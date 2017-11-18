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Вятрович испуган: и поделит Варшава мир на двоих… с Россией

15:05. 18 ноября 2017 Просмотров - 230 Один комментарий Опубликовал:

ан польша

Одиозный националистический деятель Владимир Вятрович, руководящий Украинским институтом национальной памяти, опасается выхода Польши из состава Евросоюза. Варшава в последнее время его, итак, мало радует по ряду причин, а перспектива поиска нового сильного союзника взамен США расстраивает еще больше. Правда, работать над ситуацией Киев не желает.

Спор о героизации бандеровцев уже стал причиной разлада, накалившего польско-украинские отношения до предела. Поляки расценивают новую национальную идею Украины как признание и одобрение геноцида поляков во время Волынской резни. Варшава недовольна. Польские националисты протестуют и выказывают агрессию.

И что делает Вятрович? Заявляет, что поляки им не указ. Сказано, что ОУН-УПА сражались за независимость Украины, значит, все так и было. Нечего Польше пытаться контролировать настоящее и будущее Незалежной. Мало того, реакцию поляков он называет истерикой, ссылаясь на заявления неких экспертов, утверждающих, что Варшава якобы готовит почву для сближения с Россией. Главное, мол, сформировать негативный образ Украины, чтобы подготовить общество к «перезагрузке» во внешней политике.

Не обошел своим вниманием Вятрович и лидера правящей партии ПиС Ярослава Качиньского, который взирает на Евросоюз с долей скептицизма. Польше не развернуться в рамках ЕС, не реализовать свои амбиции, поднявшись до уровня глобального игрока, решающего судьбу региона. Поэтому и опасается Вятрович, что помашет Польша Брюсселю ручкой. И на кого из сильных мира сего она обратит внимание?

«Очевидно, возникает искушение завязать отношения с Россией. Она всегда искушала Польшу глобальными измерениями — давайте делить мир на двоих, давайте решать судьбу этого региона. Думаю, речь идет о глобальных планах, а не про истерику».

Правда, доверять мнению лживого псевдоисторика не стоит. Польша зарекомендовала себя в последнее время не с лучшей стороны, если вспомнить про ее отношение к советским монументам, и желании переврать историю. Отметил его лживость и Эдуард Долинский, глава Еврейского комитета Украины, разоблачивший его выдумку о «евреях-бандеровцах».

Но, в целом, задумка неплохая: Польша посылает Украину в «безвизовое будущее» Евросоюза, перестает поддерживать и налаживает отношения с Россией. Киев в шоке, НАТО в бешенстве, Евросоюз в коме… Жаль только, что все это лишь в фантазиях Вятровича, пытающегося обратить внимание европейских чинуш на проблему польской независимости. Начни Польша «делить с Россией мир на двоих», так Украина и без Львова останется.

Вот только забывает он, что Россия не станет вершить судьбы стран региона подобным образом. Мы не Запад, суверенные государства не уничтожаем.

Метки: великая россия, евросоюз / сша / украина, Россия и Польша
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Один комментарий»

  • 681 546
    София 18 ноября 2017 в 15:58 Ссылка Пометить
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    Польша сходит с ума от жадности и спеси, и скоро станет Украиной и без вмешательства жидов! А Львов основал отец Петра!

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