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Военная приемка. Десантно штурмовая лодка проекта 02800

18:28. 19 ноября 2017 Просмотров - 285 Нет комментариев Опубликовал:

Главный герой этого выпуска «Военной приёмки» – десантно-штурмовая лодка проекта 02800, наш ответ морским пиратам. Это первый катер на российском флоте, который будет выходить в атаку прямо на ходу из кормового отсека корабля-носителя. Маленький, бронированный и скоростной, этот катер не имеет аналогов в мире. В такой мощной броне на Западе такие компактные суда не выпускают. Так что в этот раз зрителей ждёт настоящая мировая премьера с участием боевых пловцов из противодиверсионной службы Балтфлота. Эти профессионалы, прошедшие Сирию, устроят масштабную проверку новому катеру прямо среди знаменитых на весь мир кронштадтских фортов. И ещё один эксклюзив этого выпуска – новый военный катер для спасения в условиях шторма и урагана. Специально для ведущего Алексея Егорова конструкторы подготовили испытание, которое наши судостроители прежде не устраивали никогда, тем более с людьми на борту: ведущего посадят внутрь катера, сам катер перевернут и начнут топить! Чем закончится этот опасный эксперимент – смотрите в ближайшем выпуске «Военной приёмки».


Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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