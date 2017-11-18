Второе мероприятие германского правительства
10:09. 18 ноября 2017 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал: brahman
Нота полпреда СССР в Германии товарища Хинчука германскому министерству иностранных дел. 1933 год http://istmat.info/node/58315
Достаточно наглядный документ для понимания того, что война против СССР готовилась задолго до фактического нападения в 1941 году.
Сама сентенция про "великие области Востока", является фактическим переложением тезисов Гитлера из "Майн Кампф", где он рассуждал про необходимость "жизненного пространства для германской нации".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Конференция в Лондоне, официальный Лондон не осудил намерения Германии. В это же время Германия выводит своих военных, в т.ч. лётчиков с советской территории. Что-то пошло не так. Что? Но потом позже был ещё пакт о ненападении Молотова-Рибентропа.