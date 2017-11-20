Аналитическая справка о ГМО

Акад. В.А. Драгавцев

К аналитической справке об использовании ГМ растений, организмов и продукции в растениеводстве и возможных последствиях для сельского хозяйства в случае принятия ФЗ № 714809-6. (Ответ на запрос Правительства Ленобласти)

1. Является ли получение ГМО научной технологией? Не является, поскольку важнейший критерий науки – возможность точных прогнозов результатов – не выдерживается: неизвестно на какую хромосому «сядет» трансген, попадет ли он между генами или внутрь какого-либо гена. Неизвестно какой при этом будет «эффект положения» трансгена (какие гены хозяина будут его соседями), а от этого зависит проявление трансгена в фенотипе трансгенного растения, – т.е. ничего нельзя прогнозировать.

2. Все гены нормального растения подчиняются «замкам корреляций» целостного организма. Трансген – не подчиняется командам онтогенетического развития. Он работает всегда и везде – во всех органах и тканях растения, т.е. ведет себя подобно раковой клетке, которая, выйдя из подчинения целостного организма, начинает безудержно делиться и формирует опухоль и метастазы, приводящие организм к гибели.

3. Является ли «генная инженерия» действительно инженерией? Не является, поскольку инженеры, конструирующие велосипед или самолет-истребитель Т-50, при креплении деталей используют конкретные отверстия, болты и гайки, а «генные инженеры» стреляют по клетке золотыми частицами с «прилепленным» к ним трансгеном, который неизвестно куда попадет и как будет работать. «Генная инженерия» более похожа на историю барона Мюнхаузена, когда, за неимением картечи, он зарядил ружье вишневыми косточками, выстрелил в оленя, а через 3 года встретил в лесу оленя, у которого на спине выросло дерево вишни с плодами.

4. Может ли «генная инженерия» повышать урожаи с/х растений? Не может, так как признаки продуктивности определяются десятками и даже сотнями генов (полигенами), а «генные инженеры» могут работать только с единичными «большими» генами Г. Менделя. Акад. Баев еще в советское время писал о «генной инженерии», как о слишком разрекламированном подходе, слишком непредсказуемом, и, возможно, опасном. Да и не очень нужным, поскольку сегодня мы имеем новые селекционные технологии, которые за счет управления «взаимодействием генотип-среда» могут поднимать урожаи на 70-90% безо всякой «генной инженерии».

5. Могут ли ГМ растения быть экономически эффективны? Могут, как, например, трансгенные соя , хлопчатник и кукуруза, но какой ценой? Поле заливается гербицидом раундапом (родственником «оранджа», которым авиация США поливала джунгли Вьетнама для уничтожения вьетнамских патриотов), а затем высевается трансгенная соя, устойчивая к раундапу. Первые 3 года – мощный экономический эффект, но затем сорняки перестают погибать от раундапа (возникают более устойчивые формы), фермеры вынуждены увеличивать расход раундапа, а это большие деньги. Компания Монсанто за 10 лет получила в Индии контроль над 95% рынка семян трансгенного хлопчатника, в итоге цены на семена и технологию обработки выросли на 8000%. В результате 250 тысяч фермеров-хлопководов Индии покончили свою жизнь самоубийством.

6. ГМО как оружие биологической войны и террористических акций. Только одна компания Монсанто выливает ежегодно на поля Земли более 115 млн. тонн раундапа, убивая дождевых червей и других полезных животных и бактерий. Она зарабатывает в год около 15 млрд. долларов США, и способна сформировать любые отряды лоббистов, которые ратуют за свободный доступ ГМО в РФ.



Профессор У. Бэрри (США) пишет: «Генная инженерия – это негодная наука, целью которой является разработка и продвижение продукта на политическом уровне, поэтому она делается людьми, имеющими личные интересы, людьми алчными. Их конечная цель – добиться, чтобы все фермеры были во всем зависимы от корпораций».



Недавно США пообещали дать кредит Украине в 17 млрд. долларов, если Украина продаст или отдаст в аренду Монсанто лучшие черноземы для выращивания ГМ-растений и продажи ГМ-продуктов в Европу и другие страны. Это настоящая диверсия против РФ, поскольку трансгенная пыльца летит не на 100 м, как утверждают эксперты Монсанто, а на десятки и даже сотни километров (во льдах Антарктиды находят много пыльцы лиственницы сибирской с Чукотки) что, при преобладании западных ветров на юге РФ, может заразить все районированные сорта перекрестноопыляемых растений РФ американскими трансгенами.



Но главная опасность от гербицидо-устойчивых трансгенных сортов – это постепенное зарастание пахотных земель России устойчивыми к гербицидам сорняками, что полностью разрушит в будущем растениеводство РФ.

Более полная информация о негативных последствиях ГМО:

1. Сводный доклад общественных организаций и независимых экспертов. Книга: Ситуация в сфере использования генетически модифицированных организмов: фальшивые обещания, неудавшиеся технологии. Москва, 2012. 100 С. Коллективная монография, написанная сотрудниками организаций: Общественные движения «Навданья» и «Навданья Интернейшенл» (Индия), Международная Комиссия по будущему развитию продовольственных и сельскохозяйственных систем (ФАО, Рим), Центр продовольственной безопасности США.

2. Уильям Ф. Энгдаль. Книга «Семена разрушения – тайная подоплека генетических манипуляций», Москва, 2015. Изд-во «СЕЛАДО», 335 стр.

2. Коллективное письмо премьеру РФ Д.А. Медведеву о вреде ГМО. http://www.trubitsin.com/aggregator/sources/

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Источник: ss69100.livejournal.com