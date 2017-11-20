В чём Кудрин не прав

Птенцы гнезда Алексеева - ЦСР имени Кудрина А.Л. - создали доклад о том, что ждёт Россию до 2024 года.

Там они много чего предложили, но самое интересное - как они видят выход из ситуации конфликта России и Запада.

1. Конфликт с Западом маргинализирует Россию в международных институтах.

Очень печально. Очевидно, Кудрин опасается, что Россию не любят в ПАСЕ, МВФ, НАТО, ВТО, ВАДА, МОК и прочих институтах, созданных Западом для подавления конкурентов и продвижения своего господства. Или Кудрин этого не понимает? Ему хочется, чтобы Россию там целовали? Так, дерьмо вопрос! Отменить ядерное оружие - и зацелуют до смерти!

Кстати, о ядерном оружии.

2. России надо принять участие в сокращении ядерных вооружений - при том, что в обычных она проигрывает Западу. Но Кудрин - финансист, он так далеко не думает и на армию смотрит исключительно как на непрофильные расходы. России следует принять участие в разработке нового договора по сокращению стратегических ядерных вооружений, который пришел бы на смену Пражскому, срок действия которого истекает в 2021 году. Следует также прилагать усилия по сохранению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Чем России обороняться от Запада в этом случае, Кудрин не говорит.

Потому что и незачем обороняться.

3. Конфронтация, санкции, порождающие многомиллиардные финансовые убытки, а также гонка вооружений, отвлекают Россию от более важных задач, считает команда Кудрина. Конфликт чреват серьезной упущенной экономической выгодой. Россия вынуждена распылять силы на избыточную военно-политическую конкуренцию, отвлекаясь от задач модернизации и развития страны, — сказано в докладе Центра стратегических разработок. Видимо, лучше сразу было сдаться. Кучу денег бы сэкономили.

То, что если не будет армии, то и модернизировать будет нечего, Кудрин не видит.

4. Углубляя противоречия, Россия и Запад теряют историческое время в противодействии общим вызовам. Для России это плохо.

То, что никаких ОБЩИХ ВЫЗОВОВ Россия и Запад не имеют в принципе, у каждого вызовы СВОИ, потому что у них совершенно разные глобальные цели и задачи, Кудрин понимать не в силах. Какие такие общие вызовы? ИГИЛ - общий вызов? Аль Каида - общий вызов? Кризис доллара - общий вызов? Кудрин верит в то, что терроризм - это не порождение Запада для борьбы с Россией, а общий вызов? Что глобальное потепление - это не следствие нежелания США ограничивать своё развитие, основанное на грязных технологиях, а общий вызов? Что кризис доллара - это не американская проблема, а общий вызов? Если плохо их доллару, то это наша боль и тревога? То, что при этом долларовая система является инструментами США в деле порабощения прочего мира, Кудрин даже не понимает. Это как предложить СССР в 1941-м бороться с общим вызовом - падением качества броневой стали для немецкого танкостроения. Кудрин скоро договорится до того, что здоровье американского президента - это общечеловеческая задача. А что? Дворкович же уже сказал, что главная цель российской экономики - поддержание экономики американской - и ничего. И Греф с ним согласен. А Кудрин чем хуже?

5. Авторы доклада отмечают, что, вернув Крым, Россия решила проблему базирования Черноморского флота и надолго заблокировала членство Украины в НАТО. В результате "вражда укоренилась на уровне политической идеологии и общественного сознания". "Украина потеряна для России в качестве делового партнера на долгое время", – считают в ЦСР.

Вопрос так сформулирован, что подспудно чувствуешь: лучше бы Крым оставить под базу НАТО в составе Украины, а Украину - в составе НАТО, но только сохранить её как "делового партнёра" России. Без комментариев.

6. В связи с продлением Евросоюзом санкций против России команда Кудрина говорит о перспективах выполнения условий для снятия ограничений. Минские соглашения вряд ли будут выполнены в полном объеме, считают в ЦСР, поэтому дипломатам следует сосредоточиться на выполнении приемлемых для всех сторон пунктов договоренностей.

А приемлемые для всех сторон - это что? Очертить можно? Можно назвать хоть один пункт? И кому надо выполнять условия? России? И чьи условия ей надо выполнять? Европы? США? Их обоих? Минские соглашения вряд ли будут выполнены (насочиняли тут всякой фигни, вместо того, чтобы не лезть в Крым и Донбасс, так теперь найдите хоть пару общих слов, чтобы сделать вид, что хоть что-то делается), поэтому давайте станем НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЖ УСТУПИТЬ НЕ ХОТИТЕ, А ПОБЕДИТЬ НЕ МОЖЕТЕ. Вот что Кудрин говорит Путину. Опять без комментариев.

7. Конкуренция России и Запада, в том числе гонка вооружений, в итоге может привести к полномасштабному военному конфликту.

Во-первых, для таких выводов нет надобности в содержании ЦСР за счёт денег госбюджета. Как говорил Гамлет: "Нет надобности в духах из могилы для истин, вроде этой".

Во-вторых, Кудрин откровенно запугивает руководство страны. Будете дальше ерепениться - война может случиться. Потому сдавайтесь, пока не поздно, пока Трамп добрый.

8. Над нормализацией отношений Запада и России придется работать всем сторонам.

То есть надо понимать, что Путину внушают, что и ему придётся уступить. Что там уступят с Запада - неясно, но ведь сказано - работать надо всем сторонам! Значит, нашу часть уступок вынь да положь.

И дальше в том же духе.

Есть такой старый анекдот.

«Уважаемые пассажиры! Добро пожаловать на борт нашего комфортабельного авиалайнера! На первой палубе нашего самолета находится ресторан, два бара и бассейн. На второй палубе – казино, бильярд и боулинг, на третьей находятся салоны первого, бизнес и эконом-классов. На четвертой тренажерный зал, фитнес центр и спа-кабинеты. А теперь со всей этой хренью мы попытаемся как-то взлететь».

Зря вы с этим в Кремль попёрлись. Не стоило. Не взлетите, мистер Кудрин.

Не взлетите.