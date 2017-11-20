Открытие курса Адекватное Питание 2018 (Приглашение)

Первое, что необходимо сделать для саморазвития - очищение тела.

Открытое занятие начала курса "Адекватное Питание 2018" состоится в Санкт-Петербурге 26 ноября 2017 недалеко от м. Петроградская

Запись по тел.: +7 981 127 0961

Автор курса Замалеева Гания Александровна https://vk.com/id247820092

Список литературы: