Сводки от ополчения Новороссии 18 ноября 2017
- 16:00 ВСУ кроме ЛНР должны обстреливать населенные пункты, подконтрольные Киеву – Марочко.
- 15:59 Наша разведка продолжает получать данные о коррупции в рядах ВСУ – Басурин.
- 13:53 Обстановка на Трудовских: бьют, бьют, бьют – мирный житель.
- 09:31 ОБСЕ: Серьезное обострение на Донбассе неизбежно, если не положить конец витку насилия.
ВСУ кроме ЛНР должны обстреливать населенные пункты, подконтрольные Киеву – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Наша разведка продолжает получать данные о коррупции в рядах ВСУ – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на Трудовских: бьют, бьют, бьют – мирный житель
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ОБСЕ: Серьезное обострение на Донбассе неизбежно, если не положить конец витку насилия
В ОБСЕ предупреждают о возможности возникновения нового обострения в зоне конфликта на Донбассе.
Он добавил, что “стороны не выполняют договоренности на местах”. По его словам, речь идет о необходимости выполнения пунктов о прекращении огня, отводе войск, разминированию, а также доступе СММ ко всем районам. Первый замглавы СММ констатировал, что процесс разведения “давно застопорился”.
В то же время, отметил Хуг, восстановить мир в Донбассе возможно.
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В частности, для этого, по мнению Хуга, “необходимо политическое решение”. “Работа по достижению такого решения ведется. Но надо в то же время прекратить обстрелы, достичь стойкого и бесповоротного прекращения огня, создать условия для других мероприятий, договоренность о которых была достигнута в Минске”, – сказал замглавы миссии.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru