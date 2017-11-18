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Новости Украины и Новороссии 18 ноября 2017

09:41. 18 ноября 2017 Просмотров - 359 Нет комментариев Опубликовал:

Студенты ДонНАСА активно участвуют в восстановлении зданий, разрушенных ВСУ

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ЛНР строит магистральный водовод для выхода из водной блокады со стороны Украины

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«Путь в РФ закрыт!» — украинские хакеры передали российским спецслужбам полный список участников «АТО»

«Путь в РФ закрыт!» — украинские хакеры передали российским спецслужбам полный список участников «АТО» | Русская весна

Украинские хакеры передали российским спецслужбам списки участников «АТО».

О взломе архивов с персональной информацией карателей заявил руководитель украинского департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По его словам, пользователь социальной сети под вымышленным именем предлагал загрузить архивы с персональной информацией участников карательной операции на Донбассе.

«Сегодня мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники, — рассказал Демедюк.

Он добавил, что держателем этой информации является работник регионального подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 УК Украины.

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«Путь в РФ закрыт!» — украинские хакеры передали российским спецслужбам полный список участников «АТО» | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зрада: США отказывают в туристических визах каждому третьему украинцу

Зрада: США отказывают в туристических визах каждому третьему украинцу | Русская весна

Процент отказов гражданам Украины в туристических визах (B-visas) для поездок в США составляет 34,54, то есть во въезде в страну отказывают каждому третьему.

Об этом свидетельствует статистика Государственного департамента США за 2017 год, опубликованная на сайте ведомства.

В прошлом году показатель отказов был 40,83%.

Больше всего США отказывают в визах жителям Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары (доля отказов — 100%), а также Республики Палау (83,33%), Кубы (77,17%), Бурунди (75,55%), Буркина-Фасо (75,74%), Сомали (75,5%), Афганистана (72,14%), Эритрее (71,69%), Гаити (71,44%), Гамбии (70,27%).

Меньше всего отказывают заявителям из Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако — доля отказов составляет 0%.

Число отказов россиянам в неиммиграционных визах в США составляет 11,61%. 

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Украина продолжает вымирать: Госстат подсчитал количество населения

Украина продолжает вымирать: Госстат подсчитал количество населения | Русская весна

С начала года численность населения Украины сократилась на 149,8 тыс. человек и по состоянию на 1 сентября 2017 года составляет 42 млн 434 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В Госстате отмечают существенное превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 64 родившихся.

По официальным данным, с начала года в Украине родились 274 тыс. 909 человека, умерли 428 тыс. 471 человек. Кроме того, с начала года из Украины уехали 3 тыс. 787 человек.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция
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