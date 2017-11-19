К чему готовится правительство России?
10:39. 19 ноября 2017 Просмотров - 848 7 коммент. Опубликовал: jackomb
Центральный банк, судя по всему, усиленно готовится к некоему знаковому событию, которое может произойти уже зимой.
На эти мысли наводит наблюдение за темпами, с которыми наш финансовый регулятор скупает золото. По самым скромным подсчетам сейчас в хранилищах ЦБ должно находиться порядка 1795 тонн физического золота. Такое количество золота в нашей стране было только во времена Сталина…
Возможно таким образом Кремль готовится к глобальному противостоянию со Штатами? Этой зимой Трамп должен получить некий доклад об уязвимых местах Российской Федерации. И скорей всего противостояние между нашими странами и не собирается завершаться. Существует версия, что после этого таинственного доклада мы столкнемся с новым витком санкций в отношении России.
Возможно что ситуация достигнет пика и наши банки все таки отключат от долларовой системы. То есть просто выключат SWIFT и заморозят все долларовые счета.
Именно опасаясь такого развития ситуации ЦБ уже протестировал отечественную систему переводов, и работе банков внутри страны уже ничего не угрожает. Хоть какая-то польза от этих санкций…
Может быть мы даже рискнем в ответ на такую блокировку заморозить счета и арестовать собственность американцев у нас? Тоже неплохо)
Еще американцы могут закрыть платежные системы Visa и MasterCard, то есть просто запретить им работать в России. Тоже не самый плохой вариант, так как у нас есть пусть и не самая идеальная, зато своя карта МИР. Ну попрощаемся мы с заморскими картами, и при усиленном использовании нашей системы через пару лет она станет не хуже импортной.
Правда есть опасения как же при этом мы будем ездить за границу? Но удивительно своевременно у нас начали вовсю работать крупнейшие китайские банки. И если МИР смогут привязать к платежной системе UnionPay, то конвертация рубля спокойно будет проходить через юань. С европейской валютой скорей всего все будет еще проще – евро никуда для нас не денется, так как европейцам практически невозможно разорвать с нами экономические связи, так как они просто останутся без нефти и газа.
Так что, по большому счету, никакого коллапса быть не должно.
Правда если все-таки наложат эмбарго на покупку наших энергоресурсов, у нас будут серьезные проблемы, но пока все эти разговоры на уровне слухов и домыслов, Цетробанк продолжает суетиться, и местами даже вполне грамотно…
Потому даже если ничего плохого и не случится, то золотой запас «карман не тянет», и как минимум, в ближайшие годы будет только увеличиваться в стоимости.
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А ещё одна интересная деталь. С чего бы это на монетах вместо лысого двуглавого орла в 2017 году появился гербовый символ России – имперский двуглавый орёл?
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Орла на орла менять – только время терять!
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Интересно, конечно. А, вообще, орёл ли это с таким языком, как у рептилии?
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Первые монеты с настоящем гербом стали чеканить в 2016
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ТРЁП! Грядет очередной грабеж населения. Золото находится в ЦБ, кто бы спорил, и скорее всего в центральном офисе юсы.
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Возможно, противостояние запада и рф, санкции затрагивают только определённые слои населения, в остальном мы видим спектакль, где все ходы и политические и финансовые заранее обговариваются по скайпу, а в сми и разных там встречах лидеров стран и т.п. мы наблюдаем клоунаду.
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Думаю, что скупка золота, является положительным действием ЦБ.
Если вникнуть в число военных действий США, против многих стран мира, за последние несколько десятков лет, то все их военные операции носили агрессивный, захватнический характер и вполне могут квалифицироваться, как неофашистские. Остановить расползание неофашизма США по всему миру, практически невозможно. Сталин пытался остановить расползание фашизма гитлеровской Германии, и мы знаем чем это закончилось. Такой же процесс сейчас мы наблюдаем и в неофашистских устремлениях США.
Уверен, что политические игры с неофашистской США, только усугубляют положение нашей страны, и обязательно приведут к логическому концу – существования всего человечества.
Сейчас, необходимо России, сплотить вокруг себя страны антиамериканской коалиции, выйти из плена глобальной, торгово-паразитической системы, очистить все государственные структуры от 5-й колонны, перевести страну на закрытую, независимую от внешнего влияния, экономическую и финансовую систему, с ускоренным развитием промышленности.
Неофашизм США, признаёт только военную силу, а не силу дипломатии.