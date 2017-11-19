Спутник жизни напрокат

Сколько людей — столько и мнений. Сколько стран — столько и традиций. На территории нашей страны раньше было нормой познакомиться в любом общественном месте, будь то библиотека, больница или работа на БАМе. Сейчас знакомства на улице никуда не исчезли, но их стало гораздо меньше: вытеснил Интернет. Куда проще вбить в поисковик знакомства в собственном городе, и вот уже услужливая система показывает тебе анкету теоретической второй половины. Есть и свои нюансы, но речь не об этом. Поскольку страна большая, то и обычаи в разных уголках свои. Никто не удивляется краже невест на территории Кавказа, хотя это уже считается пережитком прошлого. Но — обычай. Традиция.

Хочу познакомить вас с обычаем, относящимся к началу отношений молодых людей, который широко распространен на территории Китая. В чем-то он схож со старинными традициями нашей страны, но есть и кардинальные отличия. Впрочем, сами все поймете.

К традициям на территории народной республики относятся очень щепетильно, и именно они становятся настоящим камнем преткновения для молодых людей, уже, по идее, достигших брачного возраста, но не имеющих возможности самостоятельно решить свою судьбу, не прибегая к помощи многочисленных родственников. Дело не в стоимости свадебной церемонии (в конце концов, можно или накопить, как делает большинство адекватных людей, или взять в кредит, чтобы лучше всех), просто при создании новой ячейки общества мнение ее будущих участников имеет вторичное значение. Если проще, то в первую очередь учитываются интересы родителей, и парень или девушка могут выбрать вторую половину только с одобрения старших. Хлопотно, но не лишено здравого смысла.

Купец и товар

Туристы отмечают, что китайская молодежь в большинстве своем — весьма целомудренные и скромные люди, отличающиеся стеснительностью. Взять, к примеру, такой предмет одежды, как мини-юбка. Наша девица, ежели позволяет стройность ножек и чувство прекрасного, наденет ее и пойдет дальше. Китаянка не притащит с магазина короткую юбчонку, пока не убедится, что в нее вшиты шортики той же длины, которые при порыве ветра или езде на велосипеде не дадут окружающим даже случайно заметить нижнее белье девушки. Между прочим, шикарная идея на мой взгляд, жаль, не ношу короткое.

Та же стеснительность проявляется во всем, включая знакомство с противоположным полом. Европейскому взору привычна картина знакомства на улице (где находится нофелет?), в Китае такой способ неприемлем. Недопустим. И если мимо китайского богатыря прошествовала китайская же полубогиня, неся за собой шлейф мечтаний и возможностей, то ни шиша у них не получится. Они могут хоть годами друг о друге мечтать. Нет общих знакомых, которые могли бы официально представить пару друг другу? Все, сушите весла. И молитесь, чтобы в один прекрасный день родственники этих двоих случайно встретились в парке, и решили, что полубоги могут познакомиться.

Прибавьте к этому загруженность китайской молодежи. Для меня, если честно, было открытием, когда я узнала, что пожилые люди в Китае не получают пенсию. Вроде бы так привычно… но поразмыслив немного, поняла: если Китай будет содержать своих пенсионеров, то из экономически развитой страны он превратится в чахлую развалину с профицитом бюджета, ибо это будет колоссальная сумма. Так как выживают граждане КНР, не способные продолжать трудовую деятельность? Их содержат дети. Поэтому молодые люди упорно учатся, и затем стремятся либо сразу занять хорошую должность, либо как можно быстрее скакать вверх по карьерной лестнице, чтобы и родителям обеспечить достойную старость, и самим с голоду ноги не протянуть. Учитывая, сколько времени занимает повышение собственной квалификации, можно предположить, что времени на свободные прогулки у китайцев не остается от слова “совсем”.

