О поверхностных выводах диванного мыслителя

Неспособность к самостоятельному мышлению иногда поражает воображение. Поверхностная логика большинства людей заставляет их мыслить крайностями и делать выводы на основе очень частных и порой даже непроверенных фактов. Возьмём, к примеру, вот эту знаменитую картинку, набирающую популярность в интернете:

Даже не разбираясь в составе обвинений можно тут же уличить её автора в нарушении логики. Для пояснения этой мысли рассмотрим искусственный пример. Представьте себе, человек посвятил свою жизнь изучению вреда от сигарет, но при этом сам курил. Может быть он даже на себе изучил влияние табака на здоровье, кто знает. Вот теперь представьте, что этот человек пришёл к выводам о том, что курить вредно, стал об этом всем говорить, убеждать, приводить доказательства… но никто его не слушал, все отмахивались и говорили: «да ты же сам куришь!» Однако из того, что человек сам курит не следует, что его исследования ложные. По каким-то причинам он не может бросить, но сам этот факт НЕ влияет на истинность или ложность его исследований. Так и здесь, на этой картинке: частные неудачи людей (нам не всегда дано понять их причины) НЕ влияют на степень качества излагаемых ими мыслей. Давайте я немного проясню ситуацию на примере доктора Бенжамина Спока.

Нужно очень хорошо понимать ситуацию, в которой он оказался. В то время – это середина прошлого века — вообще не было никакой серьёзной методики работы с детьми, главными правилами были: туго пеленать, заставлять следовать строгой дисциплине, не баловать (не подходить, когда плачет, особенно ночью) и вообще общий характер отношений был не совсем как к личности, а скорее как к вещи. Спок впервые предложил относиться к ребёнку как к человеку сразу, это было в то время новой, можно сказать, революционной идеей. Разумеется, в силу отсутствия статистически репрезентативных результатов, Спок дал и неправильные советы среди всего того, о чём написал в своей книге «Ребёнок и уход за ним». Неправильной была и форма подачи материала, многие люди (такие же глупые, как автор картинки выше), очень поверхностно и буквально принимали всё, что написано. Скажем, фразу «…дайте ему свободу, уважайте в нём личность» люди воспринимали как призыв к тому, чтобы баловать ребёнка, давать ему всё, что он хочет и т. д. Фраза, разумеется, вырвана из контекста, там ещё много мыслей, поясняющих суть сказанного. Спок, конечно, ошибся в том, что дал ребёнку столько свободы, но эти советы были дополнительно искажены неверной трактовкой самими читателями книги, в результате чего выросло целое поколение избалованных людей, чьи родители жаловались на Спока.

Теперь представьте: человек, учёный, прорубает новое направление в педиатрии, хочет избавить мир от нелепых на то время стандартов воспитания, за свои ошибки он расплачивается тем, что свои дети получились не такими, какими он, возможно, хотел их видеть. Значит ли это, что его советы являются ложными? Нет, не значит. Общий смысл методики Спока – считать ребёнка личностью, а не вещью – остаётся актуальным и по сей день, некоторые (я подчёркиваю, некоторые) его советы действительно оказались глупостью, он за них расплатился. Перечёркивает ли это полезные советы? Нет.

Далее, по поводу дома престарелых, о котором негодует автор картинки выше: подавляющее большинство американцев того времени считало за норму сдавать своих родителей в такие дома, потому что там за стариками хотя бы могли нормально ухаживать. Что тут необычного? Такова в то время была культура целого народа.

Когда видите чьи-то неудачи в тех вопросах, которыми они посвящают своё творчество, это может означать две вещи: либо человек и правда не понимает, что делает и его советы являются туфтой, либо человек совершил ошибку, за которую расплачивается. И, возможно, именно благодаря этой ошибке он и совершил открытие, важное для людей. То есть важный совет человек может дать ПОСЛЕ того, как в его жизни всё пошло кувырком и он понял, наконец, как не надо было делать. Он даёт теперь это совет миру, а обыватель, сидящий на диване, говорит: «вот смотри, ты сначала своих детей воспитай нормально, а потом бубни». Обывателю некогда думать, он видит только общие поверхностные частности. Суть может скрываться гораздо глубже чем ему, обывателю, кажется.

Кстати, справедливости ради нужно сказать, что в большинстве случаев человек расплачивается за свои ошибки именно тем местом, по отношению к которому он совершил неправильный поступок. Это правда. Но за этой правдой может скрываться что-то важное. Да, человек совершил ошибку, да, он расплатился, но прежде чем ставить его на полку с неудачниками, следовало бы изучить опыт человека, понять его ошибку и принять к сведению. Возможно, он смог её исправить, тогда интересно то, как он это сделал. Для этого, конечно, нужно иметь свою голову на плечах… разумеется, это не обязательно делать диванным аналитикам, которым некогда анализировать то, что они читают, видят и слышат. Они посмотрели на картинку, покивали и пошли листать дальше, лёжа на своём диване… неудачники.

Я кратко показал то, с чего начинать размышления, когда видите подобные картинки в интернете. Я вовсе не ставил целью полностью разоблачить автора картинки, это мыслящий читатель сделает сам, если захочет. Разумеется, можно сделать более глубокий анализ, но это уже труднее, нужно читать некоторые книги Спока, а я не уверен, что читатели захотят этим заниматься… и я сними соглашусь, сейчас Спок – это не тот педиатр, книги которого следовало бы читать в первую очередь, тут интерес скорее исторический и историко-методологический. Интересно узнать то, как развивалась педиатрическая мысль в направлении воспитания ребёнка.

Аналогичное расследование читатель может провести по всем остальным героям картинки.

Учитесь думать самостоятельно, господа. Этот навык может спасти вас от слабоумия и уберечь от случайного создания подобных картинок в интернете.

И вообще, в этой картинке не хватает одной строки: «автор знаменитой картинки, смело разоблачающий известных деятелей в области психологии, пролежал всю жизнь на диване или просидел её в офисе, так ничего и не добившись, за исключением разве лишь удачной популяризации хорошего примера классической логической ошибки»