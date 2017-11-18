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Новейший российский самолёт радиолокационного дозора А-100 совершил первый полёт.

18:25. 18 ноября 2017 Просмотров - 373 Нет комментариев Опубликовал:

Новейший российский самолёт радиолокационного дозора А-100 совершил первый полёт.

Новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил в субботу первый полет, сообщили в пресс-службе концерна "Вега" (входит в холдинг "Российская электроника" госкорпорации "Ростех"), разрабатывающего машину.

18 ноября 2017 года состоялся первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 — сказали в концерне.

Новейший российский самолёт радиолокационного дозора А-100 совершил первый полёт.

Как пояснили в "Веге", в ходе первого полета "были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК [радиотехнического комплекса]".

Новейший российский самолёт радиолокационного дозора А-100 совершил первый полёт.

В пресс-службе напомнили, что А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, на котором "установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование", которые позволяют новой машине быстро наращивать радиолокационное поле на заданном направлении.

Новейший российский самолёт радиолокационного дозора А-100 совершил первый полёт.

Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели
— пояснили в "Веге".

Новейший российский самолёт радиолокационного дозора А-100 совершил первый полёт.

Самолет А-100 создается в рамках опытно-конструкторской работы "Премьер-476". Он должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У. Ранее сообщалось, что серийные поставки новых машин в войска начнутся в 2020 году, передает ТАСС

Использованы фотографии: © Пресс-служба концерна "Вега"

Источник: nnm.me

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