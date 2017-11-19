Конец независимости Бастрыкина.

Следственный комитет может потерять автономность. Источники «ФедералПресс» сообщают, что ведомство Александра Бастрыкина вернется под управление Прокуратуры РФ. Такой сценарий, по их словам, уже согласован в администрации президента. Как отмечают собеседники агентства, это связано с рядом факторов. Во-первых, идет ослабление позиций самого Бастрыкина на фоне его отдаления от Владимира Путина. Во-вторых, существует необходимость в оптимизации правоохранительных органов. В сентябре этого года Генпрокуратура заявила о сокращениях и приостановлении приема на вакантные должности. Как отмечают источники, латать кадровые дыры в Генпрокуратуре будут именно члены СК.

Подобные кадровые проблемы испытывает и МВД из-за передачи части подразделений Росгвардии. Предполагается, что Следственный комитет также станет донором для главного следственного управления МВД

Скандальный след

По мнению директора центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, предпосылки для возвращения Следственного комитета под крыло Генпрокуратуры в данный момент имеются. СК слишком часто фигурирует в разного рода скандалах и вынужден отбиваться от нападок.

«Если брать ситуацию за последние несколько месяцев, то в наступлении находится, скорее, Генпрокуратура. Она демонстрирует растущие амбиции, постоянно вбрасываются инициативы о расширении ее полномочий. А Следственный комитет находится в обороняющейся позиции. Вокруг него постоянно скандалы и конфликтные ситуации», - отметил Салин в беседе с «ФедералПресс»

По мнению политолога, с момента отделения Следственного комитета от Генпрокуратуры между ведомствами идет вялотекущая борьба за полномочия. Она зачастую выливалась в публичные конфликты между Александром Бастрыкиным и Юрием Чайкой. Достаточно вспомнить противостояние структур, вспыхнувшее еще в феврале 2011 года. Следственный комитет тогда обвинял сотрудников Генпрокуратуры в том, что они якобы покрывали сеть подпольных казино бизнесмена Ивана Назарова. А в марте СК вызвал на допрос сына генпрокурора Артема Чайку. В конфликт вмешался Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России.

«Президент послал им несколько четких сигналов, что нельзя это публично делать и конфликт ушел в латентную зону», - отмечает Салин.

Уже после скандала появились слухи о возможном вхождении СК обратно в Генпрокуратуру.

«Прокуратура может воспользоваться ситуацией и при определенных обстоятельствах вернуть СК обратно в свой состав, восстановив свои полномочия. Но это будет следствием, а не причиной последних событий вокруг СК», — заявляет политолог и экономист Михаил Делягин.

По его мнению, деятельность ряда сотрудников СК набрасывает тень на само ведомство. Скандалы с их участием превращаются в политическую проблему.

«А в целом причинами можно считать целый ряд странных действий некоторых сотрудников СК в публичном пространстве. Эти действия превратили некоторых людей из СК в политическую проблему», - считает Делягин.

Кремль отстранился от СК?

Эксперты отмечают, что президент Путин крайне нетерпимо относится к скандалам, связанным с силовиками. В прошлом году Александр Бастрыкин предложил резко ужесточить российское законодательство. В частности, он заявил о том, что необходимо сажать в тюрьмы граждан, сомневающихся в итогах референдума и цензурировать интернет. После этих заявлений на Бастыркина обрушилась критика со стороны общественности. Кремль дал понять, что не имеет отношения к инициативам Бастрыкина и демонстративно показал отдаление от его фигуры заявлением Дмитрия Пескова.

«Бастрыкина не комментирую и не разъясняю», - заявил Песков, напомнив про позицию Владимира Путина, который отмечал, что интернет — это «территория свободного обмена информацией».

Следственный комитет сопровождали и громкие коррупционные скандалы. В июле прошлого года был задержан заместитель руководителя столичного главка СК Денис Никандров при получении взятки размером в 1 миллион долларов за освобождение «вора в законе» Захария Калашова. Задержаны были и начальник службы безопасности СК Михаил Максименко и заместитель Никандрова Александр Ламонов.

Судьба СК решится после выборов

Впрочем, эксперты считают, что в ближайшие полгода ждать реорганизации правоохранительных структур не стоит, даже если проект по вливанию СК в Прокуратуру находится на подписи у президента. Проводить подобные реформы перед президентскими выборами опасно, полагают эксперты.

«Слухи о реорганизации правоохранительных органов ходят давно. Я уверен, что в ближайшие полгода никаких реорганизаций силовых структур не произойдет. Во время президентской кампании нельзя проводить ничего подобного по двум причинам. Во-первых, может быть потеряна управляемость. Когда была создана Росгвардия, управляемость была потеряна почти на год, так как у нас институты в стране не действуют, и все держится на личных связях. Во-вторых, при реорганизации всегда есть обиженные. Плодить обиженных силовиков перед президентскими выборами незачем», - объяснил Павел Салин.

Некоторые политологи сомневаются в реорганизации самих силовых структур, но не отрицают возможность отставки Бастрыкина и кадровых перестановок после президентских выборов.

«Стиль президента страны такой, что можно сколько угодно ждать отставки, но она происходит неожиданно. Причем это уже не первая отставка, которая происходит таким образом. Внутренние претензии реже приводят к смене фигур такого ранга. С одной стороны, публичный негатив. С другой — перегруппировка сил между выходцами из разных структур. К сожалению, ответить однозначно, кто выиграл, а кто проиграл в данном вопросе, нельзя. Но то, что некая ротация истеблишмента набирает обороты, - это очевидно. И мы, скорее всего, можем ожидать, что после выборов она будет усиливаться», - считает политтехнолог Валентин Бианки.

Как бы то ни было, после президентских выборов политическую систему России ожидают изменения. Кадровые перестановки и структурные реформы в силовых структурах будут проведены, особенно на фоне повышения авторитета Росгвардии. При этом ждать усиления позиций Бастрыкина не приходится. Его ведомство остается самым конфликтным и политически проблемным среди силовых органов