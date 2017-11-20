Невероятные страдания
14:05. 20 ноября 2017 Просмотров - 483 Один комментарий Опубликовал: brahman
Коротко о невероятных страданиях.
Невероятные страдания тевтонских рыцарей.
Невероятные страдания монголо-татар на Куликовом поле.
Невероятные страдания поляков в России.
Невероятные страдания шведов под Полтавой.
Невероятные страдания французских солдат под Москвой.
Невероятные страдания немецких солдат в России.
Невероятные страдания немцев под Севастополем.
Нет никаких проблем в том, чтобы содержать в порядке могилы.
Нет никаких проблем, чтобы поддерживать дипломатические, торговые, культурные и иные отношения с странами, с которые мы когда-то воевали и которые когда-то победили.
Все войны рано или поздно заканчиваются и наступает мир. До следующей войны.
Но уроки и итоги минувших войн, служат напоминанием о том, что ждет желающих завоевать нашу страну.
И главный урок, которого не надо стесняться – Россия, всегда найдет возможность обеспечить внешнему агрессору "невероятные страдания", как на своей территории, так и у него дома, чтобы в следующий раз при мысли о нападении на Россию, он трижды подумал о пользе пацифизма и об опасности завоевательных планов в отношении России. И уже с этим пониманием, можно порассуждать о мире во всем мире.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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И вновь продолжается бой. Бой против Тартарии. Какие монголы? Уже давно доказано, что они не были на Руси.
Забыли добавить христианство.