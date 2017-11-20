Как мы выиграли Всемирную олимпиаду роботов

Чем обусловлен успех юных российских робототехников

На Всемирной олимпиаде роботов (WRO 2017) в Коста-Рике российская сборная получила беспрецедентное количество призовых мест. Школьники и студенты из России завоевали все призовые места в младшей возрастной группе, золотые медали в основной категории в старшей и средней возрастной группе. Секретами успеха, впечатлениями от соревнований и планами на будущее с «Роботоведом» поделился Алексей Хабибуллин, руководитель отдела проектных олимпиад Университета Иннополис, тренеры Игорь Лосицкий и Николай Ким.Отличный результат ребят стал закономерным итогом труда тренеров, самих робототехников и отработанной системы подготовки: “Мы его ждали, надеялись, что у нас будут медали в каждой из возрастных групп”, — рассказывает Алексей Хабибуллин. “Но на олимпиаду приезжают очень сильные участники из всех стран и в итоговом рейтинге разброс не очень большой, поэтому удача тоже играет свою роль. В футболе успехи могли бы быть и лучше, если бы уже в 1/8 финала, а потом и в 1/4 финала наши команды не выходили друг на друга. И мы не считаем такой результат случайностью: без хорошей подготовки и серьёзной тренерской работы одной удачи не хватит.”Причиной такого количества победа в Иннополисе справедливо называют планомерную многолетнюю работу Университета по построению системы подготовки и проведения национального этапа олимпиады. Специалисты вуза организовывают ежегодные зимние и летние школы олимпиадной подготовки, курсы повышения квалификации для педагогов, федеральные учебно-тренировочные сборы. В 2017 году региональные этапы прошли в 53 регионах России, в них участвовали 10 000 школьников. На национальном этапе соревновались 600 участников, из них была сформирована сборная, в которую вошел 41 робототехник.Качество подготовки российских призеров не осталось незамеченным иностранными специалистами. “Глядя на количество медалей и уровень подготовки российской сборной, представители других стран взяли наши контакты, чтобы позаниматься с нашими тренерами, посетить наши площадки и пригласить к себе для обмена опытом”, — добавляет Алексей Хабибуллин.В старшей группе российские команды взяли первые места в основной и творческой категории. Мы поговорили с руководителями команд, опытными тренерами. Николай Пак уже давно готовит школьников к оптимальному решению инженерных задачи: “В нашей категории перед ребятами ставится практическая задача. Разместить, собрать, распределить по цветам — в этом году у нас была самая сложная задача за всю историю WRO. Задание объявляют за 9-10 месяцев и все это время мы готовимися к нему, то есть судьи проверяют не решене, а знание, умение, навыки в кибернетие и робототехнике самой команды, а сборка, модель, программа робота здесь — косвенная вещь”.Робот команды Пака стал самым быстрым, самым сильным и стабильным — лучшем в мире. “Несмотря на трудности при сборке, в программе, параллельном сборе 3 моделей конкурирующих между собой, выиграла эта. Больше 10 000 отладочных ситуаций, доработки — самое сложное тут не только стратегически выбрать модель робота и стиль программы, основные сложности здесь — в мини-поворотах, в фильтрах, проскоках — мелких доработках. Как говориться, дьявол в мелочах”, — резюмирует Николай Пак.Творческий проект команды тренера Игоря Лосицкого посвящен решению проблем леса. “Наш проект FORESTER – это робот-лесопатолог. У робота, как и у человека, представителя данной профессии, существует много задач: исследовать состояние леса, выявлять различные патологии, собирать информацию для организации лесозащитных мероприятий и даже предупреждать лесные пожары. Робот может быть доставлен в удалённые и труднодоступные места леса при помощи дрона. Он может автономно определить количество деревьев на определённом участке, измерить их диаметр, исследовать акустические характеристики. При помощи нейросети (мы применяли ее впервые) определяется вид дерева. Также робот способен обнаружить насекомых-вредителей”, — рассказывает Игорь Лосицкий.Одной из инженерных особенностей проекта стала возможность смены способа передвижения: робот-лесопатолог может и ездить на гусеницах, и шагать. “Навигация осуществляется при помощи визуальной одометрии. В процессе исследования строится 3D карта, и вся необходимая информация транслируется на удалённый монитор. Таким образом, можно получить статистические данные о состоянии леса.”Лидерами WRO и главными нашими конкурентами остаются одни и те же страны. “Тайвань, Япония, Малазия — ребята очень трудолюбивые и традиционно показывают высокие результаты на мировой олимпиаде. В этих странах хорошо развита образовательная робототехника. Так на Тайване с населением в 20 миллионов человек в отборе на олимпиаду участвуют 1600 команд. В России с населением в 7 раз больше — 3000 команд”, — отмечает Алексей Хабибуллин.Чтобы поддержать высокую планку команды начнут подготовку к следующей олимпиаде уже с начала 2018 года. “Затем в марте либо мае 2018 года Лига Роботов организует федеральные сборы, где сильнейшие тренеры и в том числе наши победители будут делиться опытом и готовиться к следующим соревнованиям, чтобы не уронить статус России в целом и Лиги Роботов как флагмана в самой сильной старшей категории в частности”, — планы тренера Николая Пака расписаны заранее.Повторить успех этого года, по словам руководителя отдела проектных олимпиад Университета Иннополис, будет сложно, но возможно. “Никому не хочется соревноваться за вторые места, поэтому все представители других стран сделают выводы и будут готовиться к успешному выступлению в следующем году”, — говорит Алексей Хабибуллин.Цель российской сборной в следующем году — золотые медали в каждой категории. Ребятам и тренерам есть над чем работать и к чему стремиться. А пока редакция «Роботоведа» присоединяется к поздравлениям и желает призерам успехов в любых начинаниях!WRO (Всемирная олимпиада роботов) — международные соревнования для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 года. Первая олимпиада прошла в 2004 году в Сингапуре. Чтобы попасть на всемирный этап, юные российские робототехники соревнуются за право представлять сборную России на Всероссийской олимпиаде роботов, затем проходят специальную подготовку на базе Университета Иннополис. В прошлом 2016 году россияне завоевали четыре комплекта наград: в основной и творческой категории средней возрастной группы, серебро в творческой категории в старшей возрастной группе и бронзу в категории «Футбол роботов».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com