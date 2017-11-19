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В Сочи протестировали прототип тяжёлого мотоцикла «Иж»

10:07. 19 ноября 2017 Просмотров - 444 Один комментарий Опубликовал:

В Сочи протестировали прототип тяжёлого мотоцикла «Иж»

В Сочи на трассе "Формулы-1" концерн "Калашников" протестировал концепт тяжелого мотоцикла "Иж".
Байк имеет габариты 2900х940х1250 мм при массе 510 килограммов. Он способен развивать скорость до 250 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,5 секунды. Кроме того, машина оснащена бензиновым оппозитным двигателем мощностью 110 киловатт.

Впервые "Иж" для проекта "Кортеж" был представлен на форуме "Армия-2017". Ожидается, что первая партия таких мотоциклов появится в продаже в первой половине следующего года.

Напомним, совсем недавно концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Аппараты, по данным производителя, способны проехать на одной зарядке до 150 км. Эти мотоциклы поступили для тестовых испытаний в московскую полицию.

Кроме мотоцикла в рамках проекта "Кортеж" планируется создание автомобилей для первых лиц государства. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн. Гражданские версии машин поступят в свободную продажу, передает "РГ"

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 959 625
    Oleg 19 ноября 2017 в 12:07 Ссылка Пометить
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    Придумать можно что угодно, будет ли спрос. Кажется бизнесмены, но пока не точно, а заметил только маленькую тенденцию, что они обеспокоены, что товар то не покупают, спроса нет на ихний товар. Спроса нет при небольших доходах большинства населения. Минтруда же предлагал увеличить зарплаты и пенсии в разы, чтобы появился спрос на товары. Не хотят в правительстве почему-то, не знаю почему.

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