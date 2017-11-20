Чехарда премьеров в 1998-99

Смена премьер-министров в России в 1998-1999 годах напоминала смену капризным монархом своих фаворитов или фавориток. Цепочка Черномырдин-Кириенко-Примаков-Степашин-Путин составлена из столь разных людей, а перестановки происходили так быстро (за полтора года – пять премьеров), что мало кто понимал суть происходящих событий.

Чехарда премьеров (рекомендую посмотреть полностью)

ну и, об одном выдающемся политике и экономисте подробнее:

Евгений Максимович Примаков (29.10.1929 – 26.06.2015) - советский и российский экономист, политический и государственный деятель.

Директор Института востоковедения АН СССР (1977-1985)

Директор ИМЭМО АН СССР (1985-1989)

Директор Службы внешней разведки России (1991-1996)

Министр иностранных дел РФ (1996-1998)

Председатель правительства РФ (1998-1999)

Президент Торгово-промышленной палаты РФ

Академик Российской академии наук

Образование

В 1948 году Евгений окончил мужскую среднюю школу в Тбилиси; любимыми предметами у него были история, литература и математика.

В 1956 году он окончил аспирантуру экономического факультета МГУ имени М. Ломоносова, стал старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО). В том же году он написал книгу «Страны Аравии и колониализм».

В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экспорт капитала в некоторые арабские страны — средство обеспечения монопольно высоких прибылей», стал кандидатом экономических наук. В том же году его приняли в КПСС.

В 1969 году Примаков защитил диссертацию по теме «Социальное и экономическое развитие Египта», получил учёную степень — доктор экономических наук.

В 1972 году Е.М. Примаков получил учёное звание профессор. В том же году он написал в соавторстве книгу «Международные конфликты шестидесятых и семидесятых годов».

Карьера

В 1953 году Евгений Максимович Примаков начал карьеру с должности корреспондента в структуре Гостелерадиовещания СССР по приглашению главного редактора арабской редакции Главного управления радиовещания на зарубежные страны Сергея Каверина.

С 1956 по 1962 год Примаков работал ответственным редактором, заместителем главного редактора, главным редактором.

В 1957 году совершил первую поездку на Восток, круиз по Средиземному морю.

1962 год: в этот период и началось его сотрудничество с советской разведкой, был старшим научным сотрудником ИМЭМО. В том же году из-за конфликта с кураторами из Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС он подал заявление об увольнении по собственному желанию и работал в газете «Правда» литературным сотрудником, обозревателем отдела стран Азии и Африки.

С 1965 года Примаков работал собкором «Правды» на Ближнем Востоке с пребыванием в Каире, заместителем редактора отдела стран Азии и Африки. Во время службы на Ближнем Востоке встречался с политиками: Зуэйном и Нимейри.

С 30 декабря 1970 года по 1977 год Примаков был заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР Николая Иноземцева.

С 26 ноября 1974 года Примаков — член-корреспондент АН СССР по Отделению экономики.

В 1977—1985 годах Примаков был директором Института востоковедения АН СССР.

В 1986—1989 годах Евгений — кандидат в члены ЦК КПСС, а в 1989 году был избран членом ЦК.

Примаков — академик-секретарь Отделения экономики, с 1988 года — Отделения проблем мировой экономики и международных отношений, член Президиума АН СССР. В феврале того же года он был избран депутатом Верховного Совета СССР.

С 3 июня 1989 года по 31 марта 1990 года Примаков — 11-й председатель Совета Союза Верховного Совета СССР.

С 20 сентября 1989 года по 13 июля 1990 года он был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

В 1990 году Евгений Максимович стал лауреатом премии Джорджа Кеннана. С 1990—1991 годы — член Президентского Совета СССР. Входил в ближайшее окружение М. С. Горбачёва.

До 1991 года Примаков был народным депутатом СССР.

С 1991 года — академик РАН, а в марте того же года он стал членом Совета безопасности СССР.

С 26 декабря 1991 года по 9 января 1996 года Примаков — 1-й директор Службы внешней разведки России.

9 января 1996 года Примаков был назначен 2-м министром иностранных дел России.

В 1996 году Е. М. Примаков был назначен чрезвычайным и полномочным послом.

12 мая 1999 года Примаков был отправлен в отставку с поста председателя правительства.

19 декабря 1999 года Примаков был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации третьего созыва.

