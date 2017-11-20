Бизнес пожаловался Путину на Медведева

Руководители крупных бизнес-ассоциаций адресовали главе государства письмо, в котором отметили, что новые сборы, предусмотренные в проекте федерального бюджета, нарушают договоренности о неизменности фискальной нагрузки

Как налог не назови, лучше жить не становится. Председатель правительства Дмитрий Медведев стал точкой сосредоточения ненависти российских предпринимателей. Всё дело в фискальной нагрузке, которая продолжается увеличиваться, несмотря на президентский мораторий. Ещё в 2014-м Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Совету Федерации, заявил, что налоговые условия для бизнеса меняться не должны: «Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их».

Кабмин Дмитрия Медведева президентский наказ пропустил мимо ушей. С каждым годом фискальные тиски для отечественного бизнеса сжимаются всё сильнее. За минувшие три года существенно выросло число формально неналоговых платежей и сборов. Так, в проекте федерального бюджета говорится о введении пошлин на импорт станков и оборудования, утилизационного сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения и инвестиционного сбора в морских портах.

«Вроде как не происходит увеличение налогооблагаемой базы, но при этом есть реальное увеличение налоговой нагрузки налогоплательщиков. Видимо, остаться в рамках действующих норм налогообложения уже не получается, а собирать деньги с бизнеса все равно надо. Потихоньку происходит ситуация с нарастанием налоговой нагрузки на бизнес. Сразу зажимают бизнес. Естественно, часть бизнеса или уходит в тень, или разоряется, налогооблагаемая база по факту еще больше снижается. Налогов становится меньше, налоги снова повышают, и так будет до тех пор, пока все не вымрут», - заявил корреспонденту Царьграда гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев.

Лишь за минувшие полгода из-за действий федерального правительства в стране закрылось около 650 тысяч компаний. Бизнесмены, некогда открывшие своё дело, потянулись в госорганы с заявлениями о ликвидации предприятий. Эксперты говорят, больше половины из них пополнят теневой рынок труда. Что нанесёт новый удар по тем, кто работает «в белую».

«Когда с вами работает, если вы платите налоги и всё делаете официально, а рядом работает тот, кто никаких налогов не платит, а занимается тем же самым, то естественно, что вы ему проигрываете. Потому что он может свою цену снизить, у него нет обязательств, которые есть у вас. Для многих направлений бизнеса, особенно в регионах, это становится проблемой не только для государства, но и для бизнес-сообщества», - считает президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Лишь в будущем году из-за новых сборов бизнесу придется доплатить более 100 миллиардов рублей. Представители предпринимательских объединений предупредили президента, что такой подход неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям.

«Не нужно думать, что бизнес заинтересован в том, чтобы не платить налоги. Было бы преувеличением считать, что мы такие безответственные. Речь идёт о том, чтобы добросовестный налогоплательщик имел возможность повышать свою деловую активность, вносить вклад в восстановление и поддержание устойчивого экономического роста. Мы считаем, что без таких серьёзных шагов в деле улучшения делового климата, выйти на темпы роста не ниже 1,5%, достаточно затруднительно, если вообще возможно», - заявлял Глава РСПП Александр Шохин.

В правительстве заявили, что о письме бизнес-объединений знают, однако от комментариев отказались. Мальчиш-плохиш Дмитрий Медведев, подобно нашкодившему ребёнку, затаился в ожидании дисциплинарного ремня.