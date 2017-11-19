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Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 ноября 2017

10:04. 19 ноября 2017 Просмотров - 1,290 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО)

Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна

Российская Федерация продолжает выполнять свои обязательства по оказанию всесторонней помощи гражданам Сирии. 

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике впервые провели гуманитарную акцию в освобождённом от боевиков населённом пункте Мариамин провинции Хомс. Мирным жителям, нуждающимся в помощи, было роздано свыше 2 тонн продовольствия.

Традиционно, на месте проведения акции, специалистами медицинского отряда специального назначения был организован медицинский пункт, в котором все желающие могли получить квалифицированную помощь. Число обратившихся составило 47 человек, из которых 9 детей. 

Также в местную больницу было передано более 200 кг медикаментов, которые пришлись кстати: врачи медучреждения жаловались на дефицит лекарственных средств первой необходимости.

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Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от боевиков н. п. в Хомсе (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Удары по Абу-Кемалю. 18.11.2017



Очередные удары ВКС РФ по ИГИЛ в районе Абу-Кемаля. Высокая активность дальней авиации в районе Абу-Кемаля, лучше всего демонстрирует, что проблем при взятии города оказалось несколько больше чем и ожидалось и соответственно, пришлось прикладывать дополнительные усилия.



Ниже, вчерашние и позавчерашние.







В самом городе боевики продолжают упираться в восточных и юго-восточных кварталах.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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