Бизнес пожаловался Путину на Медведева
Руководители крупных бизнес-ассоциаций адресовали главе государства письмо, в котором отметили, что новые сборы, предусмотренные в проекте федерального бюджета, нарушают договоренности о неизменности фискальной нагрузки
Как налог не назови, лучше жить не становится. Председатель правительства Дмитрий Медведев стал точкой сосредоточения ненависти российских предпринимателей. Всё дело в фискальной нагрузке, которая продолжается увеличиваться, несмотря на президентский мораторий. Ещё в 2014-м Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Совету Федерации, заявил, что налоговые условия для бизнеса меняться не должны: «Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их».
Кабмин Дмитрия Медведева президентский наказ пропустил мимо ушей. С каждым годом фискальные тиски для отечественного бизнеса сжимаются всё сильнее. За минувшие три года существенно выросло число формально неналоговых платежей и сборов. Так, в проекте федерального бюджета говорится о введении пошлин на импорт станков и оборудования, утилизационного сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения и инвестиционного сбора в морских портах.
«Вроде как не происходит увеличение налогооблагаемой базы, но при этом есть реальное увеличение налоговой нагрузки налогоплательщиков. Видимо, остаться в рамках действующих норм налогообложения уже не получается, а собирать деньги с бизнеса все равно надо. Потихоньку происходит ситуация с нарастанием налоговой нагрузки на бизнес. Сразу зажимают бизнес. Естественно, часть бизнеса или уходит в тень, или разоряется, налогооблагаемая база по факту еще больше снижается. Налогов становится меньше, налоги снова повышают, и так будет до тех пор, пока все не вымрут», - заявил корреспонденту Царьграда гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев.
Лишь за минувшие полгода из-за действий федерального правительства в стране закрылось около 650 тысяч компаний. Бизнесмены, некогда открывшие своё дело, потянулись в госорганы с заявлениями о ликвидации предприятий. Эксперты говорят, больше половины из них пополнят теневой рынок труда. Что нанесёт новый удар по тем, кто работает «в белую».
«Когда с вами работает, если вы платите налоги и всё делаете официально, а рядом работает тот, кто никаких налогов не платит, а занимается тем же самым, то естественно, что вы ему проигрываете. Потому что он может свою цену снизить, у него нет обязательств, которые есть у вас. Для многих направлений бизнеса, особенно в регионах, это становится проблемой не только для государства, но и для бизнес-сообщества», - считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
Лишь в будущем году из-за новых сборов бизнесу придется доплатить более 100 миллиардов рублей. Представители предпринимательских объединений предупредили президента, что такой подход неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям.
«Не нужно думать, что бизнес заинтересован в том, чтобы не платить налоги. Было бы преувеличением считать, что мы такие безответственные. Речь идёт о том, чтобы добросовестный налогоплательщик имел возможность повышать свою деловую активность, вносить вклад в восстановление и поддержание устойчивого экономического роста. Мы считаем, что без таких серьёзных шагов в деле улучшения делового климата, выйти на темпы роста не ниже 1,5%, достаточно затруднительно, если вообще возможно», - заявлял Глава РСПП Александр Шохин.
В правительстве заявили, что о письме бизнес-объединений знают, однако от комментариев отказались. Мальчиш-плохиш Дмитрий Медведев, подобно нашкодившему ребёнку, затаился в ожидании дисциплинарного ремня.
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Бизнесмены всерьёз думают, что ВВП не в курсе?! Святые люди. Пусть переходят в самозанятые. Государство хочет инвестиции, при этом само обдирает бизнес и выводит деньги из страны! Страна чудес и беззакония. Похоже, что ХПП достал и крупных предпринимателей. Чем всё закончится? Интересно узнать мнения Люси и Юстаса.
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Бизнесмены платят налоги, выпускают товар, а никто не покупает товар. У большинства населения нет на товар денег, ввиду низких зарплат и пенсий. Бизнесмены это понимают или нет? Чтобы экономика крутилась нужно, чтобы у населения были деньги на товар. Путину это объясните, а то до него это не доходит с Кудриным.
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Я думаю, что так называемые бизнесмены всё прекрасно понимают, но своя рубаха ближе к телу и их главная задача – это извлекать прибыль. А для этого они будут взвинчивать цены, не доплачивать зарплаты, а то и в обще их не платить. Вы посмотрите как подорожало всё вокруг, а ведь налоговая политика в отношении бизнеса была более мягкой нежели такой какую хотят сделать для последнего в ближайшее время. И всё заверещали, ногами затопали, начали жаловаться… А ведь за всё надо платить, а то только расплачиваемся мы с вами. Понятно, что у нынешнего правительства не чего не получается и они действую в рыночной парадигме и не могут от неё отойти. Вот и результат, тем более, что работать в этом составе им ещё максимум полгода, а там и трава не расти, всё сойдёт с рук. Но бизнес понимает только тогда, когда его начинают кошмарить, а ведь этот бизнес кошмарит население весьма жёстко и население не может так пожаловаться на бизнес, один ответ- рынок, что вы ещё хотите. Конечно всё опять скажется на нас, но мы же терпим, только когда это терпение закончится неизвестно…
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Лягушка в притче про кастрюлю терпела до конца. Жалко её конечно
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Так бизнеса в РФ по настоящему ещё и не было. Нормальные условия были при Горбачёве, а Винни Пух сразу стал драть в три шкуры и налоги построил под торгашей, а не под производителей. Необходимость в бухгалтере и высокие арендные платы сразу вышибают в тень мелких предпринимателей. Активное население задавлено, откуда взяться Фордам и Эдисонам? Государство следит за доходами населения, чтобы его обдирать, а не за качеством товаров и услуг. По каждому поводу предлагает идти в суд, как будто людям больше нечем заняться. Это государство никого не защищает: ни потребителей, ни предпринимателей.
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Это может только Люся.
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“Бизнесмены” в большинстве своем работают по-черному, особенно малых и средних предприятий, платят серую зарплату (в конвертах).
В результате, сотни миллиардов не поступают в Пенсионный фонд, фонды соцстраха и ОМС,
гонят на рынок фальсифицированные продукты и ТНП, а цены устанавливают от фонаря.
Другие “бизнесмены”- перекупщики (спекулянты) вообще ничего не производят и живут припеваючи.
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Смешно! Жаловаться Путину на его внутреннюю экономическую политику, которую он проводит в соответствии с конституцией (ст. 80)…