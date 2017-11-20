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Невероятные страдания

14:05. 20 ноября 2017 Просмотров - 483 Один комментарий Опубликовал:


Коротко о невероятных страданиях.


Невероятные страдания тевтонских рыцарей.


Невероятные страдания монголо-татар на Куликовом поле.


Невероятные страдания поляков в России.


Невероятные страдания шведов под Полтавой.


Невероятные страдания французских солдат под Москвой.


Невероятные страдания немецких солдат в России.


Невероятные страдания немцев под Севастополем.

Нет никаких проблем в том, чтобы содержать в порядке могилы.
Нет никаких проблем, чтобы поддерживать дипломатические, торговые, культурные и иные отношения с странами, с которые мы когда-то воевали и которые когда-то победили.
Все войны рано или поздно заканчиваются и наступает мир. До следующей войны.
Но уроки и итоги минувших войн, служат напоминанием о том, что ждет желающих завоевать нашу страну.
И главный урок, которого не надо стесняться – Россия, всегда найдет возможность обеспечить внешнему агрессору "невероятные страдания", как на своей территории, так и у него дома, чтобы в следующий раз при мысли о нападении на Россию, он трижды подумал о пользе пацифизма и об опасности завоевательных планов в отношении России. И уже с этим пониманием, можно порассуждать о мире во всем мире.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: история, Россия
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Один комментарий»

  • 1755 1221
    Владимир 20 ноября 2017 в 15:31 Ссылка Пометить
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    И вновь продолжается бой. Бой против Тартарии. Какие монголы? Уже давно доказано, что они не были на Руси.
    Забыли добавить христианство.

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