Зато время есть у родственников, пожинающих лавры пенсионного возраста! А это могут быть не только родители, но и бабушки с дедушками! Чем занимается старшая братия, желающая найти выгодную партию продолжателю рода? Первым делом они составляют самое настоящее досье. Туда вносится практически вся информация, хоть каким-то образом позволяющая составить впечатление о кандидате. В том числе рост, вес, цвет глаз, кулинарные предпочтения, увлечения, образование, планы на будущее, занимаемая должность, марка автомобиля и площадь квартиры, ежели таковая имеется. Словом — ВСЕ. А дальше досье вместе с фотографиями кандидата в разном возрасте аккуратно подшивается в папку, и с этим сокровищем делегация родственников отправляется в специальный парк. Такие есть практически в каждом городе, и предназначены именно для заочных “собеседований” с другой партией сватов.

Старомодно? Может, и так. Но нельзя забывать про роль традиций в Китае. Такие встречи позволяют родственникам наиболее полным образом составить картину жизни в семье возможного жениха или невесты. Если мировоззрение и культурные традиции окажутся достаточно близкими, устроит уровень достатка, а у молодых людей найдутся схожие увлечения (или просто будет сделан вывод, что они могут весьма гармонично дополнить друг друга), то заочное знакомство перерастет в следующую стадию. Кстати, сухая статистика утверждает, что именно вот такие, просчитанные браки, заключенные по определенному “расчету”, в итоге оказываются самыми крепкими.

Определенный вес имеет и существовавшая не так давно политика из разряда “одна семья — один ребенок”. Одним из ее последствий является дефицит женщин: родители тщательно планировали зачатие ребенка, стараясь угадать так, чтобы в итоге родился мальчик. И тут тоже расчет: мужчине проще получить хорошую должность, и, следовательно, хорошую зарплату, чтобы в дальнейшем содержать престарелых родителей. Отголоски этой системы будут ощущаться еще долго, число девушек на десятки, а то и сотни миллионов, меньше числа мужчин, поэтому родственники жениха переживают: а найдется ли та самая?

Следующая стадия знакомства

Если вдруг звезды сошлись нужным образом, и родня решила, что вот оно — то самое! — то наступает пора для встречи молодых. Никаких случайных встреч или знакомств на улице: все довольно официально, встреча заранее продумывается и организовывается, скажем, в симпатичном кафе. Встречаются “кучка на кучку”, и только через какое-то время родственники оставляют “просватанных” наедине.

И вот тут начинается самое интересное. Поначалу, когда я узнала об этом обычае, мне почудился некий тоталитаризм, и “без меня — меня женили”. Ничего подобного. Если парень и девушка после этой встречи просто прощаются, то и родня забывает друг о друге, какими бы подходящими друг другу не казались им молодые. А если оба заявили, что рады знакомству, то их общение продолжается дальше — уже без сватов.

Свободное время — редкость, но им можно проводить его друг с другом, будь то концерт, кино или спортплощадка. Обычно такие встречи длятся не дольше полугода: по истечении этого времени уже становится понятно, выйдет что-то толковое из этих отношений, или бабушкам-дедушкам нужно снова выходить в парк на охоту, держа досье за пазухой.

Контракт — в студию!

Но не все молодые люди спокойно воспринимают участие родни в собственной личной жизни, или просто не учитывают приверженность старшего поколения традициям. Вот не нужно им это! Но как тогда поступить, чтобы и традицию не обидеть (а вместе с ней и китайскую бабушку), и отношениями себя не обременять, которые вот сейчас ну совсем не к месту? Гениальный ход. Если китаец/китаянка считают, что сейчас не время, они просто берут пару… напрокат.

В прямом смысле. Дело в том, что на Чуньцзе, Новый год по лунному календарю, принято собираться всей семьей дома. Обязательно. Даже если “младшенький” живет в столице, а родня — в безвестной деревушке, он должен приехать и уделить им положенное внимание. Естественно, не один. Чтобы избежать вопросов, аналогичных русским “Ну, а ты-то когда? Часики-то тикают!”, китаец делает финт ушами и обращается в специальное агентство, где за приемлемую сумму выбирает себе пару.

