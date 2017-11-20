Молодежи нужен великий проект

Источник: souzveche.ru

Российский политолог и политический деятель, директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз», член Евразийского комитета — заместитель руководителя Международного Евразийского движения, главный редактор Информационно-аналитического портала «Евразия», член Изборского клуба уверен: при сильном государственном строе любые внешние попытки дестабилизировать ситуацию являются тщетными, а внутриполитическое противостояние действующей власти не имеет смысла.

— Валерий Михайлович, сегодня часть общества винит в крахе Российской империи Николая Второго. Какова в этом роль тогдашней элиты?

— Сама романовская элита была по своей сути прозападной, а вслед за ней и вся Россия следовала за Европой, где традиционные империи, распадаясь на национальные государства через процедуру самоопределения, рушились одна за другой. Поэтому западный курс, выбранный тогдашними властями, и сыграл с царской элитой злую шутку, приведя к февралю 1917 года, в результате которого Россия вошла в фазу дисфункции государственной власти, распалась на фрагменты. Децентрализация привела к возникновению различных региональных сепаратистских правительств, которые раздробили страну на части. Экономика рухнула, государственное управление пришло в состояние хаоса. К октябрю 1917 страна уже лежала в руинах и Керенским не контролировалась. По сути, либеральная февральская революция 1917 года разрушила российскую государственность, спровоцировала отказ царя от власти и престола и послужила катализатором для внутренних междоусобиц. Виной тому – западническая элита, не чувствовавшая свой народ, говорившая на французском и немецком языках, но часто не говорившая на русском, которая своим отчуждением от народа и погрузила страну в хаос.

— Нынешняя российская элита так же подвержена западничеству, как и 100 лет назад: за рубежом находятся её дети, активы, недвижимость.

— Вы правы: по сути, сегодня мы наблюдаем ту же разрастающуюся бездну отчуждения элиты от собственного народа. Ситуацию можно было бы назвать идентичной, если бы не Владимир Путин. Его слабым не назовешь: он удерживает управление государством в едином кулаке. Власть централизована, систематизирована, упорядочена. На мой взгляд, это — единственный фактор, всё ещё удерживающий страну от распада.

Это понимают и наши враги, все свои удары направляющие на устранение фигуры, своей грудью закрывающей бездну, разверзшуюся между элитой и народом. Логика Запада понятна: не будет Путина – не будет России. О консолидирующей роли нынешнего президента говорил и прежний замглавы Администрации Президента России, а ныне Председатель Госдумы, Председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин на заседании Валдайского клуба. Остальное – апатия, безыдейность, выключенность народов России из политических процессов, игнорирование элитами смысловых запросов общества, кулуарное принятие решений, отсутствие социальных лифтов и т.п. — предпосылки, которые в 100-летнюю годовщину могут рвануть.

Ставка либеральной российской элиты на союз с Западом в России всегда проигрышный вариант: любое движение в ту сторону будет обречено на фиаско и отторжение со стороны консервативного, православного по своей сути русского большинства.

— Чем отличаются сегодняшние цветные революции от октябрьской 1917 года и насколько они опасны?

— «Цветная революция» – это не реализация каких-то ценностных парадигм, а, по сути, сектантская, либеральная в своей изначальной основе модель захвата власти любой ценой. Это изначально и всегда – либеральная революция, реализуемая на деньги Запада, который и определяет её ценностные ориентиры и вектор движения, бросая вызов тем обществам, где доминируют не либеральные, традиционные ценности. Их двигатель – политтехнологи – сами не готовы рисковать свой жизнью и идти под пули, подставляя туда случайных обывателей, тогда как настоящие революционеры искренне, не щадя жизни боролись за свои идеалы и победили. Нынешних «революционеров» система Путина легко выявляет и купирует.

— Тем не менее, «революционер» Навальный вербует молодежь по всей стране. Аналогичные политтехнологи есть и в Беларуси.

— Молодежь, в силу отсутствия опыта, не чувствует опасности в действиях и призывах подобного рода. Но в то же время для неё всё это не всерьёз, поверхностно, преходяще, как забава, сиюминутное развлечение. Всерьёз же её можно привлечь лишь мощной мировоззренческой основой, большой идеей, великим проектом, который должно предложить государство в качестве альтернативы моделям Запада. Как было во времена сталинизма, когда каждому молодому человеку находилось дело, и он чувствовал свою причастность к великим свершениям своей страны. Это сильно отличается от того, что происходит сегодня, когда государству нет никакого дела до молодежи, каждый пущен на самотёк, предоставлен самому себе. Молодежь обижена, апатична, негативно настроена к власти, которая относится к ней с прохладцей и невниманием. А мировоззренческая альтернатива может направить энергию молодежи на созидание.

Наталья ДОЛГУШИНА

Источник: nstarikov.ru