страны. Будете дальше ерепениться - война может случиться. Потому сдавайтесь, пока не поздно, пока Трамп добрый.
8. Над нормализацией отношений Запада и России придется работать всем сторонам.
То есть надо понимать, что Путину внушают, что и ему придётся уступить. Что там уступят с Запада - неясно, но ведь сказано - работать надо всем сторонам! Значит, нашу часть уступок вынь да положь.
И дальше в том же духе.
Есть такой старый анекдот.
«Уважаемые пассажиры! Добро пожаловать на борт нашего комфортабельного авиалайнера! На первой палубе нашего самолета находится ресторан, два бара и бассейн. На второй палубе – казино, бильярд и боулинг, на третьей находятся салоны первого, бизнес и эконом-классов. На четвертой тренажерный зал, фитнес центр и спа-кабинеты. А теперь со всей этой хренью мы попытаемся как-то взлететь».
Зря вы с этим в Кремль попёрлись. Не стоило. Не взлетите, мистер Кудрин.
Не взлетите.
loading...
Мне просто интересно, как обыкновенному обывателю, до каких пор эта мразь под названием Кудрин будет пудрить нам мозги? По чему он до сих пор находится на свободе? Понимаю, что вопросы чисто риторические, но получается, он на свободе по тому, что и вся власть в РФ такая же, как и и Кудрин. Значит надеяться не на кого? Значит, что эта гадость снова будет у власти? Но как же этого не допустить, если с каждым днём становится всё хуже и хуже?
loading...
А будет еще хуже, Вы правы, до той поры пока чаша терпения не переполнится слезами невинных и кровью безвинных, а пока народ будет терпеть…
loading...
На выборы начать ходить для начала.
loading...
Ну, сходишь, а дальше что? Надеешься, что народ в большинстве разбирается в политике и выберет кого нужно?
Прокуроры, менты, судьи, чиновники и всякая шв..ль перестанет воровать?
Или может деньги за ресурсы перестанут в израиль перекачиваться? Наивен однако.
loading...
В чем Кудрин неправ? Во всем! Его путь противоположен России и у России с предателем Кудриным явно разные Пути!
loading...
Цитата
Зря вы с этим в Кремль попёрлись. Не стоило. Не взлетите, мистер Кудрин.
Не взлетите.
И кто ему помешает? Нынешнее правительство Медведева? Путин? Или новый президент с новым правительством 2018? А может народ?
Не смешите мои тапочки!!!
loading...
Главная ошибка кудрина, это то что он появился на этом свете!
Хотя, если честно сказать, кудрин неплохой учитель, для научения скудоумных! Ибо то что не доходит через ум/разум, доходит через кровь и страдания!
loading...
Вот такие друзья у Солнцеликого. Он такой же либераст как и Кудрин.