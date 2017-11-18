О правилах поведения за Великой шахматной доской

Источник: desktop.aftershock.news

Прослушал лекцию Фурсова, посвященную 100-летию революции и с удовольствием констатирую, что революционная теория, в полном соответствии с законами диалектики, непрерывно развивается и уточняется, в результате чего описание революционной ситуации, как «верхи не могут, низы не хотят» дополняется таким приличным списком дополнительных условий, что первичный постулат уже не кажется необходимым и достаточным.

В частности, Фурсов говорит о таком необходимом условии революции (включая обе революции 1917) , как внешнее вмешательство. Более поздняя «Великая шахматная доска» «нашего западного партнёра Бжезинского» настолько хорошо вписывается в эту концепцию, что её можно использовать, как приложение и к работам Ленина, и к лекциям Фурсова, для чего рассмотрим данное творение-откровение чуть подробнее:

Заслуженный русофоб Америки, дедушка Бжезинский, предельно честно и цинично описав расстановку фигур и стратегию глобальных игроков на Великой шахматной доске, застенчиво обошел вниманием правила совершения ходов и алгоритм реализации этих стратегий, придуманный, внедренный и постоянно используемый «Империей Добра», которые как раз и обеспечивают её мировое лидерство.

Восполняю этот пробел, просто описывая осуществляемые на моих глазах, повторяющиеся и постоянно приводящие к успеху, методики глобальной шахматной игры, ничего от себя не добавляя и не приукрашивая.

В фундамент успешной партии положен принцип, простой, как мычание коровы, прекрасно известный россиянам, давно используемый ими на уровне управления собственными предприятиями, учреждениями и страной в целом, но почему то упорно игнорируемый, когда дело доходит до международных отношений:

Прав тот, у кого больше прав. Я начальник — ты дурак.

В рамках этой парадигмы истиной является не то, что происходит на самом деле, не то, что ты видишь своими глазами и слышишь своими ушами, а то, что говорит начальник (Большой Брат). То есть при наличии интереса к чужим карманам вовсе не обязательно искать какие то особые уловки и придумывать хитрые комбинации. Достаточно с криком «Помогите! Грабят!» проверять их содержимое, присваивая попутно всё, что понравилось.

Если при этом жертва (которую мы уже обозвали грабителем) особо не сопротивляется, то её можно, после процедуры экспроприации всего ценного, отпустить нагуливать жирок, напоследок дав пинка и предупредив, чтобы гулял недалеко и на виду. А если жертва начинает кочевряжиться, снять с него понравившееся можно ведь по-разному: «… Человека можно напоить, усыпить, оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!» (Бриллиантовая рука).

Есть правда тут одно «но». Если в коммерческой деятельности внутри предприятия, кто начальник, а кто дурак — ясно и понятно, то на Великой шахматной доске изначально бейджики не положены. И тут начальником становится не самый умный и справедливый, а самый наглый и беспардонный, не стесняющийся императивов:

Кому ты веришь, мне или своим бестыжим глазам? Кто умней из нас, пусть решит честный кулачный бой…

Повторяю — я ничего не придумываю — я просто описываю реальные правила ведения игры на Великой шахматной доске. Да, это правила гопника из подворотни, да, они никак и нигде не пересекаются ни с христианскими ценностями, ни с идеалами отечественных и зарубежных философов. Но это именно те правила, которые действуют для игроков, севших именно за эту доску и заявивших о приверженности «общечеловеческим ценностям, принципам свободы и демократии», то есть именно тем, ценностям, которые декларируют придумавшие эту игру и её правила янки, и приверженность которым постоянно и упорно декларирует российская правящая элита.

Как и колхоз, Великая шахматная доска — «дело добровольное». Не нравится — не играй. Но раз ты тут и ты — сам сказал — наш, буржуинский, изволь соответствовать… Постсоветские «герои 90х», крутыши-крепыши, привыкшие у себя на Родине отжимать, нагибать и проталкивать через любые инстанции решения о признании белого черным, а черного белым, выходя на международный рынок, садясь за Великую Шахматную Доску, неизменно превращались в хлопающую глазами и что-то невнятно мычащую корову, которую доит колхозный вор.

