Чехарда премьеров в 1998-99
Смена премьер-министров в России в 1998-1999 годах напоминала смену капризным монархом своих фаворитов или фавориток. Цепочка Черномырдин-Кириенко-Примаков-Степашин-Путин составлена из столь разных людей, а перестановки происходили так быстро (за полтора года – пять премьеров), что мало кто понимал суть происходящих событий.
Чехарда премьеров (рекомендую посмотреть полностью)
ну и, об одном выдающемся политике и экономисте подробнее:
Евгений Максимович Примаков (29.10.1929 – 26.06.2015) - советский и российский экономист, политический и государственный деятель.
- Директор Института востоковедения АН СССР (1977-1985)
- Директор ИМЭМО АН СССР (1985-1989)
- Директор Службы внешней разведки России (1991-1996)
- Министр иностранных дел РФ (1996-1998)
- Председатель правительства РФ (1998-1999)
- Президент Торгово-промышленной палаты РФ
- Академик Российской академии наук
Образование
В 1948 году Евгений окончил мужскую среднюю школу в Тбилиси; любимыми предметами у него были история, литература и математика.
В 1956 году он окончил аспирантуру экономического факультета МГУ имени М. Ломоносова, стал старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО). В том же году он написал книгу «Страны Аравии и колониализм».
В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экспорт капитала в некоторые арабские страны — средство обеспечения монопольно высоких прибылей», стал кандидатом экономических наук. В том же году его приняли в КПСС.
В 1969 году Примаков защитил диссертацию по теме «Социальное и экономическое развитие Египта», получил учёную степень — доктор экономических наук.
В 1972 году Е.М. Примаков получил учёное звание профессор. В том же году он написал в соавторстве книгу «Международные конфликты шестидесятых и семидесятых годов».
Карьера
В 1953 году Евгений Максимович Примаков начал карьеру с должности корреспондента в структуре Гостелерадиовещания СССР по приглашению главного редактора арабской редакции Главного управления радиовещания на зарубежные страны Сергея Каверина.
С 1956 по 1962 год Примаков работал ответственным редактором, заместителем главного редактора, главным редактором.
В 1957 году совершил первую поездку на Восток, круиз по Средиземному морю.
1962 год: в этот период и началось его сотрудничество с советской разведкой, был старшим научным сотрудником ИМЭМО. В том же году из-за конфликта с кураторами из Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС он подал заявление об увольнении по собственному желанию и работал в газете «Правда» литературным сотрудником, обозревателем отдела стран Азии и Африки.
С 1965 года Примаков работал собкором «Правды» на Ближнем Востоке с пребыванием в Каире, заместителем редактора отдела стран Азии и Африки. Во время службы на Ближнем Востоке встречался с политиками: Зуэйном и Нимейри.
С 30 декабря 1970 года по 1977 год Примаков был заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР Николая Иноземцева.
С 26 ноября 1974 года Примаков — член-корреспондент АН СССР по Отделению экономики.
В 1977—1985 годах Примаков был директором Института востоковедения АН СССР.
В 1986—1989 годах Евгений — кандидат в члены ЦК КПСС, а в 1989 году был избран членом ЦК.
Примаков — академик-секретарь Отделения экономики, с 1988 года — Отделения проблем мировой экономики и международных отношений, член Президиума АН СССР. В феврале того же года он был избран депутатом Верховного Совета СССР.
С 3 июня 1989 года по 31 марта 1990 года Примаков — 11-й председатель Совета Союза Верховного Совета СССР.
С 20 сентября 1989 года по 13 июля 1990 года он был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
В 1990 году Евгений Максимович стал лауреатом премии Джорджа Кеннана. С 1990—1991 годы — член Президентского Совета СССР. Входил в ближайшее окружение М. С. Горбачёва.
До 1991 года Примаков был народным депутатом СССР.
С 1991 года — академик РАН, а в марте того же года он стал членом Совета безопасности СССР.
С 26 декабря 1991 года по 9 января 1996 года Примаков — 1-й директор Службы внешней разведки России.
9 января 1996 года Примаков был назначен 2-м министром иностранных дел России.
В 1996 году Е. М. Примаков был назначен чрезвычайным и полномочным послом.
12 мая 1999 года Примаков был отправлен в отставку с поста председателя правительства.
19 декабря 1999 года Примаков был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации третьего созыва.
С декабря 2001 по 21 февраля 2011 года Примаков занимал пост президента Торгово-промышленной палаты России.
Награды
Государственные награды и премии
- 1975 — Орден Трудового Красного Знамени;
- 1979 — Орден Дружбы народов;
- 1980 — лауреат Государственной премии СССР;
- 1985 — Орден «Знак Почёта»;
- 1995 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени;
- 1998 — Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за заслуги перед государством и большой вклад в проведение внешнеполитического курса России;
- 2004 — Орден Почёта — за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
- 2009 — Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — за выдающиеся заслуги перед государством в развитии международного сотрудничества, укреплении внешнеэкономических связей Российской Федерации и многолетнюю плодотворную научную деятельность;
- 2014 — лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2013 год;
- 2014 — Орден Александра Невского — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.
- Конфессиональные награды
- 2009 — Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ, 29 октября 2009) — за многолетнюю плодотворную общественную деятельность и государственные заслуги;
- 2012 — Орден «Аль-Фахр» I степени (высшая награда Совета муфтиев России) — за выдающийся вклад в дело плодотворного служения многонациональному российскому обществу, укрепления сотрудничества между народами Российской Федерации и арабо-мусульманского мира, а также развитие отечественной школы исламоведения и подготовку квалифицированных кадров учёных-востоковедов;
- 2014 — Орден Славы и Чести I степени (РПЦ, 29 октября 2014 года) — во внимание к трудам и в связи со знаменательной датой.
Награды иностранных государств
- Орден Дружбы народов (Белоруссия, 22 марта 2005) — за большой личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских отношений;
- Орден Достык I степени (Казахстан) (2007);
- Орден «Данакер» (Киргизия, 22 декабря 2005) — за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, развитие торгово-экономических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией;
- Орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 27 октября 2004) — за выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских экономических и политических отношений и в связи с 75-летием со дня рождения;
- Орден Дружбы (Таджикистан, 1999);
- Орден Республики (Приднестровская Молдавская Республика, 2009);
- Орден Солидарности (Куба, 2010);
- Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2012).
- Ведомственные награды
- Памятная медаль А. М. Горчакова (МИД России, 2001);
- Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (РАН), 2008.
Общественные премии
- Лауреат премии им. Насера (1974);
- Лауреат премии Авиценны (1983);
- Лауреат премии Джорджа Кеннана (1990);
- Лауреат Международной премии им. Гуго Гроция — за огромный вклад в развитие международного права и за создание доктрины многополярного мира (2000);
- Лауреат Международной премии «Золотой Водолей» в номинации «За честь и достоинство» (2003);
- Лауреат национальной премии бизнес-репутации «Дарин» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2002 г.;
- Лауреат Демидовской премии за 2012 год.
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Депутаты Госдумы попросили руководство страны последовать советам бывшего премьер-министра Евгения Примакова и принять ряд мер, способствующих восстановлению российской экономики.