Экзамен для министра образования

Как заявила Ольга Васильева на недавней пресс-конференции «Наши дети очень плохо говорят. Очень плохо говорят и плохо могут донести — а им есть что донести». По словам министра, массовое косноязычие связано, в том числе, с тем, что дети мало читают, но зато сутками просиживают в социальных сетях: «Дети часами сейчас сидят над выполнением учебных уроков. Почему? Опять же, по той же причине — потеря функционального чтения. Человек читает страницу и не может пересказать содержание двумя тезисами. Это беда».

Чтобы хоть как-то поправить ситуацию, глава Минобрнауки предложила вернуть в учебную программу девятого класса устный экзамен по русскому языку который будет проходить в виде беседы ученика с учителем о прочтенном школьником отрывке текста.

Этот небольшой но показательный шаг не может не радовать: Ольга Васильева наконец-то, спустя более года с момента назначения министром, смогла приступить к реализации собственных обещаний сократить роль ЕГЭ а равно прочих дебилизирующих детей тестовых методов оценки знаний – ОГЭ, ВПР и т.п.. Именно эти обещания Ольги Юрьевны, вместе со словами нового министра о недопустимости рыночных подходов к образованию и о возвращении воспитательной компоненты в образовательный процесс, в свое время вернули надежду

Однако сразу победить наследие Фурсенко-Ливанова и стоящих за ними идеологов разгрома лучшего в мире российского образования из Высшей школы экономики вроде

, Васильевой не удалось. После увольнения трех заместителей министра и руководителей ряда департаментов, «западноориентированные»

вынудив ее даже пойти

. По сведениям источников РИА Катюша, на лишении Ольги Васильевой самостоятельности настоял экс-министр образования и один из могильщиков русской школы Андрей Фурсенко, который до сих пор числится советником Президента.

Об уровне влиятельности ВШЭ и прочих западноориентированных структур в сфере образования может говорить недавний скандал с «он-лайн уроком профилактики СПИДа», который министерство планирует провести

2 ноября в Минобрнауки проходило совещание чиновников и педагогов по поводу этого урока. Вообще они проводятся с 2015 года и были организованы еще предшественником Ольги Васильевой Дмитрием Ливановым. Разработчиком урока в этом году стала группа НКО во главе с неким "Центром современных образовательных технологий".



Во время обсуждения урока 2 ноября представительница Минобрнауки, глава департамента Министерства Лариса Фальковская попыталась сделать замечание директору «Центра», некоему Сергею Буланову, назвав недопустимым употребление на уроке слов «презерватив» и «половой акт» и предложив Буланову провести урок так, чтобы больше затрагивались темы нравственности.



Буланов, чьи жеманные манеры выдают в нем откровенного приверженца европейских ценностей, отказался.

По мнению Буланова, профилактика ВИЧ – это преимущественно вопросы личной гигиены, и он «принципиально не будет отказываться от слова презерватив», «половой акт» и т.п. обвинив Министерство образования

Таким образом, нашим детям 1 декабря грозит массовый секспросвет от Буланова и его партнеров, под видом профилактики СПИДа. Кстати, как заявила на том же совещании представитель Роспотребсоюза Л.А. Дементьева, из вновь выявленных зараженных ВИЧ на долю несовершеннолетних приходится всего 1,2 % , или около 1000 человек.



Всего в России проживает приблизительно 25 миллионов детей до 18 лет, большинство заразившихся детей получили вирус в «наследство» от родителей или от медицинских вмешательств, так что истинные цели урока по Буланову не имеют к профилактике СПИДа никакого отношения.

В связи с этим Гражданский комитет возрождения образования и науки направил Ольге Васильевой открытое письмо с призывом отказаться от он-лайн урока по профилактике СПИДа –а в соц сетях активно распространяются призывы родительских организаций не пускать в этот день детей в школу.

Как уже не раз сообщала «Катюша», на Западе, в частности, в Германии, секспросвет уже давно стал не просто нормой, а чуть ли не главным «предметом», за попытку уклониться от которого родителей сажают в тюрьму.

Получится ли у Ольги Васильевой отбить очередной выпад булановых и стоящих за ним кукловодов и защитить наших детей от попытки массового интеллектуального растления 1 декабря—вопрос отнюдь не праздный.



Ответ на него может служить определенным маркером, по которому можно судить о реальном уровне самостоятельности Ольги Юрьевны.



Общественники предлагают помочь министру образования сделать правильный шаг. Образцы заявлений в Минобрнауки

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Источник: ss69100.livejournal.com