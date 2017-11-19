Когда же вымрут эти Динозавры!?

На протяжении тридцати лет исследователи недоумевают, обнаруживая в костях вымерших «миллионы лет» назад динозавров следы ДНК и радиоактивного углерода.

Многие окаменелости динозавров включают в себя фрагменты настоящих костей, которые не успели минерализоваться, иными словами окаменеть. Для многих исследователей содержимое этих костей оказалось полной неожиданностью. Начиная с 90-х годов прошлого века ученые сделали целый ряд открытий, обнаружив в костях динозавров клетки крови, гемоглобин, легко разрушаемые белки и фрагменты мягких тканей, в частности эластичных связок и кровеносных сосудов. Это видео даст ответ почему это происходит.