Турция покидает НАТО
На днях Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на критику партнеров по НАТО о закупках Турцией российских комплексов противоракетной обороны С-400 выразил недоверие к лояльности Североатлантического Альянса доктрине коллективной обороны.
Оказывается, после обострения конфликта в соседней Сирии турецкий президент в 2012 году обратился за усилением системы ПРО страны, как и полагается на Западе, в страны НАТО. Военные США, Германии и Голландии отозвались на эту просьбу Эрдогана и в 2013 году разместили на турецкой земле на расстоянии около ста километров от границы с Сирией три комплекса ПРО Patriot, по одному от каждой страны.
Однако спустя два года и Германия, и США вывели свои силы противоракетной обороны с территории Турции, прихватив и комплексы Patriot, естественно, с собой. Хотя общая ситуация в Сирии, воюющей с террористами ИГИЛ*, на тот момент еще пока существенно не улучшилась.
Соответственно, турецким военным срочно пришлось искать другие варианты защиты турецкого неба от летательных объектов потенциальных врагов. А после триумфа российского оружия в рамках той же антитеррористической кампании на территории САР, Анкара склонилась к тому, что российские системы ПРО С-400 «Триумф» им подходят наилучшим образом. После чего представители турецкого Генштаба заключили сделку с российским военпромом о поставках С-400 на вооружение турецкой армии.
Понятное дело, что после такого «дружеского» и, самое главное, очень «своевременного» вывода США и ФРГ своих сил ПРО из Турции, Эрдоган был в полном праве искать контракты на поставки систем противоракетной защиты не в странах НАТО, а в России. И натовская критика в адрес турецкого президента по этому поводу, как обычно бывает на Западе, является отличным образчиком лицемерия и двойных стандартов Вашингтона в купе с Брюсселем.
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милые бранятся тока тешатся? турция остаётся членом нАТО. однако…
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Пока да, только вот не известно, надолго ли? Судя по тому, что Турция больше не закупает доллары, а вместо них скупает золото, то скорее всего членству последней в НАТО приходит конец .
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Договорённость была, а были ли поставки? Есть ли контракт? Что-то я не в курсе. А вот свои помидоры этот турок точно нам пришлёт.
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Перца в отношениях Турции и НАТО добавили недавние учения, где врагами НАТО на
плакатах оказались Эрдоган и Ататюрк. В связи с этим, Генштаб Турции вывел своих
военных с учений, разразился скандал.