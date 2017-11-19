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Прекрасный мир, который мы потеряли (Познавательное ТВ, Дмитрий Мыльников)

11:41. 19 ноября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Дмитрий Мыльников: Прекрасный мир, который мы потеряли. Биогенная цивилизация Земли была завоёвана технократической.
Выступление на Первой Челябинской конференции думающих людей 22 октября 2017.
ЖЖ Дмитрия Мыльникова: https://mylnikovdm.livejournal.com
Содержание:
0:00:49 – куда пропала прошлая цивилизация
0:02:57 – биогенная цивилизация Земли
0:06:28 – мусорная проблема
0:07:47 – металлы в живых организмах
0:09:55 – переход энергии в биогенной цивилизации
0:13:21 – паразитическая техногенная цивилизация
0:14:18 – энергетический кризис
0:16:36 – биологическая жизнь создана искусственно
0:22:54 – сколько правды в голливудской фантастике?
0:24:27 – проектирование животных и растений
0:27:32 – изменение физических условий на Земле
0:30:55 – ранее было более высокое давление
0:34:31 – самоорганизующаяся материя
0:39:22 – разумное Солнце
0:42:44 – бог делает эволюцию
0:44:57 – захват планеты технократической цивилизацией
0:47:52 – для чего нужно человечество?
0:50:25 – проигравший бог Земли
0:54:29 – реинкарнация и перерождение душ
0:53:25 – человек – командный контур биосферы планеты
0:55:22 – инопланетные технологии современной цивилизации
0:58:59 – биологический клеточный ядерный реактор
1:00:00 – галактический карантин Земли
1:01:56 – техногенный апокалипсис
1:03:05 – галактические войны
1:05:18 – клановые войны на Земле
1:08:27 – паразитарное капиталистическое общество
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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