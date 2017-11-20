Понятие «национальный характер» неразрывно связано с возникновением и развитием капиталистической формации и созданием национальных бизнес связей и становлением наций.

"Пасхальный стол" картина Михаила Шанькова

Следовательно, такое явление, как национальный характер, не дано тому или иному народу изначально, в этаком «первобытно-первозданном» непоколебимом во времени виде, а значит, оно и не вечно. Однако предполагается не игнорирование истоков национальной самобытности, а ее развитие, приобретение одного и утерю другого, коренное преобразование, меняющее порой до неузнаваемости (по сравнению с относительно недавним, не говоря уже о «давнем», прошлом) «национальное лицо» того или иного народа, которое в то же время продолжает сохранять свое своеобразие, непохожесть на другие народы.

Между тем долгое время в философии и исторической науке к категории национального характера наблюдался весьма упрощенный и догматический подход. Его существование допускалось скорее на уровне обыденного сознания, в формах довольно абстрактных, идеальных, художественных, чем научно обоснованных. Все это было связано, во-первых, с упрощенной схемой развития общества, в условиях которых стираются национальные грани и особенности, интернационализируются все стороны жизни различных народов. Во-вторых, как следствие вышесказанного, национальные особенности якобы отходят на задний план, уступая главенствующие позиции классовым различиям. Однако классовый подход подвергается значительным извращениям и обедняется, лишившись национальных окрасок. Подобное забвение творческого подхода, взгляд на историческое развитие общества как прямолинейное и беспроблемное, привело к известному кризису в сфере межнациональных отношений в СССР и ряде других социалистических стран.

Все мы знаем, сколь обострились и сегодня национальные отношения в стране. Да и не только в России. Национальная проблема одна из самых сложных в жизни мирового сообщества. На Западе ее сравнивают с поисками «снежного человека» — насколько неуловим «снежный человек», настолько неразрешима и национальная проблема. И нигде еще не найдены окончательные, единственно верные рецепты ее решения.



Россия, 1993 год. В конституции было провозглашено о равноправии всех наций и народностей и были созданы политическиеи экономические условия для достижения такого равенства. Однако историческая реальность оказалась намного сложнее наших представлений о ней. И наряду с достижениями в деле выравнивания экономического и социального потенциала различных народов, живущих на территории РФ, за 25 лет новейшей истории накопилось немало ошибок, просчетов, передержек.

Сегодня мы стоим перед необходимостью отвечать на многие вопросы, поставленные историей, разрешать многие проблемы, которые завязались зачастую уже давно. И, наверное, главное, что необходимо — это честный анализ существующего положения вещей в национальных отношениях.

Без учета национальных особенностей того или иного народа невозможно дальнейшее социально-политическое, экономическое развитие как самих многонациональных государств (а таковых в мире большинство), так и межгосударственных взаимоотношений. Интерес к национальному характеру, его особенностям (порой всплывали загадочная «национальная душа» или мистический «национальный дух» и пр.) неожиданно вспыхивал в периоды крутых исторических переломов — войн, революций, коренныхреформ и неразрывно связывался с любовью к родине, патриотизмом. Ставку на патриотизм делали и продолжают делать в больших и малых политических играх люди весьма далекие от национальных проблем. С национальными чувствами народов заигрывали, приступая к осуществлению тех или иных, далекоидущих замыслов, досконально изучали, учитывая тонкости национального характера политики, дипломаты, военные и даже предприниматели. Достаточно вспомнить, какое большое внимание обращалось на состояние национального духа воинов действующих армий во всех войнах, как старого, так и нового времени, благодаря которому достигался моральный перевес над перевесом численным или техническим. Более чем достаточно примеров, когда национальные особенности характера трудовой деятельности (например, упорство, трудолюбие, стойкость в перенесении лишений и пр. народа) имели нередко главное преимущество в осуществлении грандиознейших строительных замыслов. Пример тому — строительство Санкт-Петербурга, когда далеко не только крепостнический характер труда сыграл свою решающую роль. Основная заслуга в передаче от одного поколения к другому, в постоянном возобновлений особенностей трудовых, боевых, социально-политических, культурных навыков национального характера принадлежит традициям того или иного народа.

Нередко мы слышим о революционных традициях французского народа, многовековых демократических традициях англичан, традиции высокой культуры труда немцев, выработанной в течение тысячелетий традиции равномерного упорного и настойчивого труда китайцев и многие-многие другие. В то же время не следует закрывать глаза и на то, что существуют в национальном характере черты, традиции негативного (с точки зрения сегодняшнего дня) порядка. Во-первых, с позиций представителей различных народов одни и те же национальные особенности выглядят весьма различно — порой прямо противоположно: кому положительными, а кому отрицательными. К тому же личностный, субъективный фактор нередко настолько довлеет, что негативное поведение отдельных индивидов переносится на всю национальность. Во-вторых, давать оценку той или иной черте национального характера надо с большой осторожностью, с учетом исторических традиций, многовекового развития, с выяснением причин различных национальных явлений. Представляет несомненный интерес замечание автора «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, высказанное имв 1802 году по поводу любви к отечеству, которая видится ему трех видов: физическая, моральная и политическая. Под первой историк имеет в иду привязанность к родной природе, под второй — к согражданам, окружающей индивида человеческой среде, под третьей — патриотизм, любовь к благу и славе отечества. Оценивая сказанное Н. М. Карамзиным, около двух веков назад с позиций сегодняшнего (казалось бы, совершенно отличного от того времени) дня, мы должны признаться, что замечательный русский писатель и историк имел в виду как раз одни из корней становления национального характера. Действительно формирование различных типов национального характера происходит в определенных природных условиях (чем человек ближе к природе, чем она сильнее влияет на его условия труда и досуга), конкретной окружающей его социальной среде и под политико-экономическим и культурным влиянием того ли иного общества в целом.

Национальный характер — это реальность. Национальный характер любого типа требует к себе бережного, внимательно отношения. Множественности типов национальных характеров прежде, всего может и должно служить сближению представителей различных народов, а не их размежеванию, враждебности и непониманию. Учет национальных особенностей характера того или иного народа имеет важное значение в разработках больших экономических и социальных программ.

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https://zen.yandex.ru/media/id/599c81d750c9e58fd74553fc/nacionalnyi-harakter-59c3f476168a9107d3d62233