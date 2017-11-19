Главком ВМФ приоткрыл тайну над уникальным проектом “Хаски”
17:28. 19 ноября 2017 Просмотров - 456 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев заявил о том, что научно-исследовательская работа (НИР) по проекту многоцелевых атомных подлодок проекта "Хаски" будет закончена в следующем году.
Королев на церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир заявил:"давайте мы сначала закончим НИР по этой теме в следующем году, а потом будет ясен эскизный проект, от него перейдем к техническому. Решение будем принимать по результатам приёма НИР".
"Правда.Ру" ранее писала о том, что весной стал известен примерный срок начала строительства многоцелевых атомных подводных лодок пятого поколения проекта "Хаска". Это 2020 год - по планам, именно к этому времени завершится строительство подлодок проекта 885 "Ясень"
При этом характеристики АПЛ проекта "Хаска" пока не раскрываются - по словам разработчиков из Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит", показатели будут зависеть от заданий ВМФ. Предположительно, подлодки нового проекта будут сочетать в себе качества многоцелевых и стратегических АПЛ, а на их вооружении будут стоять гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", способные развивать скорость, превышающую скорость звука в пять-шесть раз.