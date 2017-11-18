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США плевать на Совбез ООН: цель – “югославский проект” в Сирии

10:45. 18 ноября 2017 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:

ssha_terroristy

Постпред США при ООН Никки Хейли перешла от Твиттера к делу, заявив о новом витке возврата Америки к порочной практики нарушения норм международного права. Прозвучало, конечно же, ее заявление в более дипломатичной форме, но суть от этого не меняется. Предупреждение, что США будут «бороться за справедливость» в Сирии в одиночку и без согласия Совбеза ООН говорит о том, что агрессия Вашингтона набирает обороты.

Разозленные американцы уже обвинили Россию в смертях мирных сирийцев якобы в результате применения Дамаском химического оружия. Избирательная память, закрывающая глаза на поставки химических боеприпасов террористам американскими и британскими компаниями, которых, кстати, не наказали за это. Сотрудничество с боевиками ИГИЛ довольно серьезное преступление, а тут тишина…

Зато блокировка российским представителем проекта японской резолюции СБ ООН о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО еще на месяц и американского проекта о продлении мандата миссии на прежних условиях вызывала ажиотаж. Москва посмела помешать американцам разгуляться в Сирии, что пытались в очередной раз сместить с поста законного президента. И не стоило Хейли забывать, что ранее Штаты заблокировали вполне приемлемый и продуманный проект резолюции, предложенный Россией.

Причины недовольства Хейли понятны: доказательства применения сирийскими военными химоружия против гражданского населения до сих пор не найдены, но обвинение уже заготовлено. К слову, эксперты миссии даже на места предполагаемых химатак не выезжали. Они просто используют материалы, которые им предоставили сирийские оппозиционеры, связанные с террористами, ради дискредитации Дамаска. Но сегодня утром срок их полномочий истек. Работа прекращена. Мандат недействителен.

Работа миссии пока приостановлена, стороны еще будут договариваться. Другое дело, что Хейли не желает внесения изменений в работу «экспертов», действующих в интересах Запада в Сирии. Им нужно обвинить Асада в убийствах мирного населения, а не докопаться до истины неугодной США и союзникам. Ведь мало того, что западные военные незаконно находятся на сирийской земле, снабжают террористов вооружением, в том числе и химоружием, так еще и пытаются подтасовать результаты расследования.

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