С декабря 2001 по 21 февраля 2011 года Примаков занимал пост президента Торгово-промышленной палаты России.

Награды

Государственные награды и премии

1975 — Орден Трудового Красного Знамени;

1979 — Орден Дружбы народов;

1980 — лауреат Государственной премии СССР;

1985 — Орден «Знак Почёта»;

1995 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени;

1998 — Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за заслуги перед государством и большой вклад в проведение внешнеполитического курса России;

2004 — Орден Почёта — за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;

2009 — Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — за выдающиеся заслуги перед государством в развитии международного сотрудничества, укреплении внешнеэкономических связей Российской Федерации и многолетнюю плодотворную научную деятельность;

2014 — лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2013 год;

2014 — Орден Александра Невского — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.

Конфессиональные награды

2009 — Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ, 29 октября 2009) — за многолетнюю плодотворную общественную деятельность и государственные заслуги;

2012 — Орден «Аль-Фахр» I степени (высшая награда Совета муфтиев России) — за выдающийся вклад в дело плодотворного служения многонациональному российскому обществу, укрепления сотрудничества между народами Российской Федерации и арабо-мусульманского мира, а также развитие отечественной школы исламоведения и подготовку квалифицированных кадров учёных-востоковедов;

2014 — Орден Славы и Чести I степени (РПЦ, 29 октября 2014 года) — во внимание к трудам и в связи со знаменательной датой.

Награды иностранных государств

Орден Дружбы народов (Белоруссия, 22 марта 2005) — за большой личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских отношений;

Орден Достык I степени (Казахстан) (2007);

Орден «Данакер» (Киргизия, 22 декабря 2005) — за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, развитие торгово-экономических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией;

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина, 27 октября 2004) — за выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских экономических и политических отношений и в связи с 75-летием со дня рождения;

Орден Дружбы (Таджикистан, 1999);

Орден Республики (Приднестровская Молдавская Республика, 2009);

Орден Солидарности (Куба, 2010);

Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2012).

Ведомственные награды

Памятная медаль А. М. Горчакова (МИД России, 2001);

Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (РАН), 2008.

Общественные премии

Лауреат премии им. Насера (1974);

Лауреат премии Авиценны (1983);

Лауреат премии Джорджа Кеннана (1990);

Лауреат Международной премии им. Гуго Гроция — за огромный вклад в развитие международного права и за создание доктрины многополярного мира (2000);

Лауреат Международной премии «Золотой Водолей» в номинации «За честь и достоинство» (2003);

Лауреат национальной премии бизнес-репутации «Дарин» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2002 г.;

Лауреат Демидовской премии за 2012 год.

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Депутаты Госдумы попросили руководство страны последовать советам бывшего премьер-министра Евгения Примакова и принять ряд мер, способствующих восстановлению российской экономики.

Коммунисты хотят увековечить память академика и бывшего премьер-министра Евгения Примакова, который при жизни хотел поспособствовать оптимизации российской внутренней политики. По его замыслу, советы, предложенные им руководству страны, должны вытащить Россию из прямой зависимости от сырьевого экспорта и позволят ускорить технико-технологический прогресс, пишут «Известия».

С просьбой учесть советы Примакова, к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной обратились депутаты Госдумы зампредседателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По мнению инициаторов, бывший премьер-министр был прекрасным экономистом и истинным патриотом России. Под его руководством левоцентристское правительство в 1998 году, когда наступил дефолт, «успешно справилось со сложнейшими задачами — за 8 месяцев прибавило 24% развития промышленности и оттащило страну от края пропасти».

В частности, в апреле 2015 года Евгений Примаков предложил направлять на развитие российской экономики значительную часть доходов от сырьевого экспорта. Политик призвал не забывать о социальных потребностях страны, обеспечивать кредитование реального сектора экономики и выправлять экономику России через эффективную экономическую децентрализацию.

Также бывший премьер-министр отмечал, что для укрепления российской стабильности необходимо оказать противодействие русофобии, возрождающемуся нацизму, антисемитизму и тем, кто покушается на религиозные ценности мусульман.

Сегодня российские политики действительно ищут единую модель экономики, которая позволит эффективно работать в условиях кризиса и антироссийских санкций. Как ранее сообщалось, администрация президента и правительство обсуждают создание специального Центра реформ, куда войдут министры экономического блока и ведущие специалисты в этой области.