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Почему добывать нефть – это не стыдно, а здорово (Время-вперёд! #268)

23:01. 19 ноября 2017 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

В сегодняшнем выпуске помимо привычной подборки новостей мы подготовили краткий ликбез о том, почему эра нефти не спешит заканчиваться и почему России вовсе не нужно стыдиться того, что она является нефтегазовой державой. Вы точно узнаете факты, о которых ранее не слышали. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: https://youtu.be/a7BfoRFWlds

Наш сайт: время-вперёд.рф

Ролик о Ту-160М2 – https://youtu.be/TKd9wSDwfhk

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/YRJq9Ud44Us

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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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