Коротко о невероятных страданиях.Невероятные страдания тевтонских рыцарей.Невероятные страдания монголо-татар на Куликовом поле.Невероятные страдания поляков в России.Невероятные страдания шведов под Полтавой.Невероятные страдания французских солдат под Москвой.Невероятные страдания немецких солдат в России.Невероятные страдания немцев под Севастополем.Нет никаких проблем в том, чтобы содержать в порядке могилы.Нет никаких проблем, чтобы поддерживать дипломатические, торговые, культурные и иные отношения с странами, с которые мы когда-то воевали и которые когда-то победили.Все войны рано или поздно заканчиваются и наступает мир. До следующей войны.Но уроки и итоги минувших войн, служат напоминанием о том, что ждет желающих завоевать нашу страну.И главный урок, которого не надо стесняться – Россия, всегда найдет возможность обеспечить внешнему агрессору "невероятные страдания", как на своей территории, так и у него дома, чтобы в следующий раз при мысли о нападении на Россию, он трижды подумал о пользе пацифизма и об опасности завоевательных планов в отношении России. И уже с этим пониманием, можно порассуждать о мире во всем мире.

Источник: colonelcassad.livejournal.com