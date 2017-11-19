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Популяризация науки против “мракобесия” в мозгах

23:42. 19 ноября 2017 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал:

продолжение или дополнение к (по) теме -  " мракобесие людей, ученые и научная и инженерная мысль", начатой здесь (https://pandoraopen.ru/2017-10-30/slozhno-byt-uchyonym-v-rossii-no-znaniya-i-budushhee-stoyat-etix-slozhnostej/)

 

 

Популяризация каждой отдельно взятой области науки – это попытка рассказать неспециалисту в этой области всё, что только получится, да так, чтобы слушатель понял. Очевидно, что для того, чтобы стать специалистом, необходимо долго и упорно учиться, и популяризация может пробудить в человеке это желание – изучать какую-либо область науки, к которой изначально у него, возможно, вообще не было никакого интереса. Стремление к познанию, расширению кругозора – вот для чего нужна популяризация.

Помимо прочего, популяризация способна поднять общий уровень образования. Если она качественная. Так, новоиспечённые студенты, которые во время обучения в школе интересовались научпопом на разнообразных тематических или не очень (youtube) сайтах, приходят в университет несколько более подкованными в различных областях. Как минимум, это помогает им самостоятельно определиться со специализацией. Чем больше будет таких студентов, тем сильнее это будет давить на улучшение учебных программ, а значит, тем более образованные в итоге будут выпускники ВУЗов.

 

Для уже состоявшихся учёных, популяризация – отличный способ делиться своими знаниями. Причём, это касается не только «жаждущих знаний молодых умов», но и общения с коллегами (как профессиональной, так и любых других областей науки), поиска волонтёров (как, например, в случае с палеонтологией), инвесторов (если говорить о финансировании работ) для своих исследований и много другого.

 

Мракобесие

У популяризации есть и другая сторона, негативная. Хотя, скорее, это касается расширения возможностей донесения информации любого рода. И тут всё довольно часто скатывается вплоть до идеологического насаждения и попыток манипулирования общественным мнением. Так, например, в каждой отдельной развитой стране пользуются огромной популярностью (особенно среди людей школьного возраста) разнообразные идеологические видео, лекции и пр. об уникальности одного народа (зависит от страны), его превосходстве над остальными и позиции прародителя всех остальных народностей. Наша страна тут не исключение. Также, очень популярна во всём мире, так называемая, альтернативная история (или хронология).

 

 

В целом, здесь есть одно очень простое решение – необходимо добиваться получения фактов. Если вы слышите, что русский народ возник 3 млн. лет назад, нужно свериться с фактами, которые расскажут, кто жил 3 млн. лет назад, а именно Афарские австралопитеки. Существуют различные методы датировок, из которых ясно, кто и когда жил. Будучи хоть немного подготовленным, можно понять, когда ваш оппонент абсолютно не разбирается в вопросе, а в своей аргументации оперирует эмоциональной составляющей, или пытается, как говорится, надавить на патриотизм и пр.

 

Снобизм

Отдельный вопрос к тем, кто популяризацией занимается. Нужно понимать всю степень ответственности. Нельзя пытаться нахрапом заставить вас слушать с видом «Я самый умный, просто слушайте и запоминайте». В таком случае вам лучше даже не начинать заниматься популяризаторской деятельностью. Информацией необходимо делиться, как минимум, корректно. Ну а если вы можете по-настоящему заинтересовать неискушённого слушателя – честь вам и хвала! Это действительно то, чем вам стоит заниматься.

Как показывает практика, все хотят развиваться. Ну хорошо – большинство. Проблема учёных в том, что они слишком часто причисляют себя к какой-то элите и ведут себя, как снобы. Причём, это, как правило, не касается тех, кто уже занялся популяризацией. Проблема в том, что так себя ведут преподаватели в университетах. Этим-то и пользуются мракобесы.

 

Неконтролируемый поток информации

Ещё одна проблема – обилие информации. Популяризатор её систематизирует, обобщает, кратко излагает и даёт огромное количество ссылок на первоисточники. А люди ленивы. Они не хотят читать. И вроде бы это их проблема, но нет, она общая. Ведь мы живём в обществе и постоянно друг с другом контактируем. Невежество одного регулярно отражается на жизни другого. Мракобесы делают проще. Они говорят, что «официальная» наука врёт, учёные скрывают, массоны сговорились, а пирамиды построили пришельцы с Нибиру. Их не интересуют факты – они действительно и сами могут в это верить. Так, например, всё с теми же пирамидами в Гизе. Мракобесы просто говорят, что их не могли построить люди. Приводят какие-то фантастические массы блоков, прибавляя нули, не обращают внимания на каменоломни позади этих пирамид, инструменты для обработки, которые находят там же и продолжительность строительства. Это всё для «книжных червей» от «официальной науки». В случае, когда мракобес считает, что он прав просто потому, что он прав, и если факты противоречат его теории, то это проблема фактов, ничего не поделать. Более того, у таких людей всегда найдутся сторонники. Тут уж, вероятнее всего, стоит просто пройти мимо.

 

Специализация и доступность

И всё-таки в последнее время популяризаторов становится всё больше, что не может не радовать. Здесь, правда, возникает ещё несколько проблем. Во-первых, про определённую область науки должен рассказывать специалист именно в этой области. Неспециалист неизбежно будет делать ошибки, а ошибки в таком занятии, как наука, накапливаются, как снежный ком, что порождает мракобесов. Во-вторых – изложить доступным языком, с одной стороны, не так уж и сложно, но с другой – главное не переусердствовать. Если объяснять совсем уж, скажем так, на пальцах, наука упрощается до чего-то совсем непонятного, что полностью убивает всю научность. Всё-таки некоторые вещи действительно сложные и их не получится объяснить на пальцах. Так, например, приверженцы «альтернативной хронологии» частенько пользуются незнанием и непониманием слушателей радиоуглеродного метода датировки. Почему учёным сложным парировать? Они знают, что это сложно. Для того, чтобы понять радиоуглеродный метод, необходимо знать основы химии и физики. Человека не убедить словами, что вот есть углерод, у него есть электроны, они куда-то там отваливаются, присоединяются и вообще летают на разных орбитах, что есть понятие «изотоп» – это действительно непросто. Мракобесы же просто говорят: «официальные учёные врут, этот метод врёт, а вот мы не врём». Это все их аргументы.

Я это к тому, что школу нужно заканчивать не просто формально, а накапливая базу. Школьное образование, конечно, сильно хромает, но, если вы об этом знаете, помогите своим детям, ведь без него и появляются люди, заряжающие воду, строящие карьеру по гороскопам и считающие Землю плоской.

 

Событие есть сумма фактов

Ещё один приём мракобесов – выдёргивание фактов. Они делают просто – говорят, что вот видите, здесь вопрос, а значит всё неправильно. Учёные же показывают, что вопросов, конечно, много, но общая картина вполне себе ясна, так как данных и фактов гораздо больше, чем вопросов.

 

Учиться сложно и долго, но это всегда окупается

Ну и конечно же, мифы воспринимаются проще, чем факты. Ведь факты сложные, их много, их нужно в единую цепь складывать, а мифы легко принять, что говорится, на веру. Собственно, этим и оперируют те, кто мифы распространяет: «Поверьте МНЕ!». На это нежелание воспринимать большое количество фактов накладывается ещё и привязка научного знания к личности. Не теория синтетической эволюции, а «Теория Дарвина», не теория относительности, а «Теория Эйнштейна». На человека проще нападать, чем на факты. И когда кто-либо решает атаковать эти теории, он атакует не обилие фактов, против которых не попрёшь, а конкретного человека (зачастую переходя на личности) – Эйнштейн был не прав, он еврей и участник массонского заговора, а значит вся наша физика сфальсифицирована. Это, к сожалению, работает. Популяризаторы объясняют, что наука не стоит на одном имени, что запоминают фамилии тех, кто заложил направление, открыв что-то новое. После и Дарвина, и Эйнштейна огромное количество людей перепроверяли их результаты, и такая цепочка «неправых» неизбежно привела бы к фатальным последствиям. Но ведь мы пользуемся навигаторами с точностью до метра, а значит всё хорошо с теорией относительности.

 

Друзья, не ленитесь. Читайте, смотрите, ходите на лекции – знания не появятся в вашей голове сами по себе и всегда будут те, кто ради своих корыстных целей захочет вас обмануть. Проверяйте и перепроверяйте, ведь это не пустая трата времени – это ваша жизнь. Как говорится – да пребудет с вами сила науки!

 

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/populiarizaciia-nauki-protiv-mrakobesiia-5975bd8ab2d009201e3c216a

Метки: #наука, #наука_настоящего_и_будущего, #образование, будущее
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Один комментарий»

  • 965 631
    Oleg 20 ноября 2017 в 3:07 Ссылка Пометить
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    Т.е. сначала хорошее образование, а только потом браться за альтернативные науки, в т.ч. историю, физику и др., чтобы Эйнштейнов в пух и прах. Напомню: “наука начинается там, где заканчивается догма”.

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