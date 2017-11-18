Сводки от ополчения Новороссии 18 ноября 2017

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ОБСЕ: Серьезное обострение на Донбассе неизбежно, если не положить конец витку насилия

В ОБСЕ предупреждают о возможности возникновения нового обострения в зоне конфликта на Донбассе.

“Есть риск нового обострения ситуации. Серьезное обострение неизбежно, если не положить конец новому витку насилия”, – заявил на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Он добавил, что “стороны не выполняют договоренности на местах”. По его словам, речь идет о необходимости выполнения пунктов о прекращении огня, отводе войск, разминированию, а также доступе СММ ко всем районам. Первый замглавы СММ констатировал, что процесс разведения “давно застопорился”.

“На одном из трех участков разведения сил нет прогресса, а на двух СММ фиксирует нарушения”, – указал он.

В то же время, отметил Хуг, восстановить мир в Донбассе возможно.

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Мы уже видели частичное разведение, разминирование, прекращение огня и считаем, что прекратить огонь (полностью) и достичь мира возможно”, – подчеркнул он.

В частности, для этого, по мнению Хуга, “необходимо политическое решение”. “Работа по достижению такого решения ведется. Но надо в то же время прекратить обстрелы, достичь стойкого и бесповоротного прекращения огня, создать условия для других мероприятий, договоренность о которых была достигнута в Минске”, – сказал замглавы миссии.

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