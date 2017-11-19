Конец независимости Бастрыкина.
Следственный комитет может вернуться в состав Прокуратуры Российской Федерации. Об этом «ФедералПресс» сообщают собеседники, знакомые с ситуацией в администрации президента (АП). Источники отмечают ослабление позиций главы СК Александра Бастрыкина и говорят о необходимости в оптимизации силовых структур.
Скандальный след
По мнению директора центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, предпосылки для возвращения Следственного комитета под крыло Генпрокуратуры в данный момент имеются. СК слишком часто фигурирует в разного рода скандалах и вынужден отбиваться от нападок.
«Если брать ситуацию за последние несколько месяцев, то в наступлении находится, скорее, Генпрокуратура. Она демонстрирует растущие амбиции, постоянно вбрасываются инициативы о расширении ее полномочий. А Следственный комитет находится в обороняющейся позиции. Вокруг него постоянно скандалы и конфликтные ситуации», - отметил Салин в беседе с «ФедералПресс»
По мнению политолога, с момента отделения Следственного комитета от Генпрокуратуры между ведомствами идет вялотекущая борьба за полномочия. Она зачастую выливалась в публичные конфликты между Александром Бастрыкиным и Юрием Чайкой. Достаточно вспомнить противостояние структур, вспыхнувшее еще в феврале 2011 года. Следственный комитет тогда обвинял сотрудников Генпрокуратуры в том, что они якобы покрывали сеть подпольных казино бизнесмена Ивана Назарова. А в марте СК вызвал на допрос сына генпрокурора Артема Чайку. В конфликт вмешался Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России.
«Президент послал им несколько четких сигналов, что нельзя это публично делать и конфликт ушел в латентную зону», - отмечает Салин.
Уже после скандала появились слухи о возможном вхождении СК обратно в Генпрокуратуру.
«Прокуратура может воспользоваться ситуацией и при определенных обстоятельствах вернуть СК обратно в свой состав, восстановив свои полномочия. Но это будет следствием, а не причиной последних событий вокруг СК», — заявляет политолог и экономист Михаил Делягин.
По его мнению, деятельность ряда сотрудников СК набрасывает тень на само ведомство. Скандалы с их участием превращаются в политическую проблему.
«А в целом причинами можно считать целый ряд странных действий некоторых сотрудников СК в публичном пространстве. Эти действия превратили некоторых людей из СК в политическую проблему», - считает Делягин.
Кремль отстранился от СК?
Эксперты отмечают, что президент Путин крайне нетерпимо относится к скандалам, связанным с силовиками. В прошлом году Александр Бастрыкин предложил резко ужесточить российское законодательство. В частности, он заявил о том, что необходимо сажать в тюрьмы граждан, сомневающихся в итогах референдума и цензурировать интернет. После этих заявлений на Бастыркина обрушилась критика со стороны общественности. Кремль дал понять, что не имеет отношения к инициативам Бастрыкина и демонстративно показал отдаление от его фигуры заявлением Дмитрия Пескова.
«Бастрыкина не комментирую и не разъясняю», - заявил Песков, напомнив про позицию Владимира Путина, который отмечал, что интернет — это «территория свободного обмена информацией».
Следственный комитет сопровождали и громкие коррупционные скандалы. В июле прошлого года был задержан заместитель руководителя столичного главка СК Денис Никандров при получении взятки размером в 1 миллион долларов за освобождение «вора в законе» Захария Калашова. Задержаны были и начальник службы безопасности СК Михаил Максименко и заместитель Никандрова Александр Ламонов.
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На мой взгляд, СК под руководством Александра Бастрыкина, является одним из самых работоспособных и продуктивных силовых структур, которая борется с гидрой, которой является государственная паразитическая система. Сотрудники Следственного комитета, ловят крупных воров и мошенников, а прокуратура и судебная система, опираясь на паразитическое законодательство, немного пожурив их, отпускает на волю, ведь они являются новорождёнными, паразитической государственной системы.
Естественно, что моральная усталость сотрудников СК, от бесперспективной борьбы с выродками паразитической системы, только нарастает.