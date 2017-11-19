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Российские «Аллигаторы» Ка-52 в Сирии заставили удивиться западные СМИ

17:23. 19 ноября 2017 Просмотров - 1,012 Нет комментариев Опубликовал:

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Американская газета The National Interest проанализировала военную кампанию в Сирии, которая «позволила России протестировать свое вооружение». Отдельное внимание было уделено российским вертолетам Ка-52 «Аллигатор».
 
Военная кампания в Сирии дала возможность армии РФ протестировать множество видов вооружения. Так, американское издание The National Interest в соответствующей стези обратило внимание на работу российских ВКС, которые принимают участие в антитеррористической операции.
В частности была отмечена роль вертолетов Ка-52 «Аллигатор», которые «удивили некоторых европейских журналистов». NI подробно описала историю принятия машины на вооружение, а также выделила несколько важных преимуществ. Например то, что Ка-52 может развивать скорость до 300 км/ч (это на 20% больше, чем у американских вертолетов Apache).
 
Напомним, впервые «Аллигаторы» появились в Сирии зимой 2016 года. В объективы камер военная техника впервые попала спустя 3 месяца в ходе ракетных атак по позициям террористов ИГИЛ* в населенном пункте Аль-Карьятейн.
 
Поскольку российские Ка-52 являются разведывательно-ударными вертолетами, то в перспективе они использовались для более точного наведения огня боевой авиации. В частности, посредством применения систем лазерного наведения «Аллигаторы» направляли удары штурмовиков Су-25 с воздуха. Что касается «ударной» составляющей машины, то она неоднократно использовалась против бронетехники террористов.
 
The National Interest также обращает внимание на то, что даже после того, как был осуществлен вывод некоторой части российской авиационной группы из Сирии, вертолеты Ка-52 продолжили оказывать влияние на некоторые события на Ближнем Востоке. К примеру, относительно недавно они были закуплены Египтом. Разработанная для Каира вариация «Аллигатора» получила название «Нильский крокодил».

 

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