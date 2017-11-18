Открытым текстом 17.11.2017

Кто возвращает нас в 1937 год

Самые шумные новости недели — из Соединённых Государств Америки. Там арию «русские во всём виноваты» не просто не прекращают петь, а орут всё громче. Очередь дошла и до наших журналистов.

13 ноября американские отделения телеканала Russia Today и радиостанции «Спутник» под угрозой уголовного преследования зарегистрированы в качестве иностранных агентов.

Закон, использованный для создания бесчисленных помех нашим журналистам, появился в СГА в 1938 году для выявления шпионов Третьего рейха. Закон достали, сдули пыль и применили… против наших журналистов. Открытым текстом напомню либероидам, назвавшим зеркальный ответ американцам «возвращением в 1937 год»: учите матчасть, товарищи!

В среду Государственная Дума Российской Федерации единогласно предоставила министерству юстиции право регистрировать в качестве иностранных агентов СМИ, зарегистрированные за рубежом и получающие деньги или имущество из-за рубежа напрямую или через российских посредников.

Наши либероиды завопили о закручивании гаек, о цензуре — словом, всё, что они всегда орут, когда говорить позволено кому-то, кроме них, любимых. Для них санкции, наложенные на российских журналистов в Америке, — нормально. А на американских в России — кошмар, репрессии и угроза свободе слова. Странная логика. Тем более — если вспомнить, на кого распространяется принятый в ответ российский закон.

Извещения о возможности признания иностранными агентами направлены радиостанциям «Голос Америки» и «Свобода» с их дочерними проектами. Эти службы изначально и официально созданы в качестве средств пропаганды СГА против нашей политики.

Средства на эти радиостанции открытым текстом выделялись в рамках психологической войны против СССР и по сей день напрямую курируются ЦРУ. То есть речь идёт не просто об иностранных агентах, а — простите! — о спецагентах. В лихие девяностые им выдали лицензии на вещание и разрешили работать у нас совершенно свободно. Заметьте: до американской истерики никто не обращал особого внимания на журналистов «голосов». А может, и зря?

Ещё новость недели — о встрече Путина и Трампа. Она хотя бы своей непродолжительностью объясняет, почему в ближайшее время нормального разговора с Америкой не получится…

На саммите АТЭС президенты РФ и СГА общались только «на ногах» — при встречах на общих мероприятиях — и совместно заявили только о положении в Сирии.

Сам Трамп перед саммитом не раз открытым текстом намеревался подробно обсудить с нашим президентом все проблемы, связанные с американцами, — от Украины до севера Кореи. А вот собственная администрация Трампа предложила заведомо неприемлемые условия встречи. Потому что американская политтусовка не просто травит президента, выбранного рядовыми гражданами, но ещё и препятствует всем реформам, предложенным в его предвыборной программе. Потому что эти реформы полезны стране и миру, но вредны всем, кто считает страну и мир своим подножным кормом.

Эти, так сказать, люди готовы сжечь всё человечество, чтобы погреть руки. Открытым текстом предрекаю: как и в случае с Трампом, они будут блокировать любые наши инициативы.

Скажем, предложение разместить миротворцев по линии фронта на юго-западе Руси. Кстати, поддержанное нашими вменяемыми соседями.

Министр иностранных дел Белоруссии сообщил, что республика готова предоставить свои вооружённые силы в качестве миротворческих на границе между народными республиками Донбасса и подконтрольными Киеву террористами. В Киеве ответили, что Белоруссия, как правило, поддерживает позицию РФ, а потому не может считаться нейтральной.

Некоторые укродепутаты пошли дальше. Призвали отправить террористов к тем, кто предложил помощь в остановке гражданской войны. Не верите? А вот посмотрите.

Депутат Киевского городского совета, бывший депутат Верховного совета Украины Мирошниченко в эфире телеканала «112 Украина» призвал к созданию диверсионно-разведывательных групп на территории Белоруссии: «Мы должны делать всё для того, чтобы вырвать Белоруссию из горизонта, из сферы влияния России. Дипломаты должны делать это на своём уровне разными способами, но должны чётко понимать, что без, и я это откровенно и серьёзно говорю, без создания серьёзных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий, в том числе информационных, на территории Белоруссии, России, мы этого не добьёмся».

С одной стороны — дичайший бред: терактами заставить Белую Русь отказаться от сотрудничества с Великой. А с другой — в Киеве-то примерно это и получилось!

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru