Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 ноября 2017
- 05:30 Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО).
- Вчера 19:19 Удары по Абу-Кемалю. 18.11.2017.
Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО)
Российская Федерация продолжает выполнять свои обязательства по оказанию всесторонней помощи гражданам Сирии.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике впервые провели гуманитарную акцию в освобождённом от боевиков населённом пункте Мариамин провинции Хомс. Мирным жителям, нуждающимся в помощи, было роздано свыше 2 тонн продовольствия.
Традиционно, на месте проведения акции, специалистами медицинского отряда специального назначения был организован медицинский пункт, в котором все желающие могли получить квалифицированную помощь. Число обратившихся составило 47 человек, из которых 9 детей.
Также в местную больницу было передано более 200 кг медикаментов, которые пришлись кстати: врачи медучреждения жаловались на дефицит лекарственных средств первой необходимости.
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Удары по Абу-Кемалю. 18.11.2017
Очередные удары ВКС РФ по ИГИЛ в районе Абу-Кемаля. Высокая активность дальней авиации в районе Абу-Кемаля, лучше всего демонстрирует, что проблем при взятии города оказалось несколько больше чем и ожидалось и соответственно, пришлось прикладывать дополнительные усилия.
Ниже, вчерашние и позавчерашние.
В самом городе боевики продолжают упираться в восточных и юго-восточных кварталах.
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