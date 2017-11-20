Турция покидает НАТО

На днях Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на критику партнеров по НАТО о закупках Турцией российских комплексов противоракетной обороны С-400 выразил недоверие к лояльности Североатлантического Альянса доктрине коллективной обороны.

Оказывается, после обострения конфликта в соседней Сирии турецкий президент в 2012 году обратился за усилением системы ПРО страны, как и полагается на Западе, в страны НАТО. Военные США, Германии и Голландии отозвались на эту просьбу Эрдогана и в 2013 году разместили на турецкой земле на расстоянии около ста километров от границы с Сирией три комплекса ПРО Patriot, по одному от каждой страны.

Однако спустя два года и Германия, и США вывели свои силы противоракетной обороны с территории Турции, прихватив и комплексы Patriot, естественно, с собой. Хотя общая ситуация в Сирии, воюющей с террористами ИГИЛ*, на тот момент еще пока существенно не улучшилась.

Соответственно, турецким военным срочно пришлось искать другие варианты защиты турецкого неба от летательных объектов потенциальных врагов. А после триумфа российского оружия в рамках той же антитеррористической кампании на территории САР, Анкара склонилась к тому, что российские системы ПРО С-400 «Триумф» им подходят наилучшим образом. После чего представители турецкого Генштаба заключили сделку с российским военпромом о поставках С-400 на вооружение турецкой армии.

Понятное дело, что после такого «дружеского» и, самое главное, очень «своевременного» вывода США и ФРГ своих сил ПРО из Турции, Эрдоган был в полном праве искать контракты на поставки систем противоракетной защиты не в странах НАТО, а в России. И натовская критика в адрес турецкого президента по этому поводу, как обычно бывает на Западе, является отличным образчиком лицемерия и двойных стандартов Вашингтона в купе с Брюсселем.