Хотя есть море примеров, как можно по-другому. Совсем недавно крохотная Северная Корея, при попытке притормозить сваливающуюся на нее халяву международной помощи, так цыкнула на Большого Брата, что тот сразу спал с лица, засуетился, сделал вид, что его не так поняли, и тихо свалил в кусты, поджидать более покладистого и менее ершистого клиента из своих, приверженных его ценностям, общечеловеков,

Это совсем означает необходимость, в качестве аргумента, обязательно махать дубиной. Всем, кто хочет спросить: «А ты что, хочешь войны? Хочешь в окопы?» Отвечаю сразу — нет, я не хочу войны, я хочу ясности. Я вообще считаю, что формы ведения войны с окопами и танковыми клиньями стремительно превращаются в такой же анахронизм, как рыцарский строй и казацкая лава. Да что там танковые клинья, даже массовые флеш-мобы со всякими-разными выносами витрин и битьем морд — уже безнадежно устаревший приём для изобретательных авторов Правил игры на Великой шахматной доске.

Они, авторы правил, точно также, и даже больше чем я, не хотят в окопы и не желают превращаться в радиоактивный пепел. Настолько не хотят, что даже глубоко теоретическая возможность осуществления такого сценария — как в случае с Северной Кореей — заставляет их отказаться от своих планов нагнуть и отжать. Потому что главная цель игры на великой шахматной доске — примитивная — «срубить бабла». И она ведется ровно до тех пор, пока получить можно больше чем потратишь. А как только рентабельность уходит в ноль и минус, игра прекращается. А война, да ещё с ядерным оружием — это гарантированный минус.

Понимая это, авторы правил не видят необходимости обязательно воевать, и уже тем более воевать с применением ядерного оружия. Гораздо проще перекупить элиту противника и она сама, своими руками устроит Армагеддон на собственной территории. Хотя и Армагеддон — тоже не главное. Главное — что происходит во время и после него. Главное — как перераспределяются материальные активы и ресурсные потоки, а если таковые аннигилируются — тогда и затевать армагеддоны, тратить на них своё время и деньги становится абсолютно неинтересно….

Останавливаюсь так подробно на этой теме с одной единственной целью — для возможности точно диагностики, когда одно революционных условий — внешнее вмешательство силами известных нам «шахматистов» случится всенепременно, а может быть и уже случается. Я лично вообще не вижу причин и смысла садиться за эту шахматную доску и играть в эти игры, потому что там по-любому придется врать и приспосабливаться, а если не действовать по указанным выше правилам, то только в ущерб своим интересам.

Если уж так приспичило «забацать партейку», зачем тогда, усевшись за один стол с гопниками и приняв их правила игры, потом начинать строить из себя васюкинского любителя «Клуба 4-х коней», кричать «у меня все ходы записаны», зная, что в ответ можешь получить только шахматной доской по кумполу? Ты такой же гопник? Тогда соблюдай правила для гопников, веди себя, как гопник, и тогда другие гопники может и выберут тебя паханом. Ты не гопник? Тогда чего тут тусуешься, демонстрируя свой филей перевозбужденным от перманентной нехватки денежных знаков, «нашим западным партнерам»?

Определиться же, в какие игры надо играть, а в какие — категорически не рекомендуется — это так просто. Достаточно выяснить, чего ты хочешь добиться и где хочешь оказаться через небольшой промежуток времени. Причём определяться можно по-разному — и как через шумные попытки сломать через колено чужие и уже сформированные намерения, так и через тихое, спокойное, поступательное создание обстоятельств, которые эти намерения формируют. Критический набор таких обстоятельств — это как раз тот случай, когда верхи не смогут, даже если захотят и о формировании таких обстоятельств руками простых, не отягощённых властью граждан — в следующем материале.

Источник: nstarikov.ru