Русская Школа Русского Языка. Урок 20

В этом уроке будут раскрыты такие образы русского языка, как голова, волосы, власть, косы, космы, космос, длина, долг, ум, разум, честь, отвага, доблесть, совесть, душа,во всём их изначальном великолепии и взаимосвязи. Что такое гарда, орден, награда, гвардейцы, и как появились погоны и эполеты? Почему мужчины носили косы?

Чем воин отличается от солдата? Зачем заплетали косы и какое было назначение у косы? Что означало опростоволоситься и постричься в монахи. Что означало выражение честь имею? Чем доблесть отличается от чести? Отличие понятий сабля, шпага и шашка…

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