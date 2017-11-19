Прекрасный мир, который мы потеряли (Познавательное ТВ, Дмитрий Мыльников)

Дмитрий Мыльников: Прекрасный мир, который мы потеряли. Биогенная цивилизация Земли была завоёвана технократической.

Выступление на Первой Челябинской конференции думающих людей 22 октября 2017.

ЖЖ Дмитрия Мыльникова: https://mylnikovdm.livejournal.com

Содержание:

0:00:49 – куда пропала прошлая цивилизация

0:02:57 – биогенная цивилизация Земли

0:06:28 – мусорная проблема

0:07:47 – металлы в живых организмах

0:09:55 – переход энергии в биогенной цивилизации

0:13:21 – паразитическая техногенная цивилизация

0:14:18 – энергетический кризис

0:16:36 – биологическая жизнь создана искусственно

0:22:54 – сколько правды в голливудской фантастике?

0:24:27 – проектирование животных и растений

0:27:32 – изменение физических условий на Земле

0:30:55 – ранее было более высокое давление

0:34:31 – самоорганизующаяся материя

0:39:22 – разумное Солнце

0:42:44 – бог делает эволюцию

0:44:57 – захват планеты технократической цивилизацией

0:47:52 – для чего нужно человечество?

0:50:25 – проигравший бог Земли

0:54:29 – реинкарнация и перерождение душ

0:53:25 – человек – командный контур биосферы планеты

0:55:22 – инопланетные технологии современной цивилизации

0:58:59 – биологический клеточный ядерный реактор

1:00:00 – галактический карантин Земли

1:01:56 – техногенный апокалипсис

1:03:05 – галактические войны

1:05:18 – клановые войны на Земле

1:08:27 – паразитарное капиталистическое общество

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Источник: www.youtube.com