Новости Украины и Новороссии 18 ноября 2017

Процент отказов гражданам Украины в туристических визах (B-visas) для поездок в США составляет 34,54, то есть во въезде в страну отказывают каждому третьему.

Об этом свидетельствует статистика Государственного департамента США за 2017 год, опубликованная на сайте ведомства.

В прошлом году показатель отказов был 40,83%.

Больше всего США отказывают в визах жителям Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары (доля отказов — 100%), а также Республики Палау (83,33%), Кубы (77,17%), Бурунди (75,55%), Буркина-Фасо (75,74%), Сомали (75,5%), Афганистана (72,14%), Эритрее (71,69%), Гаити (71,44%), Гамбии (70,27%).

Меньше всего отказывают заявителям из Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако — доля отказов составляет 0%.

Число отказов россиянам в неиммиграционных визах в США составляет 11,61%.

Читайте также: Европейский Суд признал неприемлемыми десять жалоб против России