С “парой” заключается контракт, сильно смахивающий на некое подобие арендного договора. Здесь указывается срок, на который “арендуется” жених или невеста, и обязательства каждой из сторон. Например, указывают, что отношение к родне должно быть уважительным, вежливым, “пара” должна быть послушной и сверхлояльной к традициям конкретного семейного очага.

Ну и, конечно же, прописывается финансовая сторона вопроса. Здесь учитывается не только стандартное вознаграждение, но и прочие траты, вроде подарков, совместного проката автомобиля, стоимости проезда и тому подобное. Подобные объявления чаще всего размещаются на сайтах различных агентств, и, несмотря на дефицит женского пола, самыми частыми клиентами являются именно женщины в возрасте 30-40 лет. Молодость прошла за получением образования и выстраиванием карьеры, но успешность не всегда играет роль там, где знакомство с возможным супругом проходит под бдительным присмотром его родственников, которые хотят выбрать девушку помоложе.

Крупные, но по пять рублей

Найм сотрудника подобного агентства обойдется минимум в $50 за сутки. Если предполагается почасовая оплата, то работник берет $2 за час. Контракт подразумевает дополнительные действия за дополнительную же плату, скажем, поцелуй при родственниках, или ужин с ними же. Но на “помолвке” услуги агентств не заканчиваются: проводятся даже свадьбы, или, по крайней мере, их полная репетиция. Ее цель — фотосессия, итогом которой становится шикарно оформленный альбом со свадебными фотографиями. Наряды — напрокат, друзья — массовка, ну и далее по пунктам. Кстати, когда проводится настоящая свадьба, то такой альбом можно сделать за несколько дней до нее, чтобы уже на церемонии похвастать перед гостями замечательными снимками.

И нет, в Китае не нужно ждать месяц, пока вас распишут или разведут. Бабушки и дедушки — они же хитрые, их просто фотографиями не проймешь! Могут и документики попросить предъявить. Да легко! И процедура бракосочетания, и развод, происходят в день подачи документов в соответствующий орган, а пошлина за сие действо составляет всего $0,66. Хоть каждый день замуж выходи.

За свадьбу сотрудник агентства получает до $200, но достаются они ему нелегко. Да и вообще… мутная это процедура, с агентствами. Но китайцам виднее. Поэтому девушки-наниматели готовы оплачивать традиционные подарки, которые “жених” должен преподнести родителям (отцу — хороший чай, матери — шелковый платок или золотое украшение, детям — игрушки, а старикам — красивую одежду), а “женихи” терпеливо лепят традиционное кушанье под надзором тещи, выражая покорность и строя из себя лапочку. А куда деваться?

Контракт, в котором прописано бракосочетание, может быть весьма долгосрочным, вплоть до нескольких месяцев. Обычно практикуется до шести совместных визитов к родственникам, приуроченных к какому-либо празднику.

И снова о статистике

Суммы, которые наниматель платит агентству, порой превращаются в весьма приличный заработок. Несколько лет назад китайская пресса обсуждала случай, когда девушка не пожелала навещать родителей в одиночестве, и выложила агентству $1500 за “жениха”. За день.

Интим не прописывается в договоре, и, если такое и случается, то только по обоюдному желанию, а не по наказу агентства. Оба — и наниматель, и сотрудник — являются совершеннолетними полноправными людьми, так что взаимная симпатия, ежели таковая возникнет, порой не только до интима доводит.

Прокат женихов и невест — новое, но уже получившее огромные масштабы явление. Часть жителей КНР осуждают эту тенденцию, но большинство поддерживает. Аргумент в пользу агентств прост, как пять копеек: когда парень и девушка проводят вместе кучу времени, то очень часто они действительно начинают нравиться друг другу. Фальшь отходит в сторону, и вместо нее появляется теплая привязанность. Так что фиктивный брак нередко перерастает в настоящий. Та же статистика гласит, что по прочности такой союз ничем не уступает традиционному. Осталось только убедить в этом родственников.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru