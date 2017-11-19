Сводки от ополчения Новороссии 19 ноября 2017
- 11:47 Жизнь Донбасса, после “освобождения” Украиной.
- 09:48 Пять сёл ДНР обесточены обстрелом ВСУ.
- 06:30 Командование ВСУ потеряло оружие НАТО.
- 04:30 ВАЖНО: МВД ДНР призывает жителей помочь сберечь жизни детей Донбасса (ВИДЕО).
Жизнь Донбасса, после “освобождения” Украиной
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Пять сёл ДНР обесточены обстрелом ВСУ
Пять прифронтовых сел на юге Донецкой Народной Республики обесточены в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.
«В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ обесточено пять населённых пунктов: Коминтерново, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия, Заиченко», — отметили в командовании.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В целом же за минувшие сутки украинская армия 30 раз нарушила режим прекращения огня.
«За прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении оперативного командовании ДНР.
Огонь с позиций подразделений противника велся из артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
В ЛНР сутки прошли спокойнее: ВСУ 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Долгое, Нижнее Лозовое, Веселогоровка, Логвиново и Голубовское.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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Командование ВСУ потеряло оружие НАТО
В частях оперативного командования ВСУ «Север» пропало оружие. Утеряны не только образцы производства СССР, но и стоящие на вооружении стран НАТО.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Министерстве внутренних дел ЛНР.
Недавно на «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение от должностного лица штаба т.н. «АТО». В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей заявитель сообщил, что в настоящее время в воинских частях оперативного командования ВСУ «Север» идёт расследование утраты оружия.
«Не исключено, что эти „стволы“ просто украли, возможно даже, для чьей-нибудь коллекции. У нас ведь такое — экзотика», — рассказал заявитель, добавив, что речь идёт, прежде всего, о стрелковом оружии иностранного производства.
Также должностное лицо передало операторам линии ряд служебных документов, в том числе, со списком пропавшего оружия.
По факту была назначена проверка, по предварительным результатам которой установлено, что в ОК «Север» разыскивают следующие единицы:
— автоматическая винтовка СЕТМЕ кал. 7,62 мм, со штыком, № 016857;
— автоматическая винтовка Steyr Aug кал. 5,56 мм, № 118168;
— автоматическая винтовка FAMAS кал. 5,56 мм, № a56704;
— пистолет-пулемёт UZI кал. 9 мм, № 32709; — 40-мм гранатомёт ГП-25 № 190;
— автомат АКС-74 кал. 5,45 мм, № 153477;
— пистолет Макарова кал. 9 мм, сер. УХ № 8519.
Проверка продолжается.
Напомним, Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции И. А. Корнет подтвердил готовность МВД ЛНР оплачивать информацию о преступлениях украинских карателей.
«Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания», — подчеркнул глава правоохранительного ведомства Республики.
Как сообщалось, Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована «горячая» телефонная линия для жителей Луганщины. Операторы линии принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам 509–591; 585–117; (095) 610-11-30. Звонки принимаются круглосуточно.
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ВАЖНО: МВД ДНР призывает жителей помочь сберечь жизни детей Донбасса (ВИДЕО)
МВД обратилось с призывом к жителям ДНР помочь сберечь жизни детей Донбасса.
Сотрудники республиканского Министерства внутренних дел регулярно проводят встречи со школьниками, в ходе которых, помимо обсуждения правовых вопросов, уделяют большое внимание технике безопасности при обнаружении потенциально опасных предметов.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
К сожалению, в условиях военного времени дети страдают чаще взрослых. Виной тому может стать элементарная беспечность. Напомним, что неделю назад в Петровском районе Донецка вблизи учебного заведения в результате неосторожного обращения с неустановленным взрывным устройством трое 10-летних детей получили серьезные травмы. Один из школьников от полученных ранений скончался в больнице, двое других находятся в тяжелом состоянии.
Министерство внутренних дел обращается к гражданам с призывом соблюдать меры предосторожности в случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов, мин, гранат и взрывных устройств.
В случае обнаружения подобных предметов необходимо незамедлительно отойти на безопасное расстояние, сообщить о находке сотрудникам МВД либо МЧС по телефонам 102 и 101, а также постараться не допустить в опасную зону случайных прохожих. Категорически запрещено прикасаться либо пытаться перемещать незнакомые предметы.
Уважаемые взрослые, родители и лица, их заменяющие, регулярно повторяйте со своими детьми правила поведения в случае обнаружения потенциально опасных предметов! Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, контролируйте перемещения и местонахождение своих детей.
Помните, зона поражения взрывных устройств в случае детонации может составлять круг с радиусом более 100 метров!
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