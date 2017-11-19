Сводки от ополчения Новороссии 19 ноября 2017

В частях оперативного командования ВСУ «Север» пропало оружие. Утеряны не только образцы производства СССР, но и стоящие на вооружении стран НАТО.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Министерстве внутренних дел ЛНР.

Недавно на «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение от должностного лица штаба т.н. «АТО». В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей заявитель сообщил, что в настоящее время в воинских частях оперативного командования ВСУ «Север» идёт расследование утраты оружия.

«Не исключено, что эти „стволы“ просто украли, возможно даже, для чьей-нибудь коллекции. У нас ведь такое — экзотика», — рассказал заявитель, добавив, что речь идёт, прежде всего, о стрелковом оружии иностранного производства.

Также должностное лицо передало операторам линии ряд служебных документов, в том числе, со списком пропавшего оружия.

По факту была назначена проверка, по предварительным результатам которой установлено, что в ОК «Север» разыскивают следующие единицы:

— автоматическая винтовка СЕТМЕ кал. 7,62 мм, со штыком, № 016857;

— автоматическая винтовка Steyr Aug кал. 5,56 мм, № 118168;

— автоматическая винтовка FAMAS кал. 5,56 мм, № a56704;

— пистолет-пулемёт UZI кал. 9 мм, № 32709; — 40-мм гранатомёт ГП-25 № 190;

— автомат АКС-74 кал. 5,45 мм, № 153477;

— пистолет Макарова кал. 9 мм, сер. УХ № 8519.

Проверка продолжается.

Напомним, Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции И. А. Корнет подтвердил готовность МВД ЛНР оплачивать информацию о преступлениях украинских карателей.

«Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания», — подчеркнул глава правоохранительного ведомства Республики.

Как сообщалось, Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована «горячая» телефонная линия для жителей Луганщины. Операторы линии принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам 509–591; 585–117; (095) 610-11-30. Звонки принимаются круглосуточно.

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