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Второе мероприятие германского правительства

10:09. 18 ноября 2017 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:


Нота полпреда СССР в Германии товарища Хинчука германскому министерству иностранных дел. 1933 год http://istmat.info/node/58315
Достаточно наглядный документ для понимания того, что война против СССР готовилась задолго до фактического нападения в 1941 году.
Сама сентенция про "великие области Востока", является фактическим переложением тезисов Гитлера из "Майн Кампф", где он рассуждал про необходимость "жизненного пространства для германской нации".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1933, вторая мировая война, Германия, мид ссср, ссср, третий рейх, хинчук
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Один комментарий»

  • 959 625
    Oleg 18 ноября 2017 в 15:57 Ссылка Пометить
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    Конференция в Лондоне, официальный Лондон не осудил намерения Германии. В это же время Германия выводит своих военных, в т.ч. лётчиков с советской территории. Что-то пошло не так. Что? Но потом позже был ещё пакт о ненападении Молотова-Рибентропа.

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