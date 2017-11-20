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Открытие курса Адекватное Питание 2018 (Приглашение)

13:10. 20 ноября 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:
Первое, что необходимо сделать для саморазвития - очищение тела.
Открытое занятие начала курса "Адекватное Питание 2018" состоится в Санкт-Петербурге 26 ноября 2017 недалеко от м. Петроградская
Запись по тел.: +7 981 127 0961
Автор курса Замалеева Гания Александровна https://vk.com/id247820092
 
Список литературы:
 

 
Арнольд Эрет. Живое питание по методу доктора Эрета
Евгений Агафонов. Живая пища №1
Наталья Кайрос. Проростки- живая еда. Алхимия питания
Энн Вигмор. Исцеление питанием (Проростки- пища жизни)
С.М. Гладков. Абсолютное исцеление
С. М. Гладков. Энциклопедия умного сыроедения
В. Зеланд. Апокрифический трансерфинг
Д.Р.Грентли. Роды без страха
Г.Д.Торо. Уолден, или жизнь в лесу
Масанобу Фукуока. Революция одной соломинки
Зепп Хольцер. Пермакультура, все книги достойны
Николай Курдюмов. "Мастерство плодородия" и др книги для практического садоводства
 
В.Ефимов. Курс эпохи водолея
АК ВП СССР Основы социологии- тома 5 и 6

 

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