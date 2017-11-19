К чему готовится правительство России?

На эти мысли наводит наблюдение за темпами, с которыми наш финансовый регулятор скупает золото. По самым скромным подсчетам сейчас в хранилищах ЦБ должно находиться порядка 1795 тонн физического золота. Такое количество золота в нашей стране было только во времена Сталина…

Возможно таким образом Кремль готовится к глобальному противостоянию со Штатами? Этой зимой Трамп должен получить некий доклад об уязвимых местах Российской Федерации. И скорей всего противостояние между нашими странами и не собирается завершаться. Существует версия, что после этого таинственного доклада мы столкнемся с новым витком санкций в отношении России.

Возможно что ситуация достигнет пика и наши банки все таки отключат от долларовой системы. То есть просто выключат SWIFT и заморозят все долларовые счета.

Именно опасаясь такого развития ситуации ЦБ уже протестировал отечественную систему переводов, и работе банков внутри страны уже ничего не угрожает. Хоть какая-то польза от этих санкций…

Может быть мы даже рискнем в ответ на такую блокировку заморозить счета и арестовать собственность американцев у нас? Тоже неплохо)

Еще американцы могут закрыть платежные системы Visa и MasterCard, то есть просто запретить им работать в России. Тоже не самый плохой вариант, так как у нас есть пусть и не самая идеальная, зато своя карта МИР. Ну попрощаемся мы с заморскими картами, и при усиленном использовании нашей системы через пару лет она станет не хуже импортной.

Правда есть опасения как же при этом мы будем ездить за границу? Но удивительно своевременно у нас начали вовсю работать крупнейшие китайские банки. И если МИР смогут привязать к платежной системе UnionPay, то конвертация рубля спокойно будет проходить через юань. С европейской валютой скорей всего все будет еще проще – евро никуда для нас не денется, так как европейцам практически невозможно разорвать с нами экономические связи, так как они просто останутся без нефти и газа.

Так что, по большому счету, никакого коллапса быть не должно.