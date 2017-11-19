Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 ноября 2017

Российская Федерация продолжает выполнять свои обязательства по оказанию всесторонней помощи гражданам Сирии.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике впервые провели гуманитарную акцию в освобождённом от боевиков населённом пункте Мариамин провинции Хомс. Мирным жителям, нуждающимся в помощи, было роздано свыше 2 тонн продовольствия.

Традиционно, на месте проведения акции, специалистами медицинского отряда специального назначения был организован медицинский пункт, в котором все желающие могли получить квалифицированную помощь. Число обратившихся составило 47 человек, из которых 9 детей.

Также в местную больницу было передано более 200 кг медикаментов, которые пришлись кстати: врачи медучреждения жаловались на дефицит лекарственных средств первой необходимости.

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