Почему 80% разводов в России инициировано женщинами?
10:21. 19 ноября 2017 Просмотров - 544 4 коммент. Опубликовал: brahman
То, что наши женщины очень хотят замуж – знают все. А вот тот факт, что 80-85% разводов инициированы женщинами – уже не каждый. Еще бы, ведь мужчины привыкли воспринимать разведенок как несчастных страдалиц, потерявших «кормильца». А тут вдруг оказывается, что развод – это, чаще всего, именно женская инициатива. Почему так происходит?
На мой взгляд, на это есть четыре основных причины.
Первая – это то, что инициатор и виновник – не всегда одно и то же. Например, если муж пропивает зарплату жены, выносит из дома золотые вещи и бьет жену, придет ли ему в голову разводиться? Скорее всего, нет. У него итак все зашибись. Женщина же чаще оказывается в положении пострадавшей.
Сама природа дала самцам преимущество в силе и весе, более агрессивный нрав, большую тягу к алкоголю и различным другим злоупотреблениям. Домашние тираны и деспоты, от которых в доме только слезы и бытовые избиения – тоже чаще мужчины. Кто же станет спорить? Зачастую развод – единственный законный способ избавиться от опасной кобелины рядом. Ну а как еще решать этот вопрос?
Алкоголь и наркотики, буйный нрав, хождения по бабам – эти особенности, которые, что ни говори, больше присущи мужскому полу, часто становятся причиной развода. Причем обвинять женщину в том, что она неправильно выбрала избранника, я бы не стала. Как говориться, за время пути собака могла подрасти. А человек – измениться.
Вторая причина, по которой женщина стремится избавиться от мужчины рядом – природная. В конце концов, не каждый мужчина хорош для выращивания потомства.
Как источник генов высокий, широкоплечий и развеселый гармонист великолепен. Женщины ходят вокруг них и облизываются: отсыпь мне немного генов, добрый молодец, прямо вот тут, в кустах за клубом. Рожу от тебя сыночка.
Когда же желанное потомство появляется, оказывается вдруг, что этот вонючий большой и шумный самец только мешает его выращиванию. Пьет пиво с друзьями по ночам, не соблюдает режим, шляется по барам, шумит, не ночует дома и на неделю исчезает на рыбалку. Это звучит цинично, но без такого папашки ребенку и маме только лучше.
Ребенок – это строгий режим, чистота, тишина, протертые кашки, стерилизованные бутылочки. Если благополучие папаши вступает в конфликт с благополучием ребенка, любая мать выберет благо ребенка, с этим даже спорить нельзя. Ребенок для женщины всегда на первом месте, она сама – на втором, а мужчина – в лучшем случае на третьем. Это наша базовая программа, на женщин, которым штаны дороже ребенка, любая мать смотрит с нескрываемым презрением. Это нормально, природно, извините мальчики.
Тем более, что закон защищает женщину в плане алиментов, и если доходы мужчины белые, а семья берет на себя ответственность за внука хотя бы частично, то что же удержит женщину от развода?
Третья причина … это ожидания.
Это чисто женская фишка – ждать от брака чудес. Мужчины, как правило, ничего такого не ждут.
Заметьте, как девушки провожают подругу замуж. Они немного завидуют ей, ожидая, что все теперь в ее жизни будет хорошо, и у нее теперь никогда не будет проблем. Мужики же провожают товарища сочувственно: бедный мужик. Эх, попался.
А что происходит после? Женщина обнаруживает вдруг, что проблемы никуда не делись. Как она ходила на работу, так и ходит, как кран капал, так и капает, но теперь еще приходится готовить какому-то чучелу еду!
От такого когнитивного диссонанса ей совершенно рвет крышу. Она уже совершенно отчетливо представила себе большую новую квартиру, завтраки с семьей по выходным, крутую покупную елку с дизайнерскими украшениями, двух кастрированных котов и мужа… И все это должно было появиться безо всякого усилия с ее стороны. Вернее не так. Единственное усилие должно было заключаться в этом самом «взамуже» к которому она шла, расталкивая соперниц локтями. И вот она там. Вот показалась земля обетованная, и что??? Да нихрена.
Вот это тотальное непонимание, что делать дальше и полная неспособность представить себя, а не мужа, в виде творца действительности – это прямо бич нашего времени. Многие дамы имеют к браку совершенно нереалистичные, завышенные ожидания. А терпения к недостаткам и слабостям другого имеют при этом хер да маленько. Я не знаю, кто в этом виноват: мелодрамы про любовь, рекламные буклеты или сказки про Золушку. Но, тем не менее, это так.
Ну а четвертая…
Женщины ведь часто выходят замуж за «удобных». За того, кто лучше всех ухаживал, имел положительные характеристики по работе, но не имел приводов в милицию, носит очки с толстыми линзами и точно не гульнет налево.
Стоит ли говорить, что половая жизнь с «удобным» со временем становится невыносимой? С ним же приходится еще и спать. А этого и в первые месяцы не слишком то хотелось. Со временем такие отношения или переходят в формат типа «брат-сестра», или неминуемо приходят к краху. Ведь у подъезда ее уже ждет молодой и горячий джигит… Ой, кажется мы снова вляпались в первую причину. Такие дела.
Как по- вашему, почему женщины чаще мужчин становятся инициаторами развода?
Источник: nashaplaneta.su
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Каждому своё.
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Мерзапакасненькая статеечка , даже дочитать не смог. РСПешка выродила эту статеечку себя успокаивая .
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Разводы – из – за узаконеных сдвигов акцентов в отношениях мужчин и женщин в сторону эмансипации женщин. Эмансипация сделала женщин несчастными, мужчин одинокими, а детей беспомощными
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Удивительно точный портрет современной женщины: потребительство, отказ от детей (и одного-то заводят как собачку), выстраивание быта под себя одну. В конце концов, отказ от детей это тоже шаг к мобильности.
Нет смысла обсуждать этот сложившийся женский стереотип. Достаточно того, что такой типаж нам не приемлем. Пора с всей ответственностью заявить это. Тем более, что в женской среде начинает также формироваться тренд к неприятию потребительства как формы жизни.
Необходимо сторониться людей с деструктивным образом жизни. Пусть идут своей дорогой, у нас своя. Абсурд искать спутницу жизни среди заражённых феминизмом. Из них не получится ни жены, ни матери.
Однако наметилась иная проблема. Со временем мы несколько утратили понимание о роли и поведении мужчины в традиционном обществе. И вот это придётся восстанавливать и порой мучительно. Общее понимание есть, но бес в деталях.