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К чему готовится правительство России?

10:39. 19 ноября 2017 Просмотров - 848 7 коммент. Опубликовал:

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Центральный банк, судя по всему, усиленно готовится к некоему знаковому событию, которое может произойти уже зимой.

 
На эти мысли наводит наблюдение за темпами, с которыми наш финансовый регулятор скупает золото. По самым скромным подсчетам сейчас в хранилищах ЦБ должно находиться порядка 1795 тонн физического золота. Такое количество золота в нашей стране было только во времена Сталина…
Возможно таким образом Кремль готовится к глобальному противостоянию со Штатами? Этой зимой Трамп должен получить некий доклад об уязвимых местах Российской Федерации. И скорей всего противостояние между нашими странами и не собирается завершаться. Существует версия, что после этого таинственного доклада мы столкнемся с новым витком санкций в отношении России.
 
 
Возможно что ситуация достигнет пика и наши банки все таки отключат от долларовой системы. То есть просто выключат SWIFT и заморозят все долларовые счета.
Именно опасаясь такого развития ситуации ЦБ уже протестировал отечественную систему переводов, и работе банков внутри страны уже ничего не угрожает. Хоть какая-то польза от этих санкций…
 
Может быть мы даже рискнем в ответ на такую блокировку заморозить счета и арестовать собственность американцев у нас? Тоже неплохо)
 
Еще американцы могут закрыть платежные системы Visa и MasterCard, то есть просто запретить им работать в России. Тоже не самый плохой вариант, так как у нас есть пусть и не самая идеальная, зато своя карта МИР. Ну попрощаемся мы с заморскими картами, и при усиленном использовании нашей системы через пару лет она станет не хуже импортной.
 
Правда есть опасения как же при этом мы будем ездить за границу? Но удивительно своевременно у нас начали вовсю работать крупнейшие китайские банки. И если МИР смогут привязать к платежной системе UnionPay, то конвертация рубля спокойно будет проходить через юань. С европейской валютой скорей всего все будет еще проще – евро никуда для нас не денется, так как европейцам практически невозможно разорвать с нами экономические связи, так как они просто останутся без нефти и газа.
 
Так что, по большому счету, никакого коллапса быть не должно.
Правда если все-таки наложат эмбарго на покупку наших энергоресурсов, у нас будут серьезные проблемы, но пока все эти разговоры на уровне слухов и домыслов, Цетробанк продолжает суетиться, и местами даже вполне грамотно…
 
Потому даже если ничего плохого и не случится, то золотой запас «карман не тянет», и как минимум, в ближайшие годы будет только увеличиваться в стоимости.

 

Метки: Центробанк РФ
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7 коммент.»

  • 53 43
    Сергей 19 ноября 2017 в 11:54 Ссылка Пометить
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    А ещё одна интересная деталь. С чего бы это на монетах вместо лысого двуглавого орла в 2017 году появился гербовый символ России – имперский двуглавый орёл?

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  • 7969 5119
    Андрей 19 ноября 2017 в 12:12 Ссылка Пометить
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    ТРЁП! Грядет очередной грабеж населения. Золото находится в ЦБ, кто бы спорил, и скорее всего в центральном офисе юсы.

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  • 959 625
    Oleg 19 ноября 2017 в 12:25 Ссылка Пометить
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    Возможно, противостояние запада и рф, санкции затрагивают только определённые слои населения, в остальном мы видим спектакль, где все ходы и политические и финансовые заранее обговариваются по скайпу, а в сми и разных там встречах лидеров стран и т.п. мы наблюдаем клоунаду.

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  • 8790 3702
    STARIK 19 ноября 2017 в 13:37 Ссылка Пометить
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    Думаю, что скупка золота, является положительным действием ЦБ.
    Если вникнуть в число военных действий США, против многих стран мира, за последние несколько десятков лет, то все их военные операции носили агрессивный, захватнический характер и вполне могут квалифицироваться, как неофашистские. Остановить расползание неофашизма США по всему миру, практически невозможно. Сталин пытался остановить расползание фашизма гитлеровской Германии, и мы знаем чем это закончилось. Такой же процесс сейчас мы наблюдаем и в неофашистских устремлениях США.
    Уверен, что политические игры с неофашистской США, только усугубляют положение нашей страны, и обязательно приведут к логическому концу – существования всего человечества.
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