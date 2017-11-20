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Турция покидает НАТО

18:07. 20 ноября 2017 Просмотров - 516 4 коммент. Опубликовал:

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На днях Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на критику партнеров по НАТО о закупках Турцией российских комплексов противоракетной обороны С-400 выразил недоверие к лояльности Североатлантического Альянса доктрине коллективной обороны.

 

Оказывается, после обострения конфликта в соседней Сирии турецкий президент в 2012 году обратился за усилением системы ПРО страны, как и полагается на Западе, в страны НАТО. Военные США, Германии и Голландии отозвались на эту просьбу Эрдогана и в 2013 году разместили на турецкой земле на расстоянии около ста километров от границы с Сирией три комплекса ПРО Patriot, по одному от каждой страны.

 

Однако спустя два года и Германия, и США вывели свои силы противоракетной обороны с территории Турции, прихватив и комплексы Patriot, естественно, с собой. Хотя общая ситуация в Сирии, воюющей с террористами ИГИЛ*, на тот момент еще пока существенно не улучшилась.

 

Соответственно, турецким военным срочно пришлось искать другие варианты защиты турецкого неба от летательных объектов потенциальных врагов. А после триумфа российского оружия в рамках той же антитеррористической кампании на территории САР, Анкара склонилась к тому, что российские системы ПРО С-400 «Триумф» им подходят наилучшим образом. После чего представители турецкого Генштаба заключили сделку с российским военпромом о поставках С-400 на вооружение турецкой армии.

 

 

 

Понятное дело, что после такого «дружеского» и, самое главное, очень «своевременного» вывода США и ФРГ своих сил ПРО из Турции, Эрдоган был в полном праве искать контракты на поставки систем противоракетной защиты не в странах НАТО, а в России. И натовская критика в адрес турецкого президента по этому поводу, как обычно бывает на Западе, является отличным образчиком лицемерия и двойных стандартов Вашингтона в купе с Брюсселем.

Метки: Турция и НАТО
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4 коммент.»

  • 15950 10311
    Ликвидатор 20 ноября 2017 в 18:10 Ссылка Пометить
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    милые бранятся тока тешатся? турция остаётся членом нАТО. однако…

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    • 5029 4135
      jackomb Ликвидатор 20 ноября 2017 в 19:01 Ссылка Пометить
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      Пока да, только вот не известно, надолго ли? Судя по тому, что Турция больше не закупает доллары, а вместо них скупает золото, то скорее всего членству последней в НАТО приходит конец .

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  • 1858 1370
    Владислав 20 ноября 2017 в 18:18 Ссылка Пометить
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    Договорённость была, а были ли поставки? Есть ли контракт? Что-то я не в курсе. А вот свои помидоры этот турок точно нам пришлёт.

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  • 3131 2705
    Руса 20 ноября 2017 в 18:41 Ссылка Пометить
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    Перца в отношениях Турции и НАТО добавили недавние учения, где врагами НАТО на
    плакатах оказались Эрдоган и Ататюрк. В связи с этим, Генштаб Турции вывел своих
    военных с учений, разразился скандал.

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