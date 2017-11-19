Ещё один шаг к подлинному суверенитету России

Конституционное Собрание позволит нам, к примеру, усилить государственный суверенитет Российской Федерации, отменив примат международных судов и нормативных актов над национальными.

Время менять имена. новости

Пару дней назад в Государственную Думу Российской Федерации депутатом от КПРФ Владимиром Бортко (кинорежиссёром) был внесён законопроект «О Конституционном Собрании РФ».

И сразу же в лагере навальнят разыгралась форменная истерика. Хомяководы из паблика «Протестная Москва» обвинили власть в… впрочем, чтобы не повторять, вот вам прямой скрин их истерики

Как вы понимаете, все перечисленные пункты – это исключительно плод больного воображения убогих политтехнологов Навального. Ничего подобного в представленном законопроекте нет.

А есть там всего лишь переработанные законы о конституционном собрании, которые были внесены во втором и третьем созывах Госдумы (избранной ещё при Ельцине). Законопроект определяет порядок внесения предложений о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации; порядок созыва и деятельности Конституционного Собрания; порядок принятия решений Конституционного Собрания, включая порядок принятия новой Конституции Российской Федерации.

Как видим, даже перечень глав, подлежащих по мнению авторов законопроекта изменению, не совпадает со списком навальнят.

Хотя, согласитесь, смешная истерика. Заявлять, что Путин (а кто ж ещё?!) собирается изменить Конституцию, чтобы помешать нескольким сотням лоховатых школьников платить штрафы за участие в несанкционированных митингах, может прийти в голову только навальноцентричному Навальному.

Там много смешных пунктов. Что, например, значит «принудительный труд»? Это когда мамка говорит «Уберись в комнате», а политозабоченная недоросль орёт «Это нарушает мои конституционные права»?

А про «отменить право на адвоката и суд, если признать террористами» – это Навальный перепутал со своими любимыми США. Там такое уже давно узаконено. А в Гуантанамо ещё и официально разрешены пытки. Но мы же варварская «кровавая гэбня», у нас пытки не разрешены.

«Установить железный занавес» – это тоже из американских хотелок, которые спят и видят, как «изолировать» Россию.

Кстати, в этом тексте «Протестной Москвы» в «диктаторские страны», кроме России, записаны Турция, Венесуэла и Китай (Иран и КНДР забыли, госдеп печенек не даст). По странному совпадению в «диктаторы записаны» все, кто не хочет подчиняться диктатуре США и быть бесправной колонией.

В общем, всё строго по методичкам – хомячков Навального пугают тем, что в США и других западных странах уже давно внедрено и практикуется (как, например, в Великобритании можно митинговать в строго отведённых для этого местах, где вас всё равно никто не услышит).

А если говорить серьёзно, то закон о Конституционном Собрании позволяет, к примеру, усилить государственный суверенитет Российской Федерации, отменив примат международных судов и нормативных актов над национальными.

Именно поэтому, а не из-за мифической «отмены частной собственности» (вы так говорите, как будто это что-то плохое!), западные кураторы Навального приказали ему разводить истерику вокруг этого законопроекта.

Россия готовится ещё раз (в этот раз официально) усилить свой суверенитет, и это вызывает у западных кураторов российских либералов самую настоящую истерику.

P.S. А давайте признаем Навального иностранным агентом, чисто поржать. Он же так смишно пищит.

Александр Роджерс.

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https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-eshhyo-odin-shag-k-podlinnomu-suverenitetu-rossii/